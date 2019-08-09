«Действовал непредсказуемо для нацистов»: как Иван Черняховский стал самым молодым командующим фронтом в истории СССР

75 лет назад выдающемуся советскому генералу Ивану Черняховскому во второй раз вручили звезду Героя Советского Союза. Незадолго до этого он стал самым молодым в истории СССР командующим фронтом и генералом армии. Впервые звание Героя Советского союза ему было присвоено 17 октября 1943 года за операцию по форсированию Днепра. Как отмечают историки, Черняховский был командиром нового поколения, который мог организовать взаимодействие различных родов войск и действовать непредсказуемо для противника. Соединения, воевавшие под его руководством, отличились при обороне Прибалтики, Новгорода, Воронежа, освобождении Украины, Белоруссии и Польши. Генерал погиб в ходе боёв на территории Восточной Пруссии.

29 июля 1944 года генералу Ивану Черняховскому была вручена вторая звезда Героя Советского Союза за успешные действия при освобождении Витебска, Минска и Вильнюса. Незадолго до этого он стал самым молодым генералом армии. Как складывалась судьба полководца — в материале RT.

Начало службы

Черняховский родился 29 июня 1906* года в селе Оксанино под Уманью на Украине. Помимо него, в семье росли ещё пятеро детей. В 1914 году глава семейства Данил был призван в армию и принимал участие в Первой мировой войне, но вскоре получил контузию и вернулся домой. После этого он работал кучером и экономом у помещика Новинского. В 1919 году отец и мать Ивана умерли от сыпного тифа. Друг отца Иван Цешковский помог юному Черняховскому устроиться на работу на железной дороге.

Иван учился на дому у местного педагога и экстерном сдал экзамены за неполный курс средней школы. Он вступил в комсомол и был избран секретарём сельской ячейки, которая была позднее включена в состав Тульчинского батальона частей особого назначения.

Черняховский стал командиром взвода и принимал участие в борьбе с местными бандами. В августе 1924 года он поступил в Одесскую пехотную школу.

Как пишет биограф Черняховского Акрам Шарипов, после окончания первого курса Иван отправился на побывку в Вербово. Там он познакомился с приехавшей из Киева девушкой Анастасией и влюбился в неё. Будущий командир решил перевестись в Киевскую артиллерийскую школу, и командование удовлетворило его просьбу. Вскоре девушка согласилась стать его женой. Во время учёбы Черняховский вступил в партию. Окончив военную школу, он выбрал местом своей дальнейшей службы Винницу.

Иван быстро дослужился до должности командира батареи, а затем сделал её образцовой. В 1930 году он окончил полный курс вечерней средней школы и стал готовиться к поступлению в Ленинградскую военно-техническую академию. При прохождении медкомиссии у него выявили плоскостопие. Иван подлежал увольнению из армии, однако добился у командования разрешения на сдачу экзаменов с отдельным испытанием по физкультуре. В итоге в виде исключения его приняли.

В 1932 году на базе факультета, на котором учился Черняховский, создали Военную академию механизации и моторизации РККА. В связи с этим будущий генерал был переведён в Москву. Ивану пришлось осваивать новую для себя специальность — командира-инженера механизированных и танковых войск. Педагоги отмечали, что мышление слушателя не было шаблонным, он предлагал новые варианты использования танков в бою и умел отстоять своё мнение.

Однако вся его карьера неожиданно оказалась под угрозой. Райком партии по месту рождения прислал в ответ на запрос академии негативный отзыв о его семье и о самом Иване. Отца обвинили в пособничестве помещикам, а самого Ивана — в том, что он якобы скрыл своё социальное происхождение. Однако партсобрание курса поддержало Черняховского. Ивану предложили обратиться за помощью к заведующей объединённым Бюро жалоб Наркомата РКИ СССР Марии Ульяновой, сестре Ленина. Благодаря её вмешательству в ситуации разобрались, а характеристику Черняховского переписали.

После окончания академии в 1936 году он был назначен начальником штаба, а затем командиром танкового батальона в Киеве. Подразделение под его руководством вновь оказалось одним из лучших. Впоследствии Черняховскому досрочно присвоили звание майора и назначили его командиром танкового полка в Гомеле. Вскоре его полк на инспекторской проверке занял первое место в округе. Черняховский стал подполковником.

В 1941 году он был назначен командиром дивизии. Новым местом службы Черняховского стала Рига.

Великая Отечественная война

Под командованием Черняховского оказались около 10 тыс. человек личного состава, порядка 200 танков и 100 бронемашин. Незадолго до начала войны он решил проверить систему управления частями и подразделениями. Для этого были проведены радиоучения. Штабы батальонов, полков и штаб дивизии были подняты ночью по тревоге. Этот шаг позволил выявить и исправить недостатки в организации управления.

Сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Георгий Емельяненко рассказал в беседе с RT, что дивизия Черняховского встретила врага под Шяуляем в Литве.

