Кому мы обязаны восстановлением ВПК и ВС

„16.11.2013. Российский оружейный уран перестал питать энергетику США: подведена черта под «сделкой Гор-Черномырдин» Валентин Катасонов считает, что рано ставить точку в истории сделки «Гор-Черномырдин», которая нанесла громадный ущерб нашей стране …”

„Мы должны быть готовы к тому, что может возникнуть необходимость выставления встречных «счетов» нашим западным «партнерам». Самый крупный из всех возможных встречных «счетов» — наши требования к США по возмещению гигантского ущерба, нанесенного России «урановой сделкой».”

Так начинается статья „Афера тысячелетия. «Урановая сделка»”. А вот как она же заканчивается:Цитаты из публикации на т.н. «„Русской” т.н. „народной” линии». Впрочем, лет 5-6 назад подобные статьи изобиловали в Сети. И везде речь шла о некоем предательстве интересов России её злонамеренными президентом и правительством.Нет, конечно, нынешнее правительство РФ, а уж тем более его ельцинские версии – просто невозможно назвать народным. И действительно: откуда в нынешней Среде взяться правительству народному??! Тем не менее, учитывая, что современная Россия – капстрана, которая к тому же находится на каппланете, – всё же следует различать оттенки антинародности.