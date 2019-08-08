Роль питания на пути духовного развития. Юлона Стоянова и Световид (Аурамира)
Роль питания в жизни человека.
В передаче, записанной на МосВеганФесте, мы поговорим с участником группы Аурамира, Световидом. Из нее вы узнаете, как путь духовного роста непрерывно связан с осознанием того, что вы едите.
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Сибирь сейчас тушат обычные русские мужики,а веганы вещают из столицы,что нужно кушать для духовного роста. Есть большое сомнение,что последние способны на реальные дела ,из которых и складывается духовный рост.