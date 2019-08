Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2019

Дети, чье детство расстреляли, хотят в школу — мы можем помочь

Благотворительный фонд «Великое Отечество» продолжат сбор средств для покупки наборов в школу для 522 детей прифронтовой зоны Донбасса.

Мы уже почти собрали нужную сумму. Необходимо совсем немного — около 50 000 рублей. И машина со всем необходимым для детишек отправится туда, по кому и сегодня опять будет стрелять украинская армия.

Помочь детям Донбасса совсем не сложно.

А о работе благотворительного фонда «Великое Отечество» пишут на самом Донбассе…

Источник: SMNews Прифронтовые дети Донбасса тоже пойдут в школу. 1 сентября в Донецкой Народной Республике в школу пойдут ученики из обстреливаемых районов. О том, как дети выживают на линии разграничения, получают образование, в какой помощи нуждаются и кто её оказывает — в материале РИА SM-News. Окраины Донбасса – это не цветущий розами центр Донецка. Что известно в России о жизни, а точнее условиях выживания здесь? В сухих военных сводках ежедневно пишут об обстрелах: из гранатомета по поселку такому-то украинские силовики выпустили столько-то гранат, из миномета — по такому-то, где-то произошла «стрелкотня», повреждены дома, ранены мирные. Ни видеозаписи, ни фотографии, ни тексты не передают атмосферу, своеобразный «устав», правила или инструкцию типа «Как проснуться завтра». За пять лет войны в населенных пунктах на линии соприкосновения уже выросли дети, которым пришлось привыкнуть к постоянным «прилетам», считать нормальной жизнь в укрытиях-подвалах, и при всем при этом… ходить в малочисленные классы школ, да играть разве что во дворе собственного дома, на земле, посеченной осколками снарядов. Взрослый человек понимает: у нового поколения отняли детство, позитивных воспоминаний практически нет, и взяться не откуда. В прошлом году детей из многострадального поселка Зайцево в Горловском районе вывозили на день в Донецк, в торговый центр «Донецк-Сити». Их сводили в кинотеатр, покатали на аттракционах, провели на каток. В 2019 году детей не вывозили. Значит, посещение торгового центра в июле 2018-го для кого-то стало самым ярким за 365 дней, а для кого-то — за всю жизнь. Поделенный поселок В поселке Зайцево все также живут 1600 человек. «Только позавчера (27 июля – прим. авт.) на одного меньше стало. Женщина погибла, подорвалась на минах», — рассказала глава поселка Ирина Дикун. Так называемая линия разграничения разделяет поселок: часть находится в ДНР, часть подконтрольна украинским вооруженным формированиям. «Дети так и продолжают с родителями жить, когда близко ложится (разрываются снаряды – прим. авт.) в подвалах. В этом году никто не предложил куда-нибудь вывезти детей, это конечно грустно», — продолжила она. – «Было бы хорошо вывезти деток куда-то, отвлечь от повседневной жизни, сидя дома. Они не так проводят каникулы, как другие дети. Даже сходить покупаться и то не могут — родители боятся отпускать из-за обстрелов. Поэтому для наших детей выезд из поселка — это чудо, это детство». С Ириной Дикун мы встречались в прошлом году. Тогда она рассказывала, что школы в Зайцево больше нет – разбомбили, а среди детей, которых привезли в «Донецк-сити», есть раненые. Остается месяц летних каникул, и с 1 сентября детей снова будут забирать школьные автобусы, отвозить на учебу. Потребности элементарные: в тетрадях, карандашах и ручках, портфелях и сумках для спортивной формы, и так далее. Говорят, гуманитарная помощь в Зайцево бывает. Продукты питания поступают от «Красного креста» каждые два месяца. Но конечно же, у родителей есть огромное желание отправить детей хоть на день, хотя бы в парк Щербакова… Другой вопрос — в возможности. Обстрелы не прекратились, но стало чуть проще Светлана Гайдар — жительница Горловки, корреспондент и руководитель местного телеканала 6ТВ — в 2015 году работала учителем младших классов. Тогда учебный год впервые начался 1 октября. «Это первый год, когда мы встречали первоклашек не на пороге школы, где расчерчены блоки для классов, а в центре нарисован