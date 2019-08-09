1896. После азбуки. Сост. И.П. Деркачев.С рис. худож. И. Панова. Москва. Часть 1
19:56. 9 августа 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Собственное действие человека исходит действительно от него лишь в том случае, когда оно соответствует закону. Всякий раз, как мы от него отступаем, действия наши определяются не нами, а тем, что нас окружает. Подчиняясь этим чуждым влияниям, выходя из пределов закона, мы себя уничтожаем. Но покоряясь божественной власти, мы никогда не имеем полного сознания этой власти; поэтому она никогда не может попирать нашей свободы.