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Работа с кристаллами Земли и Вселенной. Магия камней. Александр Жарков. Часть 1

18:49. 9 августа 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Кристаллы где используются.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 2 – https://youtu.be/UzfMENfXZNg

В эфире рассмотрим следующие вопросы:

- Что такое кристаллы Земли и Космоса, и что дает взаимодействие с ними.
- О техниках общения с кристаллами.
- Об управлении событиями и моделировании их в позитивную сторону через общение и взаемодействие с кристаллами Земли и Космоса.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Maj_tDA6jfM

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