Интервью с депутатом ВС СССР С.З. Умалатовой, единственной открыто выступившей против Горбачёва

Верно судить о качестве человека можно исключительно по его делам. Любые другие критерии с неизбежностью исказят картину.С.З. Умалатова – поистине совесть нашей эпохи. Мужественный человек, для которого честь и совесть – не отвлечённые понятия, а руководство по жизни.Она,из всех сотен депутатов Верховного Совета СССР, прямо в зале заседаний. И впоследствии выступала против избрания Ельцина президентом.Поэтому некоторым левым стоило бы прислушаться к мнению этого человека, в чьей преданности идее социализма, СССР вряд ли можно сомневаться.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4597342.html