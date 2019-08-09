Е.Ю.Спицын на радио «Комсомольская правда». “”Уши от дохлого осла” для французского сенатора”

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... Мировой, «Комсомолке» рассказал историк Евгений Спицын 1942 год, боец подразделения Waffen..., в эфире радио «Комсомольскаяправда» рассказал известный историк, советник ректора МПГУ Евгений СПИЦЫН. ДРУЖИЛ...