яркий, праздничный звонок…а в помещении, в холле…конечно все ждали этого дня, но буквально через несколько дней вновь начались обстрелы. Дети вынуждены были обучаться дистанционно. Зимой было очень страшно, мы часто спускались в убежище (из-за сильных обстрелов со стороны ВСУ), обзванивали родителей. И это при том, что я живу не на окраине Горловки, а там поверь, было намного все жёстче. Градами осыпали, танки работали и все это практически без перерыва», — рассказала Светлана. Летом Светлана уже работала корреспондентом, ей приходилось бывать в больницах, видеть раненых горловчан. Некоторых — в последний раз. В поселке Доломитное семья готовилась ко сну, в дом прилетел снаряд. Маленький ребенок попал в реанимацию. Сейчас Доломитное находится под контролем тех, кто его же и обстреливал — ВСУ. Например, в поселке Байрак на Светлодарской дуге (500 метров до линии разграничения) в первый класс пошли три ученика. Несколько раз под обстрелы попадал детский сад в поселке Гольмовский. Детский социальный центр в Горловке дважды обстреливали. А здесь воспитывают от 12 до 25 детей. «Помогают ли нашим деткам? Да, помогают. Представители власти Республики, города, депутаты НС ДНР ежегодно в этот праздничный день, День Знаний, дарят ребятишкам презенты (канцелярские наборы, организовывают праздники), — продолжила Светлана. — Россияне, они тоже с самого начала боевых действий, помогают всему народу Донбасса. Гуманитарный конвой доставляет строительные материалы для восстановления квартир, домов, разрушенных вследствие агрессии со стороны ВСУ». Сейчас с этим попроще, но для всех районов, кроме окраин города. «Когда я приезжала на съемки, конечно же, задавала вопрос, хотят ли ребята вернуться в свою, родную школу…Конечно, да! И хоть они знают, что от нее ничего практически не осталось, они надеются, что все же когда-нибудь в нее вернутся, когда её вновь построят, а самое главное…когда закончится война», — заключила собеседница. — Скажи, а как ты объясняла детям, когда была учителем, почему нужно спускаться в подвал, что это — война? — Главное, это нужно было делать спокойно. Максимально убедительно, говорить, что это необходимо для нашей безопасности, что мы немного посидим в убежище, а потом придут родители, что я с ними и их не брошу. Скорее всего, в этот момент включался материнский инстинкт. О том, что война, дети знали и знают не по-наслышке. Обязательно нужно было обучить и рассказать им о том, как нужно вести себя во время артобстрела, слушать и выполнять команды учителя, уметь ходить быстро строем… и т. д Южный фронт Страдают дети и на Юге Донецкой Народной Республики. В начале июля по селу Красноармейскому украинские силовики выпустили свыше 50 снарядов. Повреждены школа, магазины, кафе. К счастью, обошлось без жертв. «В результате обстрела пострадали многие здания, в том числе школа. Пострадал фасад, вылетели окна, повреждены стены и входные двери. Пострадали торговый центр и аптека, продовольственный магазин, кафе, магазин хозяйственных товаров. Сильно пострадало здание Красноармейской сельской администрации… Подобные расстрелы были в ночь с 30 июня на 1 июля. Но в ту ночь пострадали больше жилые дома – весь центр Красноармейского», — рассказала управляющая делами Красноармейской сельской администрации Мирослава Кравченко. В Коминтерново, рассказывает военнослужащий ВС ДНР Андрей Шеменев, школа есть, но по понятным причинам она не работает. Разбита. «Там просто по улицам ходить опасно. Всегда летают пули и что-то падает. Я там детей никогда не видел. Туда каждый раз едешь, как в последний», — рассказал собеседник. В Саханке, например, школа есть, и она действующая. 