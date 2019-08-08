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Интервью с депутатом ВС СССР С.З. Умалатовой, единственной открыто выступившей против Горбачёва

18:37. 8 августа 2019 Просмотров - 156 6 коммент. Опубликовал:
Верно судить о качестве человека можно исключительно по его делам. Любые другие критерии с неизбежностью исказят картину.

С.З. Умалатова – поистине совесть нашей эпохи. Мужественный человек, для которого честь и совесть – не отвлечённые понятия, а руководство по жизни.

Она, единственная из всех сотен депутатов Верховного Совета СССР открыто, прямо в зале заседаний осудила политику Горбачёва. И впоследствии выступала против избрания Ельцина президентом.

Поэтому некоторым левым стоило бы прислушаться к мнению этого человека, в чьей преданности идее социализма, СССР вряд ли можно сомневаться.




Источник: https://ss69100.livejournal.com/4597342.html

Метки: Воля, Горбачёв, депутат, ельцин, заговор, митинг, народ, партия, правительство, президент, Провокация, развитие, Россия, совесть, ссср, США, умалатова, честь, экономика

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5558 4824
    Валерий 8 августа 2019 в 19:02

    Не одно выступление Умалатовой смотрел и стенограммы ее выступлений читал. Эта женщина – человек с большой буквы. Бесстрашная, честная и бескомпромиссная.

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    • 5058 828
      ХОХОЛВалерий 8 августа 2019 в 19:17

      Её за это хорошо наградили.
      Деньги,квартира в Москве.
      Но она готова было и второй раз ПРОДАТЬСЯ уже буржуям
      Являлась председателем общероссийского общественного движения «В поддержку политики Президента РФ»[9] с 2001 по 2015 годы.
      Т.е ЗА Путина это против “коммунизма”

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      • 5558 4824
        ВалерийХОХОЛ 8 августа 2019 в 19:34

        Ее не наградили, а выплачивали депутатскую зарплату и предоставляли депутатскую квартиру, а это сильно отличается от Вашего “наградили”. А то, что она поддерживает Путина, так я ее поддерживаю в этом начинании, т.к. Путин сегодня единственный (по крайней мере, из известных мне) гарант государственности и значимости на международной арене России.
        За или против коммунизма, Сталина, Путина могут говорить только пустоголовые. А вот за то, что сохраняет целостность и процветание государства, его населения и укрепляет его позиции среди других стран, говорят мудрые и дальновидные люди.

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        • 5058 828
          ХОХОЛВалерий 8 августа 2019 в 20:05

          Вы себе противоречите.
          Так “Эта женщина – человек с большой буквы. Бесстрашная, честная и бескомпромиссная.” и поэтому ей МОЖНО разрушать государство.
          Или
          За или против коммунизма, Сталина, Путина могут говорить только пустоголовые. А вот за то, что сохраняет целостность и процветание государства, его населения и укрепляет его позиции среди других стран, говорят мудрые и дальновидные люди
          —-
          Не видите противоречий?
          )))

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          • 5558 4824
            ВалерийХОХОЛ 8 августа 2019 в 20:29

            Не надо строить софистических логических конструкций. Как говорят в Одессе: “то, что ви сейчас кушаете, ми какали еще вчера”. Это я к тому, что сам могу поучить многих иезуитствовать.
            Откуда взяли, что Умалатова разрушала/призывала разрушать государство? А разве не наоборот, не критиковала ли те перемены, которые нес Горбачев и его сторонников? А разве в этом интервью говорит не о диалоге власти с протестующими?

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  • 5558 4824
    Валерий 8 августа 2019 в 19:33

    Ее не наградили, а выплачивали депутатскую зарплату и предоставляли депутатскую квартиру, а это сильно отличается от Вашего “наградили”. А то, что она поддерживает Путина, так я ее поддерживаю в этом начинании, т.к. Путин сегодня единственный (по крайней мере, из известных мне) гарант государственности и значимости на международной арене России.
    За или против коммунизма, Сталина, Путина могут говорить только пустоголовые. А вот за то, что сохраняет целостность и процветание государства, его населения и укрепляет его позиции среди других стран, говорят мудрые и дальновидные люди.

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