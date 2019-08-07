Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 августа 2019

Шиитское ополчение забросало автомашины иракской армии камнями

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Наступление в Северной Хаме. 06.08.2019

После того, как боевики "Хаяйт Тахрир-аш-Шам" и Ко отказались выполнять условия перемирия и отводить свои войска из Эль-Латаминского выступа (спасибо им за это – было бы хуже, если бы они начали подыгрывать туркам), САА при поддержке ВКС РФ возобновила наступательные операции в Северной Хаме. Фронт к западу от Эль-Латамина и Кафр-Зита снова подвергается артиллерийским и авиаударам, а САА во второй половине дня 6 августа возобновила продвижение вперед.Ближе к ночи был занят поселок Аль-Арбаин (военкоры Anna News действующие в боевых порядках "Сил Тигра" также подтверждают продвижение) и начался штурм полуразрушенного городка Заках, который боевики частично оставили еще в первых числах августа. Завтра стоит ожидать его освобождения и и постепенного расширения зоны контроля в направлении центра Эль-Латаминского выступа. В условиях интенсивной работы авиации и предшествующих потерь, боевикам будет сложно организовать действенные контрмеры, хотя отдельных локальных контратак с применением смертников вполне можно ожидать. С оперативной точки зрения боевики могут попытаться облегчить свое положение на Эль-Латаминском выступе ударами в районе Кафр-Набуда и к северу от Калат-аль-Мадика.Кроме того, после очередного обстрела в направлении авиабазы Хмеймим, возобновились попытки САА овладеть городом Кобане и прилегающими высотами в северо-восточной Латакии. Пока серьезных успехов добиться не удалось.Как и в Северной Хаме, операции координируются российскими военными советниками. Последние 2 дня отмечает рост интенсивности авиаударов в центральной части Эль-Латаминского выступа.Также сирийские источники сообщают, что якобы в тылу боевиков орудуют российские ССО устраивающие засады на полевых командиров и автомашины боевиков в северной части равнины Аль-Габ (сообщается о двух эпизодах с более чем десятью убитыми боевиками). Фото и видео на этот счет нет, поэтому тут можно либо верить, либо нет, хотя в самой практике работы российских ССО, в том числе и в тылу противника, нет ничего необычного. Ранее российские ССО принимали активное участие в операциях в Восточном Хомсе и освобождении Пальмиры, в битве за Алеппо, в сражениях в Восточной Сирии, а также в некоторых операциях в Хаме. С точки зрения нарушения работы тыла боевиков такая деятельность выглядит вполне логичной.

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Маленький бизнес в военное время

Особенности ливийской войны. Активисты в порту Эль-Брега засняли груз металлолома, который экспортируется с территории, которую контролирует Хафтар в…Турцию (!).Ирония ситуация заключается в том, что Турция фактически воюет с Хафтаром в районе Триполи, используя в том числе и свои собственные БПЛА (которые недавно уничтожили 2 украинских Ил-76 с грузом оружия из ОАЭ), а войска Хафтара наносят удары по турецким силам в аэропорту Митига (вчера уничтожили Ил-76 с грузом оружия из Турции). В общем, вроде бы все всерьез.Но если под Триполи идет война, то на востоке Ливии разворачивается "маленький бизнес".Для Турции схема совсем не новая – при Эрдогане Турция одновременное и воевала с ИГИЛ и покупала у "черных" нефть по дешевке. Ну а Хафтар на фоне ИГИЛ вообще, практически рукопожатный человек, так что где там мои 300% прибыли…Не удивлюсь, если и ливийская нефть продолжает поступать в Турцию.Вся эта история напомнила угольную эпопею с углем из ЛДНР.Плюс еще одно чудесное видео из аэропорта Митига.Во время посадки пассажирского лайнера из Бенгази (несмотря на войну, пассажирское сообщение между столицами воюющих сторон сохраняется) рядом со взлеткой культурно упал пакет "Града".На борту А320 находилось 124 человека. Если бы не повезло, "Град" бы попал прямо по садящемуся самолету.С точки зрения ЛНА это норма, так как из того же аэропорта, куда садятся пассажирские самолеты, взлетают и штурмовики правительства Ливии, а также турецкие БПЛА.При скучном тиране Каддафи ничего значимого в аэропорту Митига не происходило.

