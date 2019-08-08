Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 августа 2019

В Сирии на дороге между Хасеке и Шаддади взорвалась мина

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Заках освобожден

Как и ожидалось, 7 августа после поселка Аль-Арбаин, был взят и городок Заках. Город с 2011-2012 года не контролировался сирийским правительством, но теперь Асад пришел и сюда.Противник не предпринял существенных усилий для его удержания, ни путем упорной обороны в развалинах города, ни путем действенных контратак. Остатки боевиков отошли к Эль-Латамину и Кафр-Зите. К 8 августа линия обороны боевиков в западной части Эль-Латаминского выступа была фактически взломана. Теперь боевики смогут организовать действенное сопротивление лишь на окраинах Эль-Латамина и Кафр-Зиты, при этом положение Эль-Латамина уже осложнилось, так как помимо изнуряющих авиаударов и артиллерийского огня, САА в ближайшее время возьмут под огневой контроль дорогу между этими городами, что сделает положение группировки удерживающей Эль-Латамин еще более уязвимой в плане снабжения, пополнения личного состава и вывоза раненых.Ресурсы боевиков отмечают очень большие потери группировки "Джейш-аль-Исса", некоторые дажи пишут, что группировка на грани коллапаса. но думается это пока что плод общего упадка морального духа боевиков , которые в течение лета вынуждены отступать неся тяжелые потери, что порождает черный пессимизм на тему грядущих перспектив. Даже краткосрочное перемирие, которое недавно выторговали турки, уже не помогает. Резервы были растрачены на наступления на Хамамийят и Керназ, а также на бои у Таль-Малаха. Теперь эти резервы перемолоты, а подтягивание резервов из центрального и северного Идлиба затруднено высокой активностью ВКС РФ, когда даже выход в районы сосредоточения может быть сопряжен с большими потерями.В ближайшие дни можно ожидать новых сюжетов от Anna News – военкоры агенства вместе с наступающими сирийскими войсками идут вглубь Эль-Латаминского выступа, так что Аль-Арбаин и Заках скоро покажут.Выдолбленное в холме убежище от авиации."Раздетый" сирийский танк.Брошенный танк боевиков.Уничтоженный пикап боевиков.Останки боевиков буквально перемешаны с бетоном и землей.Развалины Закаха.Прямой вид на Кафр-Зиту и сердце Эль-Латаминского выступа.Видны клубы дыма от продолжающихся авиационных и артиллерийских ударов, которые обеспечивают огневой вал, который катится впереди наступающих сирийских войск.Аль-Арбаин. До и после.Заках до.Заках после.Вполне естественнно, что при таком уровне огневого поражения, удержание фронта измотанными частями и малым кол-вом тяжелой техники представляет для боевиков тяжелейшую проблему.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

После излечения

Для тех кто интересовался.Первое публичное появление Асада с супругой, после излечения Асмы от рака.Фото с встречи с членами семей погибших солдат и офицеров сирийской армии, которые семья Асада достаточно регулярно проводит, причем даже в самые тяжелые месяцы сирийской войны, Асад не брезговал подобными мероприятими.Для детей из таких семей в Сирии существуют специальные программы по образованию и гос.помощи.Интервью после излечения (к сожалению не на русском – субтитры только английские).В целом, после годичного лечения от рака, выглядит достаточно неплохо.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com