Вузы превратились в кузницу кадров для оппозиции — мнение

Журналист Андрей Медведев рассуждает о проблеме высшего образования в России.

«А мне кажется, это вообще уже давно не секрет, что наши университеты и институты превратились в этакую кузницу кадров. Не для майдана конечно (во всяком случае пока), но для перманентной либеральной фронды.

Я постоянно вижу выпускников ВШЭ, РГГУ, МГУ, они на практику приходят к нам, или я порой выступаю перед ними. Так вот очень многие из них — совершенно идейные противники государства, искренне не ценят страну, сторонники каких-то диких ультралиберальных идей. Смеси примитивного фридманизма, анархизма, и совершенно поверхностных, а то и мифологических, представлений о политике и устройстве политических систем. В этих мифах есть справедливое западное общество и ужасное хтоническое общество российское. И такой же жуткий народ.

Не сказать, что они глупые. Но они чудовищно не глубокие. Они вроде хотят поменять как-то Россию к лучшему, но не понимают самых простых вещей, совершенно не знают исторический опыт страны.

Однако же то, что на митинги оппозиции ходит так много молодёжи, студенчества — это, безусловно, явное свидетельство (тут я выражусь очень мягко, потому что матом не ругаюсь) очень серьёзных недоработок в молодежной политике. А то и ее полного отсутствия. И отражение проблем высшей школы.

Это все очень похоже на состояние университетской среды в Российской империи в конце 19-начале 20 века. Тогда народоволец и террорист Кравчинский с удовлетворением писал, что студенты — это топливо революции. «Безграничная, всеобщая симпатия к революции — это нечто почти неотделимое от самого понятия о русских студентах».

Раскаявшийся народоволец и террорист Тихомиров призывал студентов не лезть в эти глупые взрослые игры в политику.

«Студенческое вмешательство в политику дает наиболее вредные последствия в форме разных демонстраций, когда чуть не в 24 часа из-за грошового протеста против какого-нибудь пустячного „притеснения“ погибает для будущего несколько сотен молодых, незаменимых сил. „Лучше что-нибудь, чем ничего, — повторяют подстрекатели, — лишь бы не спячка“. И такое рассуждение, к сожалению, действует и продолжает в зародыше истреблять русскую цивилизацию»!

Разумный Аксаков писал, почти то же самое, и пояснял, что «вы — молодое поколение России, вы ее цвет, ее надежды, вы — будущие граждане, будущие деятели на всех ее поприщах, вы должны приобретать знание и развивать мышление, чтобы вести Россию по дальнейшему пути истинного прогресса».

А над всем этим парил Победоносцев, который решение проблем видел в ограничении образования и вообще удушении свобод.

У нас сейчас одни тащат студентов на митинги, другие говорят об этом, как о проблеме. К счастью, Победоносцева нет, даже коллективного, но и внятного подхода не заметно. Мне, во всяком случае.

И внутри высшей школы, похоже, нет понимания проблемы. Надеюсь, что где-то все же это понимание есть, кто-то знает, как выстроить работу с молодежью.

Потому что если нет, и если решение не найти, то нахлебаемся. Историю достаточно посмотреть».

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