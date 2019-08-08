Следствие прячется от улик и свидетелей…
О намерении обнародовать результаты своего расследования причин катастрофы малазийского «Боинга» в Донбассе заявил немецкий детектив Йозеф Реш 7 августа агентству РИА Новости.
Как пояснил детектив, ранее он пытался передать результаты расследования в Нидерланды Совместной следственной группе (ССГ), занимающейся расследованием катастрофы.
Однако ССГ отклонила предложение Реша, так как одним из условий была передача материалов в присутствии СМИ.
По словам детектива, если повторная попытка передать материалы ССГ окончится неудачей, он будет предлагать результаты расследования другим странам, которые заинтересуются его предложением и согласятся на публичную процедуру передачи доказательств: «Это будет обнародование, с любым государством, которое будет участвовать», — подчеркнул Реш.
В числе кандидатов на передачу данных он называл Россию и Малайзию, однако подчеркнул, что хотел бы подключить к расследованию другие страны, включая Нидерланды, Украину, Австралию, Бельгию и США.
Реш пояснил, что в его распоряжении есть доказательства причастности к катастрофе MH17 конкретных лиц, однако отказался их назвать сейчас. «При обнародовании будет все представлено, кто это был… с именами», — заявил детектив. В материалах также есть спутниковые снимки, которые фигурировали в заявлениях официальных лиц в начале расследования, а потом были якобы утеряны.
Йозеф Реш занимается расследованием с 2014 года по заказу частного лица, которое он не может раскрыть по условиям контракта. По словам детектива, заказчик назначил большую награду тому, кто поможет пролить свет на причины трагедии.
Сперва сумма вознаграждения составляла $30 млн, затем она была увеличена еще на $17 млн. В 2015 году к детективу обратился информатор, предоставивший ценные сведения. За информацию он получил вознаграждение в $15,5 млн в трех разных валютах.
По словам детектива, его расследованию неоднократно пытались помешать. Власти проводили обыск в его квартире, ему угрожали, по требованию Нидерландов банковскую ячейку в Швейцарии, где хранился документ по делу MH17, вскрыли.
Реш неоднократно выступал свидетелем в делах, связанных с катастрофой MH17. Так, 2016 году его допрашивали в уголовной полиции Кёльна и федеральном суде Германии. По свидетельству Реша, ему поступали предложения отказаться от показаний, и было заявлено, что это была шутка. Детектив не согласился на предложение: «Нельзя шутить со смертью 298 человек», — заявил он.
Напомню, Нидерланды отказались принять от немецкого детектива большой массив собранных доказательств по делу MH17. По словам детектива, в голландской прокуратуре заявили, что условия передачи материалов являются «очень необычными» и способными «нанести вред расследованию, если доказательства рассматриваются СМИ и другими лицами до их изучения». В российской дипмиссии в Гааге на это отреагировали предсказуемо: заявлением о предвзятости ССГ.
Ранее ЕС призвал Россию признать свою вину за крушение малазийского «боинга». Министр иностранных дел Малайзии отреагировал на это, призвав отказаться от голословных обвинений в адрес России. Это ещё один вклад в разоблачение "аферы века" после того, как Малайзия призвала к отказу от обвинений в адрес Москвы по делу MH17.
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Если Малайзия понимает, что Россия не виновна, то нужно усмирить желание, расследовать совместно с Украиной.