«В первые дни войны 28-я дивизия приняла участие в тяжёлых танковых сражениях и арьергардных боях при последующем отступлении, после чего была выведена в резерв Северо-Западного фронта. В августе она участвовала в обороне Новгорода, прикрывая направление на Ленинград», — отметил эксперт.

По словам Емельяненко, в дальнейшем Черняховский, произведённый к тому времени в полковники и награждённый орденом Красного Знамени, принимал участие в боях под Старой Руссой и в окружении Демянской группировки противника.

В мае 1942 года Черняховский получил звание генерал-майора, после чего был отправлен на Воронежский фронт командовать 18-м танковым корпусом, который сыграл важную роль в остановке гитлеровского наступления в районе Воронежа. В июле 1942 года Черняховский стал командующим 60-й армией.

«В результате Воронежско-Касторненской операции советские войска разгромили крупную группировку немецко-фашистских войск. Соединения 60-й армии полностью освободили город Воронеж, более ста других населённых пунктов, взяли в плен и уничтожили около 15 тыс. солдат и офицеров и захватили трофеи — 6 тыс. автомашин, 16 танков», — пишет Шарипов.

8 февраля 1943 года войска под командованием Черняховского освободили Курск благодаря хорошо продуманному обходному манёвру. В тот день командарм был награждён орденом Суворова I степени. А около недели спустя — произведён в генерал-лейтенанты.

После победы под Курском Черняховский стал одним из наиболее убеждённых сторонников наступления летом 1943 года, а затем и его участником. 60-я армия под его командованием успешно действовала на Левобережной Украине и приняла участие в Битве за Днепр. Крупнейшую украинскую реку части армии форсировали с ходу, шокировав нацистов и быстро создав плацдарм на правом берегу.

Вместе с первыми частями ступил на западную сторону Днепра и сам Черняховский. 17 октября 1943 года за высокие организаторские способности и личное мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В дальнейшем 60-я армия прекрасно проявила себя в ходе освобождения Киева, Житомирско-Бердичевской и Ровно-Луцкой операций.

Весной 1944 года Черняховский получил новое повышение — возглавил 3-й Белорусский фронт, став самым молодым комфронта в истории Красной армии (в 36 лет). Он снова оказался на острие главного удара советских войск — 3-й Белорусский фронт сыграл важную роль в ходе стратегической наступательной операции «Багратион». Войска под командованием Черняховского отличились при освобождении Витебска, Минска и Вильнюса.

В дальнейшем 3-й Белорусский фронт освободил Северную Польшу и вышел к укреплениям Восточной Пруссии.

Военный историк Юрий Кнутов рассказал в комментарии RT, что «сегодня в Польше звучат претензии в адрес Черняховского по поводу того, что он якобы репрессировал бойцов Армии Крайовой (АК)».

«Аресты действительно имели место, но они были обусловлены тем, что АК фактически препятствовала действиям советских войск. Приписываемые же Черняховскому расстрелы — это банальная выдумка», — отметил эксперт.

В январе 1945 года войска 3-го Белорусского фронта приступили к участию в Восточно-Прусской наступательной операции. Однако её итогов Черняховский уже не увидел.

По словам Кнутова, «генерал армии всегда лично присутствовал в местах боёв и инспектировал части. 18 февраля возле его машины взорвался дальнобойный снаряд, прилетевший со стороны линии фронта. Один из осколков нанёс командующему смертельное ранение».

«Это произошло в районе польского города Мельзак (в наши дни — Пененжно. — RT). Существует также версия, что взрыв был подстроен Армией Крайовой. Но очевидцы указывают на то, что снаряд прилетел со стороны немецких позиций. Похоронили генерала в Вильнюсе», — подчеркнул Кнутов.

Как отмечает эксперт, «Черняховский был уникальным человеком, новатором, прекрасно ориентировавшимся в военной технике и осознававшим важность организации эффективного взаимодействия различных родов войск».

«Он успел послужить и в пехоте, и в артиллерии, и в бронетанковых частях. Черняховский действовал непредсказуемо для немцев и благодаря этому стал автором значительного количества громких побед», — отметил Кнутов.

В память о генерале были названы улицы в различных городах СССР и установлены монументы в Советском Союзе и Польше. В честь него в 1946 году был переименован город Инстербург в Калининградской области.

Несмотря на то что Черняховский предотвратил передачу Вильнюса Польше и запретил использовать тяжёлую артиллерию при штурме города, в 1992 году литовские власти объявили его могилу «объектом коммунистической пропаганды».

Прах генерала был перенесён в Москву, а памятник — в Воронеж. В 2015 году монумент Черняховскому был снесён польскими властями в Пененжно. После событий 2014-го на Украине стали массово переименовывать улицы, названные в честь генерала. Так, в Броварах улица Черняховского теперь носит имя Симона Петлюры.

«Снос памятников и переименования — это второе убийство генерала. Но, думаю, воспоминания о его подвигах и таланте всё равно останутся в памяти людей навсегда», — подытожил Кнутов.

*В некоторых источниках фигурирует 1907 год, так как считается, что Черняховский прибавил себе один год для вступления в комсомол или чтобы устроиться железнодорожным рабочим.