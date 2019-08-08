Интервью с депутатом ВС СССР С.З. Умалатовой, единственной открыто выступившей против Горбачёва
18:37. 8 августа 2019 Просмотров - 156 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Верно судить о качестве человека можно исключительно по его делам. Любые другие критерии с неизбежностью исказят картину.
С.З. Умалатова – поистине совесть нашей эпохи. Мужественный человек, для которого честь и совесть – не отвлечённые понятия, а руководство по жизни.
Она, единственная из всех сотен депутатов Верховного Совета СССР открыто, прямо в зале заседаний осудила политику Горбачёва. И впоследствии выступала против избрания Ельцина президентом.
Поэтому некоторым левым стоило бы прислушаться к мнению этого человека, в чьей преданности идее социализма, СССР вряд ли можно сомневаться.
С.З. Умалатова – поистине совесть нашей эпохи. Мужественный человек, для которого честь и совесть – не отвлечённые понятия, а руководство по жизни.
Она, единственная из всех сотен депутатов Верховного Совета СССР открыто, прямо в зале заседаний осудила политику Горбачёва. И впоследствии выступала против избрания Ельцина президентом.
Поэтому некоторым левым стоило бы прислушаться к мнению этого человека, в чьей преданности идее социализма, СССР вряд ли можно сомневаться.
Не одно выступление Умалатовой смотрел и стенограммы ее выступлений читал. Эта женщина – человек с большой буквы. Бесстрашная, честная и бескомпромиссная.
Её за это хорошо наградили.
Деньги,квартира в Москве.
Но она готова было и второй раз ПРОДАТЬСЯ уже буржуям
Являлась председателем общероссийского общественного движения «В поддержку политики Президента РФ»[9] с 2001 по 2015 годы.
Т.е ЗА Путина это против “коммунизма”
Ее не наградили, а выплачивали депутатскую зарплату и предоставляли депутатскую квартиру, а это сильно отличается от Вашего “наградили”. А то, что она поддерживает Путина, так я ее поддерживаю в этом начинании, т.к. Путин сегодня единственный (по крайней мере, из известных мне) гарант государственности и значимости на международной арене России.
За или против коммунизма, Сталина, Путина могут говорить только пустоголовые. А вот за то, что сохраняет целостность и процветание государства, его населения и укрепляет его позиции среди других стран, говорят мудрые и дальновидные люди.
Вы себе противоречите.
Так “Эта женщина – человек с большой буквы. Бесстрашная, честная и бескомпромиссная.” и поэтому ей МОЖНО разрушать государство.
Или
За или против коммунизма, Сталина, Путина могут говорить только пустоголовые. А вот за то, что сохраняет целостность и процветание государства, его населения и укрепляет его позиции среди других стран, говорят мудрые и дальновидные люди
—-
Не видите противоречий?
)))
Не надо строить софистических логических конструкций. Как говорят в Одессе: “то, что ви сейчас кушаете, ми какали еще вчера”. Это я к тому, что сам могу поучить многих иезуитствовать.
Откуда взяли, что Умалатова разрушала/призывала разрушать государство? А разве не наоборот, не критиковала ли те перемены, которые нес Горбачев и его сторонников? А разве в этом интервью говорит не о диалоге власти с протестующими?
Ее не наградили, а выплачивали депутатскую зарплату и предоставляли депутатскую квартиру, а это сильно отличается от Вашего “наградили”. А то, что она поддерживает Путина, так я ее поддерживаю в этом начинании, т.к. Путин сегодня единственный (по крайней мере, из известных мне) гарант государственности и значимости на международной арене России.
За или против коммунизма, Сталина, Путина могут говорить только пустоголовые. А вот за то, что сохраняет целостность и процветание государства, его населения и укрепляет его позиции среди других стран, говорят мудрые и дальновидные люди.