Западу неважно по какому поводу вводить санкции

В очередной уже раз до сих пор нераскрытое так называемое «дело Скрипалей» становится причиной введения санкций против РФ. Однако политический деятель Николай Стариков уверен, что причина для создания новых запретов абсолютно неважна. Представители Запада обязательно найдут или придумают ее, если это будем необходимо.

Однако сначала Николай Стариков охарактеризовал то, как он видит санкции: «Санкции – это вид незаконной деятельности одного государства против другого, которое облекается в форму закона. Есть санкции организации объединенных наций. Вот это соответствует международному праву, и другие государства должны соблюдать эти санкции. Это международное право».

В случае, если это происходит по желанию отдельно взятого государства, ничего общего с законом такие запреты не имеют: «А когда одно государство в одностороннем порядке принимает какие-то законодательные акты, то, как говорится, люди эти законодательные акты написали, и люди их могут отменить или поправить. То есть, это не дождь, который идет, не богом данная сфера, а рукотворная.

Это элемент давления. Они просто показывают, кто в доме (дом, в данном случае, это некое международное сообщество) хозяин. Они вводят санкции против России для того, чтобы подталкивать часть российской элиты к предательству. Для того, чтобы создавать определенные сложности для российской экономики».

Также Стариков отметил, что отравление семейства Скрипалей в Британии является лишь надуманным предлогом, на месте которого легко могла оказаться любая другая причина: «Что касается «дела Скрипалей», им совершенно неважно, по какому поводу вводить санкции. Есть «дело Скрипалей». Не будет «дела Скрипалей» – они придумают что-то. Если нечего придумать – сами кого-то отравят. То есть, мне кажется, у них пакеты санкций расписаны на года вперед и дальше они просто подбирают или искусственно создают какую-то причину для того, чтобы эти санкции вводить».

Что же касается реакции России на происходящее, Стариков видит одну единственно верную: «Идти дальше, укрепляться. Если за отказ от санкций от нас требуют наш суверенитет, а от нас требуют именно этого, ну, ребята, вводите санкции дальше. Даже несмотря на то, что определенный отрицательный эффект это для нашей экономики приносит».

Поэтому сейчас российское руководство попросту ничего не может поделать с происходящим. Можно бесконечно долго доказывать неправоту своих оппонентов – роли никакой это не сыграет. Пока существуют нераскрытые происшествия, в которых обвиняют именно РФ, будут и санкции. А расследовать эти события, видимо, никто не собирается.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107441