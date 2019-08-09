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На Украине нет пророссийских партий

18:48. 9 августа 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: PLANET TODAY

Постреволюционная власть 2014 года в Украине уже стала частью политической истории. Однако смена руководства страны на отношения Киева с Москвой никак не повлияет. В этом уверен политолог Николай Стариков, который считает, что на Украине до сих пор нет ни одной пророссийской партии.

Стариков отмечает, что все прошедшие в Верховную Раду партии абсолютно не имеют пророссийских настроений: «Нет никаких пророссийских партий в Раде. На Украине вообще нет никаких пророссийских партий. Там просто разной степени пробандеровщины партии. Есть такие совсем уж «отмороженные», есть непонятные, как «Слуга Народа», куда всех набрали. А так называемая партия «За жизнь» — если туда Киву националиста взяли, это как?»

При этом оппозиционировать, по сути, сейчас некому: «Не будем питать иллюзий. Что там будет делать оппозиционная сила? Будет изображать из себя оппозицию. Но контрольный пакет есть у Зеленского. Он может сделать все, что угодно. Он может начать выполнять минские соглашения. Он – главнокомандующий, парламент его поддержит».

А вот выполнить свои предвыборные обещания, по мнению Старикова, Зеленский попросту не сможет: «Сейчас будет очень важный момент. Когда соберется Верховная Рада в новом составе, она переизберет правительство. И все те «порошенковские» товарищи тоже уедут в политическое небытие, как и сам Порошенко. А дальше нужно будет дело делать. И мы с вами увидим, что Зеленский не будет прекращать войну. Он её в лучшем случае «приморозит». Чтобы война была, но, как бы, неактивная».

Причиной тому, уверен политолог, являются все те же события 2014 года, которые были созданы для того, чтобы путем дестабилизации ситуации на Украине, расшатать и саму Россию: «Напомню, ради этого государственный переворот осуществляли. Чтобы на Украине началась гражданская война. Потому что Россия, волею исторических, культурных, экономических политических событий, невольно может быть втянута в этот конфликт. Не втянулась, но все равно для нас ведь это огромная проблема, и мы должны помогать Донбассу».

То же самое касается и языкового вопроса, с которым Зеленский также обещал разобраться. Николай Стариков уверен, что новоизбранному руководству Украины попросту не дадут его решить. Ведь сейчас из государства пытаются создать некую «антироссию». А это значит, что нужно как можно дальше отдалиться от всего, что может связывать страну с Россией.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107482

Метки: чит.клуб

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