Роль питания на пути духовного развития. Юлона Стоянова и Световид (Аурамира)

Роль питания в жизни человека.



В передаче, записанной на МосВеганФесте, мы поговорим с участником группы Аурамира, Световидом. Из нее вы узнаете, как путь духовного роста непрерывно связан с осознанием того, что вы едите.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #здоровое #питание #питаться #правильно #правильное #здоровье #мотивация #что #ем #полезное #духовное #развитие #сыроедение #вегетарианство #образ #духовность #зож #саморазвитие #юлона #световид #аурамира #жизни #стоянова #я



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЗдоровоеПитание #КакПитатьсяПравильно #ПравильноеПитание #Питание #Здоровье #Мотивация #ЧтоЯЕм #ПолезноеПитание #ДуховноеРазвитие #Сыроедение #Вегетарианство #ОбразЖизни #Духовность #Зож #Саморазвитие #ПитаниеИДуховноеРазвитие #ЮлонаСтоянова #Световид #Аурамира

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MucHcGB8M18