1 сентября она снова откроет двери для около двадцати ребятишек, но поселок, да и сама школа в частности, находятся на расстоянии около 800 метров от украинских позиций. Например, в спортзал уже прилетал «подарок» от официального Киева, и разнес угол здания. Стены залатали, но находиться в зоне открытой видимости небезопасно – корреспонденту РИА SM—News уже советовали особо не выглядывать отсюда на крыльцо. По слухам, в эти села канцелярские принадлежности для школьников должны привезти, но без помощи людям очень тяжело. «Дело в том, что здесь, на Юге, в помощи нуждаются все дети практически. Работы [у родителей]нет, сам знаешь. А если есть, то копеечная», — объяснил собеседник. В Красноармейском, по его словам, от обстрелов пострадали свыше 30 жилых домов. Били снарядами 152 калибра прицельно, огонь корректировали беспилотником. На Юге – наибольшая интенсивность боев, тяжелые обстрелы жилого сектора. Сейчас Шеменев, да и находятся, к счастью, единомышленники, задумался над возможностью провести какое-либо мероприятие для детей с посттравматическим стрессом здесь, в Новоазовском районе. Оповещения о различных концертах приходят на телефон, но о концертах в Донецке. На окраинах же совсем другая история, и многие местные жители не знают, на что детям купить подарков. Хотя бы сладостей. Зацепило упорство, с которым живут «Я первый раз приехал в Донецк в сентябре 2017 года — нас тогда пригласил официально [первый глава ДНР]Александр Захарченко. Он провез нас на аэропорт, на Саур-могилу, по котлам проехали. Он нас два дня сопровождал и рассказывал. После этого мы и решили создать Фонд. До этого тоже помогали собирать гумпомощь. Но когда увидел все своими глазами – по-другому стал это воспринимать», — рассказал он. Ранее Обозный и его единомышленники оказывали помощь семьям российских добровольцев, так как с Республиками на Юго-Востоке у России нет банковской связи. Затем, на месте, возникла идея «расширить горизонт». В июле 2018 года в Горловку отправили 8 тонн продовольствия (1 000 наборов), в июле 2019 года – ещё около 3 тонн продуктов для жителей прифронтовых поселков. Наборы распределили сотрудники горловской администрации между нуждающимися. Все это время Владимир ездил на Донбасс сам. — Мы негосударственный фонд, у нас нет крупных спонсоров. Гранты мы тоже не получаем, потому что Донбасс до сих пор токсичная тема. Поэтому деньги поступают от обычных людей, пользователей интернета, — объяснил он. — Есть какой-то портрет общий этих неравнодушных людей? — Общий портрет — мужчины и женщины старше 30 лет, не либералы, не «модные» товарищи, обычные семейные люди, патриотически настроенные люди. Люди, которые понимают, что Донбасс — это Россия, и там живут наши, русские люди. — А, например, лично вас что, скажем так, «зацепило» больше всего от увиденного на Донбассе? — Зацепило и цепляет до сих пор то, с каким упорством люди живут там. По ним стреляют — а они работают… Владимир рассказал, что в Фонде, возможно, и хотели бы помочь жителям прифронтовых районов на Юге ДНР, но все возможности строго регламентируются законодательством – и российским, и донецким. По законам принимающей стороны, получателем груза могут быть государственные службы ДНР, иначе гумпомощь не пройдет таможню с Россией – требуется согласование с МЧС ДНР, Москвы и Ростовской области. Если не будет получателя, тогда не согласуют в МЧС ДНР. У Фонда сложились продуктивные взаимоотношения с администрацией Горловского района, поэтому «выбирать, кому помогать, не приходится». Однако сотрудники организации сейчас подали заявку на официальную аккредитацию Фонда как гуманитарной миссии в ДНР. В случае положительного ответа, с организационными вопросами будет легче. «Сейчас прорабатываем вариант отправлять детей из прифронтовых территорий в санатории РФ. Сейчас ведем переговоры с Профилакториями Профсоюзов. Но пока это в планах, — поделился Владимир Обозный. — Мы хотим в санатории с небольшим лечением. Если получится — на море, или в Минводы, чтобы водичкой лечебной пролечились. У Профилакториев Профсоюзов около 30 санаториев. Но очень много сложностей с логистикой — в РФ жесткое законодательство по транспортировке детей». И это – только малая часть, довольно обобщенная и наименее эмоциональная, но показывающая жесткие реалии XXI века, в котором некоторые романтики из прошлого мечтали видеть торжество человечности. Очевидцы констатируют: дети из прифронтовых районов тоже пойдут в школы. P.S. Пока публиковалась статья, в Бессарабке (микрорайон Горловки) при обстреле пострадала 30-я школа. В окнах выбило стекла, огонь вели из крупнокалиберного пулемета. Месяц назад сюда же, в кабинет информатики залетела пуля.

