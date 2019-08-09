Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 августа 2019

Российские политики отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме.

Накануне турецкий лидер после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает вхождение полуострова в состав России и продолжит считать приоритетом защиту прав крымских татар.

По мнению сенатора Сергея Цекова, подобная позиция говорит о том, что Анкара не руководствуется правдой и реалиями.

«Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Для крымчан это самое главное, а мнение других стран — это постольку-поскольку», — заявил он РИА Новости.

При этом Цеков отметил, что по многим проблемам международных отношений Москва и Анкара придерживаются схожих точек зрения, и осталось найти понимание в крымском вопросе.

Его коллега Ольга Ковитиди отметила, что Турции следует выстроить новую модель отношений с Крымом, однако это займет некоторое время.

«После воссоединения Крыма с Россией полуостров регулярно посещают зарубежные представители, в том числе из европейских государств — это политические и общественные деятели, представители деловых и культурных кругов», — добавила Ковитиди в комментарии РИА Новости.

В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что подобная позиция Эрдогана не стала сюрпризом.

«Нет какого-то удивления от заезженной позиции президента Турции Эрдогана по поводу непризнания крымского референдума. Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер», — написала она в Facebook.

Поклонская добавила, что в условиях глобализации таких лидеров в современном мире очень мало.

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара назвал заявление турецкого президента «заигрыванием» с Украиной.

«В заявлении Эрдогана мы уже не в первый раз видим политику двойных стандартов турецкого государства», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Ганжара также выразил уверенность, что в Анкаре де-факто понимают, что Крым — это Россия.

Глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что высказывание Эрдогана противоречит партнерским отношениям России и Турции и игнорирует демократическое волеизъявление жителей полуострова.

«Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма», — заключил Умеров.

Крым вернулся в состав России после в результате референдума, состоявшегося в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что референдум проводился демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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