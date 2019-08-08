Либералы-«оппозиционеры»: мы придём к власти, а вы сядете
В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с ресурсом «Политраша» обсудили последние новости либеральных митингов и попытки организовать массовые беспорядке в столице.
Хронометраж:
00:27 — Митинг изнутри: как ведут себя оппозиционные силы?
12:58 — Почему легче всего вывести на протесты молодежь?
17:42 — Каков политический опыт новых нардепов Украины?
22:30 — Влияет ли украинская оппозиция на политическую ситуацию в стране?
27:31 — Почему российские СМИ подробно освещают новость о массовых расстрелах в США?
32:10 — Почему США заинтересованы в создании «азиатского НАТО»?
P.S. Предыдущие выпуски:
- «Козлы – провокаторы» и «уличное мясо»
- Трамп, санкции, Турция, НАТО и Россия
- Украина угрожает Европе, выборы в России, политтехнологи и Севастополь
- Грузия и санкции, Путин и Зеленский, ЕСПЧ и 25 000 евро
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107432