Помочь можно следующим способами:

1. Отправить СМС на номер 3434: СВОИ (пробел) сумма. (Например: СВОИ 500)

2. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».

3. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.

4. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:

(Внимание! Для просмотра всех страниц, воспользуйтесь кнопками навигации внизу картинки. Всего в инструкции — пять страниц).

Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF.

К оглавлению | Источник: nstarikov.ru

Прилепин сообщил неутешительные новости с Донбасса

В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один ополченец Донецкой народной республики, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил писатель, экс-заместитель командующего батальона народной милиции ДНР Захар Прилепин.

«Очередные страшные новости с Донбасса. Наш бат. Мне пишут. Несмотря на объявленное перемирие, мы продолжаем нести потери. Опять двое тяжелораненых и один погибший. На десятый день т.н. «перемирия», – написал он в своем Facebook

Он опубликовал фотографию военного ДНР Максима Хотковского с позывным «Радуга».

«Ранение правого глаза, осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей. На правом глазу врачи были вынуждены удалить глазное яблоко. «Радуга» еще подростком в 2014 году вступил в ополчение, ему тогда было всего 15 лет», – написал Прилепин.

Он добавил, что серьезные травмы получил Виктор Баровский с позывным «Витя». У него множественные осколочные переломы костей левой голени, а правую ногу частично ампутировали.

«Третий боец, к сожалению, умер до того, как его успели доставить в больницу», – сообщил Прилепин.

Минобороны Украины во вторник заявило, что в Донбассе якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев погибли четыре украинских силовика. В ДНР заявили о непричастности к их гибели.

Также сообщалось, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям.

Сергей Гурьянов

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Жёсткий розыгрыш: каратель-шутник устроил взрыв (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. Ситуация за сутки стабилизировалась. С 6 на 7 августа обстрелов не зафиксировано, режим прекращения огня соблюдался вдоль всей линии соприкосновения. Пользуясь условиями перемирия, командование так называемой «ООС» продолжает наращивать группировку сил и средств в зоне карательной операции. Нашей разведкой выявлено размещение трех 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» в районе н. п. Смоляниново. В районе н. п. Рубежное отмечено прибытие пяти 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация». Читайте также: Немецкий детектив предложит России и Малайзии новые доказательства по крушению MH17 Специалисты МЧС ЛНР продолжают в полном объёме выполнять работы по очистке местности от взрывоопасных предметов у моста в районе участка разведения сил и средств № 1 «Станица Луганская». Учитывая, что последний довод украинской стороны о невозможности ремонта моста из-за отсутствия, якобы, гарантий безопасности с нашей стороны, был опровергнут международными наблюдателями, украинские сапёры наконец-то приступили к разминированию территории на своём участке ответственности под давлением представителей международных организаций. Читайте также: Кто на самом деле уничтожил группу морпехов ВСУ на Донбассе От доверенного источника в штабе «ООС» нам продолжает поступать информация о небоевых потерях в воинских частях ОТГ «Север». Так, 6 июля в результате неосторожного обращения с боеприпасами ранение получил военнослужащий батальонной тактической группы 95 одшбр сводной 46 одшбр, прибывшей на замену печально известной 25 овдбр. Рядовой Разаренко пытался поджечь дымовую шашку, чтобы разыграть своих сослуживцев, однако вместо ожидаемой дымовой завесы шашка взорвалась в руках военнослужащего. Разаренко получил взрывную травму, в результате которой потерпевшему были ампутированы три пальца правой кисти. Факт ранения тщательно скрывается командованием бригады от вышестоящего командования. Читайте также: «Вагон с трупами», — экс-депутат Рады сообщил о чудовищной находке на Донбассе (АУДИО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su