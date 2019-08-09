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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 августа 2019

08:44. 9 августа 2019 Просмотров - 161 Один комментарий Опубликовал:

Смертник ИГИЛ пытался подорвать себя в Турции

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«Правду говорить может только сильный и независимый», — российские политики резко ответили Эрдогану

«Правду говорить может только сильный и независимый», — российские политики резко ответили Эрдогану | Русская весна

Российские политики отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме.

Накануне турецкий лидер после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает вхождение полуострова в состав России и продолжит считать приоритетом защиту прав крымских татар.

По мнению сенатора Сергея Цекова, подобная позиция говорит о том, что Анкара не руководствуется правдой и реалиями.

«Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Для крымчан это самое главное, а мнение других стран — это постольку-поскольку», — заявил он РИА Новости.

При этом Цеков отметил, что по многим проблемам международных отношений Москва и Анкара придерживаются схожих точек зрения, и осталось найти понимание в крымском вопросе.

Его коллега Ольга Ковитиди отметила, что Турции следует выстроить новую модель отношений с Крымом, однако это займет некоторое время.

«После воссоединения Крыма с Россией полуостров регулярно посещают зарубежные представители, в том числе из европейских государств — это политические и общественные деятели, представители деловых и культурных кругов», — добавила Ковитиди в комментарии РИА Новости.

В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что подобная позиция Эрдогана не стала сюрпризом.

«Нет какого-то удивления от заезженной позиции президента Турции Эрдогана по поводу непризнания крымского референдума. Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер», — написала она в Facebook.

Поклонская добавила, что в условиях глобализации таких лидеров в современном мире очень мало.

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара назвал заявление турецкого президента «заигрыванием» с Украиной.

«В заявлении Эрдогана мы уже не в первый раз видим политику двойных стандартов турецкого государства», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Ганжара также выразил уверенность, что в Анкаре де-факто понимают, что Крым — это Россия.

Глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что высказывание Эрдогана противоречит партнерским отношениям России и Турции и игнорирует демократическое волеизъявление жителей полуострова.

«Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма», — заключил Умеров.

Крым вернулся в состав России после в результате референдума, состоявшегося в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что референдум проводился демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Боевики попытались атаковать авиабазу ВКС России в Сирии (ВИДЕО)

Боевики попытались атаковать авиабазу ВКС России в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

8 августа боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» предприняли попытку обстрела российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии.

Подробности сообщили в Министерстве обороны РФ.

Средствами воздушной разведки зафиксировано четыре пуска снарядов из реактивной системы залпового огня боевиков в районе населенного пункта Кбана в горной части провинции Латакия. 

В 16:03 отмечено три разрыва выпущенных террористами ракет в 2 км северо-восточнее аэродрома «Хмеймим». В результате обстрела НВФ двое местных жителей погибли, четыре человека получили ранения, включая одного ребенка. 

Среди военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации пострадавших нет. Авиабаза «Хмеймим» функционирует в повседневном режиме.

Постоянные обстрелы и угроза нападений со стороны незаконных вооруженных формирований с территории Идлибской зоны деэскалации препятствуют восстановлению мирной жизни и возвращению населения в северные районы провинций Латакия и Хама.

В оборонном ведомстве также подчеркнули: в то же время приходится констатировать резкое обострение обстановки в Идлибской зоне деэскалации .

Продолжается рост количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, за прошедшие сутки зафиксировано сорок шесть обстрелов.

Огню со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись районы СУККАРИЯ, АКАДЕМИЯ АСАДА, МАКАНИС-ЭД-ДУВАЙР, ЭС-САВАТР, БИНЬЯМИН, САБИКИЯ, ХАЙ-ШЕЙХ-МАКСУД города АЛЕППО; населенные пункты КАРА-ДЖУРН, КАФЕР-НБУДА, ХАМАМИЯТ, ДЖУББЕЙН, ДЖАЛАМА, КАФР-ЯХУД, МХАРДА провинции ХАМА; АЙН-ЭЛЬ-КАНТАРА, АРДАШ-ДАГ, ТЕЛЛЬ-ЭТ-ТУТ, ЭЛЬ-ХАРУФ, БЕЙТ-ДЖНАУРО, НАХШЕББА, САНДРАН, ИККО, ЧЕКУРДЖАК, САФСАФА, КЕРМЕЛЬ провинции ЛАТАКИЯ.

Погибло два, ранено 13 сирийских военнослужащих. Пострадали пять мирных жителей.

Отмечается значительная концентрация боевиков террористических группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам», «Исламская партия Туркестана», «Аджнад Аль-Кавказ» в районе населенного пункта КБАНА провинции ЛАТАКИЯ

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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