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Как детям отказываться от предложений выпить и покурить. Ольга Харитонова. Часть 2

18:38. 8 августа 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

Как правильно отказаться от предложения выпить и покурить.

Автор-сказительница – Ольга Харитонова
Часть 1 – https://youtu.be/ytRiD_Tva7I

Сегодня бичом нашей страны стали: раннее приучение и привыкание к наркотикам (алкоголь и курение) малолетних детей.
Как бороться с этой бедой, как научить детей отказываться от выпивки и курения, и вложить им понимание вредности и пагубности последствий принятия алкоголя и курения.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ni4s_-cahWs

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