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Третий украинский Ил-76 уничтожен авиаударом в Ливии — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

В Ливии авиация ЛНА нанесла пять авиаударов по аэродрому Академии ВВС Мисраты и уничтожила один грузовой самолет Ил-76, а также склады боеприпасов. Минувший ночью авиация Ливийской национальной армии частого гостя России Халифы Хафтара нанесла ракетный удар по военному аэродрому у г. Мисрата, где за несколько минут до этого приземлился украинский военно-транспортный самолёт Ил-76ТД. Сообщается, что транспортник доставлял турецкое вооружение с авиабазы ВВС Мюртэд, расположенной в 35 км к северо-западу от Анкары. Маршрут Ил-76ТД с регистрационным номером из Турции в Ливию можно проследить с помощью веб-сервиса для отслеживания полётов авиации Flightradar24. Самолет вылетел с турецкой авиабазы Мюртэд около 19:00 по Гринвичу и приземлился в ливийской Мисрате после 22:00 мск. Через несколько минут он был уничтожен ударом ЛНА. Эксперты предполагают, что ракеты выпустил самолёт ВВС Объединенных Арабских Эмиратов, действующий в интересах Ливийской национальной армии, был уничтожен украинский Ил-76. Ряд СМИ и сервис Flightradar24 ошибочно утверждают, что тяжёлый транспортник Ильюшина якобы принадлежал украинской авиакомпании «Альфа Эир». «Русская Весна» связалась с руководителем Alfa Air Дмитрием Ямщиковым, он сообщил, что компания приостановила свою деятельность в 2018 году и ко всем уничтоженным в Ливии украинским самолётам не имеет никакого отношения. Как ранее сообщалось, недавно в Ливии были уничтожены еще два Ил-76, их пресса также ошибочно приписала к авиакомпании «Альфа Эир», на самом деле они принадлежат другой украинской компании — «Скайавиатранс». Очень любопытно, что два транспортника, которые были сожжены в конце июля ударом сил Правительства национального согласия (УНЗ) по аэропорту Аль-Джуфра, везли груз оружия для сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Получается, что самолёты «Скайавиатранс» доставляют вооружение одновременно обеим сторонам конфликта. Читайте также: Уничтоженные ракетами украинские самолёты — новые кадры из Ливии (ФОТО)

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“Умные” бомбы Ирана

Иран официально представил свои разработки в области "умных бомб". Было продемонстрировано 5 новых образцов, которые могут применяться как с самолетов, так и с ударных БПЛА.Данный образец имеет дальность в 50 километров. Есть возможность корректировать ее в полете.Бомба для ударного беспилотника. Есть возможность корректировки после захвата цели на дистанции 8 километров.Планирующая бомба с дополнительными крыльями. Дальность 60 километров. Возможность корректировки + крепление к большим ударным БПЛА.Авиабомба. 16 километров заявленная данность с возможностью наведения на цель.Зачем Иран все это показывает?Как и предыдущие показы ракет, дронов и прочего, это прежде всего послание оппонентам, главное содержание которого состоит в том, что Иран за последние десятилетия сильно изменился и располагает теперь широкими ударными возможностями и современной номенклатурой вооружений, которые способны нанести тяжелые потери тем, кто посмеет напасть на Иран.Иран вынужден заниматься этим, так как у него нет (пока нет) ядерного оружия. Если бы у ятолл было 10-15 боеголовок, они могли бы не утруждаться столь активной рекламной кампанией современных smart-вооружений, чтобы напугать США, достаточно было бы поигрывать ядерной дубинкой. Но раз ядерной дубинке нет, приходится выкручиваться.

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