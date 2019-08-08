О военных базах РФ в Персидском заливе
17:40. 8 августа 2019 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Иранские источники обсуждают возможную сделку с Россией по поводу создания военно-морских баз в Персидском заливе после грядущих совместных российско-иранских военно-морских учений.
В потенциально катастрофической эскалации напряженности в Персидском заливе Россия планирует использовать иранские порты в Бандар-э-Бушере и Чабахар в качестве передовых военных баз для военных кораблей и атомных подводных лодок, охраняемых сотнями солдат сил специального назначения под видом военных советников и авиабазу в районе Бандар-э-Бушер в качестве базы для 35 истребителей Су-57.
Об этом OilPrice.com было сообщено исключительно высокопоставленными источниками, близкими к иранскому режиму. Следующий раунд совместных военных учений в Индийском океане и Ормузском проливе ознаменует начало этой военной экспансии России в регионе с помощью Ирана, так как задействованным российским судам Иран разрешит использовать объекты в Бандар-э-Бушере и чабахар. В зависимости от практической силы внутренней и международной реакции на это, эти корабли и спецназ останутся в новых местах дислокации и будут расширять свое присутствие в течение следующих 50 лет.
Такое постепенное развертывание российских возможностей в Иране является проверенной операционной процедурой Кремля по мобилизации экономической и/или политической поддержки этой страны, позволяющей эффективно использовать себя в качестве одной большой многоуровневой передовой военной базы для России.Точно такой же план использовался и остается в силе в Сирии, поскольку Россия поддерживает массовое присутствие своих войск в Латакии и вокруг нее, несмотря на неоднократные заверения в том, что она должна покинуть этот военный театр. На ранних этапах эти войска – опять же, на самом деле это подразделения спецназа – появились под видом военных советников и для обеспечения «сотрудников службы безопасности» для огромной российской авиабазы Хмеймим и ракетной системы С-400 «Триумф», расположенной в Латакии. Это российское присутствие было впоследствии должным образом расширено и официально оформлено в соответствии с соглашением, подписанным с Сирией в январе 2017 года, которое позволило России продолжать свои операции в Латакии, а также использовать военно-морской объект в Тартусе в течение следующих 49 лет.
Учитывая, насколько неудачно Иран продвинулся в своих недавних отношениях с Россией – особенно в отношении своих прав на нефть и газ в Каспийском море – решение Ирана заключить эту сделку может показаться многим неожиданным, но является результатом двух ключевых причин.
Во-первых, у Ирана нет другого выбора в качестве потенциального геополитического союзника в его нынешней борьбе против вызванной санкциями экономической изоляции и политической маргинализации. В Совете Безопасности ООН есть только пять постоянных членов: США (основной враг Ирана), Великобритания и Франция (обе страны поддерживают США), Китай (его поддержка зависит исключительно от его собственной повестки дня) и Россия. «Если у вас нет средств доставить еду из супермаркета в десяти милях от вас, у вас нет выбора, кроме как делать покупки в магазине за углом, независимо от того, насколько он дрянной», – сказал один из высокопоставленных иранских источников на прошлой неделе OilPrice.com.
Вторая причина заключается в том, что президент Рухани и его в целом умеренные прозападные сторонники, выступающие за JCPOA, утратили доверие многих, кто голосовал за него, из-за его неспособности обеспечить экономическое процветание, которое он обещал , в результате ядерной сделки, достигнутой в 2015 году и реализованой 16 января 2016 года. «Это недовольство включает в себя [Верховного лидера Али] Хаменеи, который поддерживал Рухани в течение первых нескольких лет, но теперь у него нет другого выбора, кроме как следовать рекомендациям КСИР, и это соглашение с Россией находится на переднем крае этих рекомендаций», – сказал высокопоставленный иранский источник.
Почему КСИР поддерживает эту сделку с Россией, учитывая, что ее высокопоставленные сотрудники – чрезвычайно способные люди и закаленные военные офицеры, хорошо осознающие проблему, которую может создать соглашение в глобальном масштабе?
«Во-первых, они [КСИР] искренне верят, что финансовая сделка, заключенная с Россией в прошлом году, является единственной экономической цепью, которая есть у Ирана и которая не позволит ему попасть в популярный революционный сценарий, а вторая причина заключается в том, что некоторые из наиболее высокопоставленных деятелей КСИР также могут получить денежную выгоду, сотрудничая с Россией », – сказал иранский источник OilPrice.com на прошлой неделе.
Основополагающая сделка, о которой идет речь, была частью обширного меморандума о взаимопонимании из 22 пунктов, подписанного заместителем министра нефти Ирана Амиром Хоссейном Заманини и заместителем министра энергетики России Кириллом Молодцовым, в то время как речь шла о более тесном сотрудничестве между двумя странами по всем направлениям.
