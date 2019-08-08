Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Роль питания на пути духовного развития. Юлона Стоянова и Световид (Аурамира)

18:37. 8 августа 2019 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал:

Роль питания в жизни человека.

В передаче, записанной на МосВеганФесте, мы поговорим с участником группы Аурамира, Световидом. Из нее вы узнаете, как путь духовного роста непрерывно связан с осознанием того, что вы едите.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #здоровое #питание #питаться #правильно #правильное #здоровье #мотивация #что #ем #полезное #духовное #развитие #сыроедение #вегетарианство #образ #духовность #зож #саморазвитие #юлона #световид #аурамира #жизни #стоянова

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЗдоровоеПитание #КакПитатьсяПравильно #ПравильноеПитание #Питание #Здоровье #Мотивация #ЧтоЯЕм #ПолезноеПитание #ДуховноеРазвитие #Сыроедение #Вегетарианство #ОбразЖизни #Духовность #Зож #Саморазвитие #ПитаниеИДуховноеРазвитие #ЮлонаСтоянова #Световид #Аурамира

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MucHcGB8M18

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кризисы на пути духовного пробуждения
...четвертых основную роль играет моральный кризис. Эти проявления духовного перелома ...специалист, который сам идет по Пути Духовного развития или, по крайней мере, ... целительные силы природы: здоровое питание, упражнения по релаксации, соприкосновение...
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
... их склонность к духовным и культурным ценностям,... нового взгляда на роль питания в уменьшении защиты ... наслаждаются прекрасным физическим развитием, стандартно воспроизводят характерные...сохраняли ценность морепродуктов путем высушивания рыбы. Современная...
Проблемы и тенденции развития Зеленых Поселений
... человечества с техногенного пути развития на духовный. Хотя то, что...поселении. Например, самообеспечение продуктами питания, электроэнергией от ветрогенераторов, тепловой...в постиндустриальной стадии развития. Ключевая роль в обеспечении ...
О лечении и самолечении с помощью энергетики
... характера или продвинуться по пути духовного развития, вполне достаточно прекратить «вещание...жизнедеятельности на энергетических уровнях (питания и выделений) нижне-астральных... вариантов/путей духовного развития. Они принимали во внимание важную роль таких ...
Чем питаются "солнцееды"?
...чему привели её поиски пути духовного развития, так как отказ ... спячки, ту же роль, что и запасы ....» Сущность высокого уровня духовного развития может, затратив свой потенциал...предыдущих воплощений. Растительноядное питание подействовало угнетаюшим образом на...
Чем питаются "солнцееды"?
...чему привели её поиски пути духовного развития, так как отказ ... спячки, ту же роль, что и запасы ....» Сущность высокого уровня духовного развития может, затратив свой потенциал...предыдущих воплощений. Растительноядное питание подействовало угнетаюшим образом на...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 355 295
    Людмила 8 августа 2019 в 20:34

    Сибирь сейчас тушат обычные русские мужики,а веганы вещают из столицы,что нужно кушать для духовного роста. Есть большое сомнение,что последние способны на реальные дела ,из которых и складывается духовный рост.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)