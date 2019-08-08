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Либералы-«оппозиционеры»: мы придём к власти, а вы сядете

14:20. 8 августа 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с ресурсом «Политраша» обсудили последние новости либеральных митингов и попытки организовать массовые беспорядке в столице.

Хронометраж:
00:27 — Митинг изнутри: как ведут себя оппозиционные силы?
12:58 — Почему легче всего вывести на протесты молодежь?
17:42 — Каков политический опыт новых нардепов Украины?
22:30 — Влияет ли украинская оппозиция на политическую ситуацию в стране?
27:31 — Почему российские СМИ подробно освещают новость о массовых расстрелах в США?
32:10 — Почему США заинтересованы в создании «азиатского НАТО»?

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Видео ВК

P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107432

Метки: блог, Видео

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Либералы-«оппозиционеры»: мы придём к власти, а вы сядете
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