В частности, для нефтегазового сектора Россия предусматривала выделение 50 миллионов долларов США в год в течение как минимум пяти лет, чтобы она могла завершить свои первоочередные нефтегазовые проекты в соответствии с западными стандартами, стоимость которых оценивалась в 250 миллионов долларов США.В течение следующих пяти лет Ирану будет предоставлено еще 250 млн. долларов США для наращивания остальной части его экономики. В обмен на это Иран будет отдавать предпочтение российским компаниям во всех будущих сделках по разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений, в дополнение к семерке, уже согласованной в то время. В их числе: «Зарубежнефть» для Абана и Пайдар-э Гарб, «Лукойл» для Аб Теймура и Мансури, «Газпромнефть» для Чангулы и Чешме-Хоша и «Татнефть» для Дехлорана. Кроме того, что крайне важно для военных целей, Иран также согласился купить российскую систему противоракетной обороны С-400, чтобы позволить России увеличить число прослушивающих постов в Иране и удвоить число высокопоставленных офицеров КСИР (до 120-130), которые откомандированы в Москву для продолжения обучения.
Сделка также гарантировала, что будет принят пункт, не позволяющий Ирану налагать какие-либо штрафы на любую российскую фирму за медленный прогресс в любой области в течение 10 лет, включая невозможность повторного предложения этих тендеров в новых раундах торгов, даже если не было достигнуто никакого прогресса. В течение 10-летнего периода россияне будут иметь право точно определять, сколько нефти было добыто с каждого месторождения (до барреля), когда оно было продано (до дня), кому оно было продано (компанией), и за сколько было продано (до цента). «К этому добавляется тот факт, что в контрактах была еще одна убийственная оговорка: Россия имела право иметь возможность покупать всю нефть или газ, добываемый на месторождениях, которые их компании предположительно разрабатывали на 55–72%. его рыночной стоимости в течение следующих 10 лет », – сказал один из иранских источников.
Другая причина, побудившая КСИР разрешить России использовать Иран в качестве передовой военной базы, заключается в том, что, по крайней мере, два из самых высокопоставленных командиров получили денежные стимулы для отстаивания интересов России. Это также стало причиной того, что Иран в итоге закупил у России 28-летнюю ракетную систему худшего качества С-300, а не новейшую систему С-400.
«Россия заявила Ирану, что на самом деле Ирану не нужна система S-400 и что система S-300 будет адекватна его потребностям, несмотря на то, что система S-300 все еще стоит 7 миллиардов долларов США – 4 миллиарда долларов США на аванс и 3 миллиарда долларов США, когда он был фактически доставлен – это в три раза дороже, чем Россия брала с Египта за лучшую систему S-400 », – сказал один из иранских источников.
«В то же время двое из ключевых командиров КСИР, которые разрешили эту сделку, получили по 105 миллионов долларов США каждый из этой сделки.
В таком случае Россия не только имеет беспрепятственный доступ ко всем запасам Ирана на суше, на море и в Каспийском море, чтобы продавать по своему усмотрению, как пожелает, но и собирается обеспечить два из наиболее стратегически выгодных месторождений. Разместив военные базы в самой чувствительной точке мира в вопросах нефти и газа, это дало бы России эффективный контроль над Ормузским проливом. Разумеется, пролив остается самой важной в мире точкой пересечения транзита нефти – и ключевым маршрутом из Персидского залива на Дальний Восток через Индийский океан – на него приходится примерно 35% всей морской нефти и около трети мировых поставок сжиженного природного газа.
«Бандар-э-Бушер и Чабахар дадут России потенциальную мертвую хватку по всему району Персидского залива и в Индийском океане, что позволит ей также проводить совместные военно-морские операции с Китаем, в том числе и в сфере влияния США в Восток, включая Японию, Южную Корею и Филиппины », – заявил на прошлой неделе OilPrice.com аналитик из Лондона.
«Тот факт, что Россия также намерена использовать эти два порта не только для военных кораблей, но и для атомных подводных лодок, особенно в зимний период, значительно повышает российскую ставку на Западе в целом и на США в частности , – заключил он.
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-07/russia-gains-stranglehold-over-persian-gulf – цинк
Оптимизм я бы поостергся включать, так как памятна история когда публикация данных о переговорах связанных с передачей для нужд ВКС РФ авиабазы Хамадан, привела к проблемам в отношениях с Ираном.
Разумеется, сейчас ситуация для Ирана изменилась и он вполне может рассматривать вопросы активного вовлечения России в дела Персидского залива как элемент противодействия американской кампании давления.
При этом важно помнить, что у России на данный момент просто нет такого кол-ва Су-57, которые упоминаются в статье (их всего заказали то около 80 и вряд ли даже если их быстро произведут, половину из них будут держать на заморской базе). Это же касается и гипотетического базирования атомных подводных лодок в Персидском заливе, где на данном этапе просто нет необходимой инфраструктуры.
Для России аренда военно-морской базы в Персидском заливе была бы существенным успехом.
Но впрочем, подождем развития событий.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5192523.html
Кто кого использует – большой вопрос.