Следствие прячется от улик и свидетелей…

О намерении обнародовать результаты своего расследования причин катастрофы малазийского «Боинга» в Донбассе заявил немецкий детектив Йозеф Реш 7 августа агентству РИА Новости.



Как пояснил детектив, ранее он пытался передать результаты расследования в Нидерланды Совместной следственной группе (ССГ), занимающейся расследованием катастрофы.



Однако ССГ отклонила предложение Реша, так как одним из условий была передача материалов в присутствии СМИ.

По словам детектива, если повторная попытка передать материалы ССГ окончится неудачей, он будет предлагать результаты расследования другим странам, которые заинтересуются его предложением и согласятся на публичную процедуру передачи доказательств: «Это будет обнародование, с любым государством, которое будет участвовать», — подчеркнул Реш.

В числе кандидатов на передачу данных он называл Россию и Малайзию, однако подчеркнул, что хотел бы подключить к расследованию другие страны, включая Нидерланды, Украину, Австралию, Бельгию и США.

Реш пояснил, что в его распоряжении есть доказательства причастности к катастрофе MH17 конкретных лиц, однако отказался их назвать сейчас. «При обнародовании будет все представлено, кто это был… с именами», — заявил детектив. В материалах также есть спутниковые снимки, которые фигурировали в заявлениях официальных лиц в начале расследования, а потом были якобы утеряны.