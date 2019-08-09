Кому мы обязаны восстановлением ВПК и ВС
18:48. 9 августа 2019 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
„16.11.2013. Российский оружейный уран перестал питать энергетику США: подведена черта под «сделкой Гор-Черномырдин» Валентин Катасонов считает, что рано ставить точку в истории сделки «Гор-Черномырдин», которая нанесла громадный ущерб нашей стране …”
Так начинается статья „Афера тысячелетия. «Урановая сделка»”. А вот как она же заканчивается:
„Мы должны быть готовы к тому, что может возникнуть необходимость выставления встречных «счетов» нашим западным «партнерам». Самый крупный из всех возможных встречных «счетов» — наши требования к США по возмещению гигантского ущерба, нанесенного России «урановой сделкой».”
Цитаты из публикации на т.н. «„Русской” т.н. „народной” линии». Впрочем, лет 5-6 назад подобные статьи изобиловали в Сети. И везде речь шла о некоем предательстве интересов России её злонамеренными президентом и правительством.
Нет, конечно, нынешнее правительство РФ, а уж тем более его ельцинские версии – просто невозможно назвать народным. И действительно: откуда в нынешней Среде взяться правительству народному??! Тем не менее, учитывая, что современная Россия – капстрана, которая к тому же находится на каппланете, – всё же следует различать оттенки антинародности.
Вы вот представьте себе на минутку, что все эти мутки, орешкины, скворцовы и прочие работают во времена СССР. Да они бы землю рыли, чтобы повысить благосостояние страны! Просто в тех условиях по-другому работать было невозможно. Если бы не рыли – то могли бы отправиться добывть… урановую руду, например. А сегодня у нас, к сожалению, капитализм – ну, и работают на него. Тоже роют…
Но мы отвлеклись, хотя и не полностью, от атомной темы. По странному стечению обстоятельств вскоре после заключения „предательской” „Урановой сделки” стало известно о том, что Росатом… взял под контроль канадскую уранодобывающую компанию Uranium One. Последняя владеет 20% запасов американского урана. При прямой и непосредственной поддержке… г-жи Клинтон!
А теперь давайте послушаем (видео ниже) невероятно интересного прохановского собеседника: бывшего советника президента, бывшего замначальника Генштаба, а ныне замдиректора Росатома, к тому же – потомственного военного генерала Александра Германовича Бурутина. Который, ко всему прочему, доктор наук, да не каких-нибудь экономических, а настоящих – д. техн. наук. Послушаем человека, усилиями которого во многом был сохранён и возрождён ВПК, восстановлены и усилены ВС РФ.
Была мимоходом сказана одна фраза, подводящая черту под многочисленными спекуляциями либералов и примкнувших к ним левакам на тему уранового „предательства” России. Генерал-лейтенант сказал коротко и прямо – всё у нас осталось.
Если внимательно слушать тов. генерала, то можно обратить внимание ещё на один момент. Говоря о восстановлении армии и ВПК, он отметил огромный вклад „последних поколений высшего руководства ВС”. Вот так во множественном числе и сказал.
После такого, а ведь в числе воссоздателей российской военной мощи Бурутин, очевидно, вписал и Сердюкова в качестве министра обороны, – после такого надо обязательно посмотреть биографию собеседника Проханова. И точно!
„В марте 2007 года возглавил Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК)[4], основной задачей на этом посту стала реализация проекта по строительству новых верфей и укрепление отношений с частными акционерами судостроительных заводов.20 июня 2007 года был назначен заместителем председателя Правительственной комиссии по обеспечению интеграции предприятий судостроительного комплекса Российской Федерации[5].В августе 2007 года попросил освободить его от всех обязанностей по ОСК. В сентябре 2007 был назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
На данном посту курировал вопросы стратегического планирования, международного военного сотрудничества, развития системы управления Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации в интересах обороны.”
Короче, курировал практически всё.
И что, вот так взбрыкнулось генералу и „попросил освободить”? Извините, в такое поверить невозможно – не тот уровень человека и профессионала.
Стоп! А когда обхаянный вдоль и поперёк Сердюков был назначен министром обороны? В феврале 2007 года! Вот тогда и начался очередной этап скрытой спецоперации по возрождению российских вооружённых сил. Поэтому впоследствии и Путин, даже зная о потере своего рейтинга, не сдал Сердюкова возмущённым диванным патриотам.
И после таких фактов кто-то будет продолжать уверять, что нашим Президентом не была проведена блестящая по своим результатам стратегическая операция по возрождению российского военного Феникса из горбачёвско-ельцинского пепла??! И по будущему контролю Россией атомных ресурсов планеты?
К сожалению, многим критикам Путина недостаёт ни глубины проникновения в реальность, ни широты её охвата. Эти, чаще всего – вполне благонамеренные люди, желающие добра России, – своей недалёкой критикой фактически работают на разрушение страны, подтачивания её устоев. Вместе с соболями и навальными. Сами того не подозревая.
Им всё кажется, что мы живём при социализме. Эти люди руководствуются нормами и практикой социалистического строительства. Но ведь и время, и условия другие, не те, что были сто лет назад!
Мечту иметь необходимо. Как цель построения справедливого жизнеустройства. Только средства для её достижения должны соответствовать реальности. Реальности, а не тем фантомам её, что ещё живут в головах многих искренних патриотов России.
Тут вполне уместна следующая (матричная?!) аналогия. В фильме (вроде, норвежском) „Красная палатка” исследователи в Арктике остались без рации: капитально поломался один резистор. И тут кому-то приходит в голову идея: давайте на клочок бумаги нанесём слой графита с помощью имевшегося карандаша! Что и было сделано, и рация заработала.
Путин как раз в нынешних условиях не без успеха чинит такую рацию. А горячие патриотические головы в совместном хоре с либералами и прочими врагами России ему мешают, отбирают карандаш, крича:„Нет, нет! Это недостойно настоящего Радиста!! Только новый резистор, причём со Знаком качества – мы на меньшее не согласны!!!”
Таким людям хотя бы раз в жизни задуматься: а к чему приводят подобные благие намерения??!
С.Ю. Сальников
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