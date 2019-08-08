ООН подготовила “Руководство по спасению мира для лентяев”

Как отмечается в руководстве, опубликованном на сайте ООН, план состоит из четырех частей – вещей, которые человек может сделать для спасения мира на своем диване, в своем доме, за его пределами и на работе. В первой части предлагается, в частности, экономить электроэнергию, подключая бытовые приборы к удлинителю и полностью отключая их, когда они не используются. Кроме того, рекомендуется выключать свет, если в нем нет необходимости.

Во второй части, посвященной вещам, которые человек может сделать в своем доме, составители, в частности, рекомендуют замораживать свежие продукты, если нет возможности их съесть до того, как они испортятся. Помимо этого они предлагают, например, употреблять меньше мяса, птицы и рыбы, принимать короткий душ для экономии воды и установить солнечные батареи для сокращения расходов на электричество.

В третьей части “Руководства по спасению мира для ленивых людей” предлагается использовать меньше салфеток, приходить в магазин с собственной сумкой и вакцинировать себя и своих детей. В четвертой, посвященной “вещам, которые вы можете сделать на работе”, отмечается необходимость поддерживать равную оплату за равный труд для мужчин и женщин и противодействовать любым видам дискриминации.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на историческом саммите Организации Объединенных Наций и содержит 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Цели касаются повышения уровня жизни людей, снижения неравенства, устойчивого экономического развития и доступа к ресурсам, а также заботы об экологии и борьбы с изменением климата.