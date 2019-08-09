Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 августа 2019
- 08:44 Смертник ИГИЛ пытался подорвать себя в Турции.
- 08:17 «Правду говорить может только сильный и независимый», — российские политики резко ответили Эрдогану.
- 02:48 Боевики попытались атаковать авиабазу ВКС России в Сирии (ВИДЕО).
Смертник ИГИЛ пытался подорвать себя в Турции
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«Правду говорить может только сильный и независимый», — российские политики резко ответили Эрдогану
Российские политики отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме.
Накануне турецкий лидер после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает вхождение полуострова в состав России и продолжит считать приоритетом защиту прав крымских татар.
По мнению сенатора Сергея Цекова, подобная позиция говорит о том, что Анкара не руководствуется правдой и реалиями.
«Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Для крымчан это самое главное, а мнение других стран — это постольку-поскольку», — заявил он РИА Новости.
При этом Цеков отметил, что по многим проблемам международных отношений Москва и Анкара придерживаются схожих точек зрения, и осталось найти понимание в крымском вопросе.
Его коллега Ольга Ковитиди отметила, что Турции следует выстроить новую модель отношений с Крымом, однако это займет некоторое время.
«После воссоединения Крыма с Россией полуостров регулярно посещают зарубежные представители, в том числе из европейских государств — это политические и общественные деятели, представители деловых и культурных кругов», — добавила Ковитиди в комментарии РИА Новости.
В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что подобная позиция Эрдогана не стала сюрпризом.
«Нет какого-то удивления от заезженной позиции президента Турции Эрдогана по поводу непризнания крымского референдума. Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер», — написала она в Facebook.
Поклонская добавила, что в условиях глобализации таких лидеров в современном мире очень мало.
Депутат крымского парламента Владислав Ганжара назвал заявление турецкого президента «заигрыванием» с Украиной.
«В заявлении Эрдогана мы уже не в первый раз видим политику двойных стандартов турецкого государства», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Ганжара также выразил уверенность, что в Анкаре де-факто понимают, что Крым — это Россия.
Глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что высказывание Эрдогана противоречит партнерским отношениям России и Турции и игнорирует демократическое волеизъявление жителей полуострова.
«Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма», — заключил Умеров.
Крым вернулся в состав России после в результате референдума, состоявшегося в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что референдум проводился демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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Боевики попытались атаковать авиабазу ВКС России в Сирии (ВИДЕО)
8 августа боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» предприняли попытку обстрела российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии.
Подробности сообщили в Министерстве обороны РФ.
Средствами воздушной разведки зафиксировано четыре пуска снарядов из реактивной системы залпового огня боевиков в районе населенного пункта Кбана в горной части провинции Латакия.
В 16:03 отмечено три разрыва выпущенных террористами ракет в 2 км северо-восточнее аэродрома «Хмеймим». В результате обстрела НВФ двое местных жителей погибли, четыре человека получили ранения, включая одного ребенка.
Среди военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации пострадавших нет. Авиабаза «Хмеймим» функционирует в повседневном режиме.
Постоянные обстрелы и угроза нападений со стороны незаконных вооруженных формирований с территории Идлибской зоны деэскалации препятствуют восстановлению мирной жизни и возвращению населения в северные районы провинций Латакия и Хама.
В оборонном ведомстве также подчеркнули: в то же время приходится констатировать резкое обострение обстановки в Идлибской зоне деэскалации .
Продолжается рост количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, за прошедшие сутки зафиксировано сорок шесть обстрелов.
Огню со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись районы СУККАРИЯ, АКАДЕМИЯ АСАДА, МАКАНИС-ЭД-ДУВАЙР, ЭС-САВАТР, БИНЬЯМИН, САБИКИЯ, ХАЙ-ШЕЙХ-МАКСУД города АЛЕППО; населенные пункты КАРА-ДЖУРН, КАФЕР-НБУДА, ХАМАМИЯТ, ДЖУББЕЙН, ДЖАЛАМА, КАФР-ЯХУД, МХАРДА провинции ХАМА; АЙН-ЭЛЬ-КАНТАРА, АРДАШ-ДАГ, ТЕЛЛЬ-ЭТ-ТУТ, ЭЛЬ-ХАРУФ, БЕЙТ-ДЖНАУРО, НАХШЕББА, САНДРАН, ИККО, ЧЕКУРДЖАК, САФСАФА, КЕРМЕЛЬ провинции ЛАТАКИЯ.
Погибло два, ранено 13 сирийских военнослужащих. Пострадали пять мирных жителей.
Отмечается значительная концентрация боевиков террористических группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам», «Исламская партия Туркестана», «Аджнад Аль-Кавказ» в районе населенного пункта КБАНА провинции ЛАТАКИЯ
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Эрдоган в очередной раз плюнул в сторону России. Сколько волка ни корми… А мы ещё и С-400 ему зачем-то поставляем.