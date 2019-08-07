Пятилетка без пармезана. Что Европа потеряла из-за санкций России

Пять лет назад Россия запретила поставки продовольствия из государств, поддержавших санкции против нашей страны. Наибольшие потери от этого запрета понес Евросоюз.

Пять лет назад, 6 августа 2014 года, в ответ на санкции Запада Россия ввела продовольственное эмбарго, запрещающее ввоз молочных и мясных продуктов, рыбы, фруктов, овощей, орехов. В июне текущего года президент Владимир Путин продлил действие эмбарго до 2020 года. Во время прямой линии глава государства заявил, что РФ потеряла 50 миллиардов долларов из-за санкций, но Евросоюз от разрыва отношений с Москвой потерял ещё больше – 240 миллиардов долларов. Для сравнения: США потеряли всего 17 миллиардов долларов.

Поскольку Евросоюз был и остается крупным торгово-экономическим партнером России, мы решили рассказать, какие потери страны Старого света понесли из-за эмбарго.

Миллиардные убытки

Совокупные потери ЕС, США и других стран, поддержавших санкции против России, два года назад оценивались в сумму около 100 миллиардов долларов. Это в два с лишним раза больше, чем потери самой РФ, отчитывался специальный докладчик ООН по правам человека Индри Джейзари. «Стоимость санкций с точки зрения потерь дохода стран, которые являлись инициаторами санкций, составляет примерно 3,2 миллиарда долларов в месяц», – цитирует Джейзари ТАСС. По его оценке, потери РФ от санкций Запада составили 52-55 миллиардов долларов.

По подсчетам Федеральной таможенной службы РФ, из-за введенного Москвой продуктового эмбарго зарубежные страны теряют порядка 8,3 миллиарда долларов в год. В 2013 году Россия импортировала 35% продовольствия (фруктов, овощей, сыров, молока, мяса), в прошлом году – не больше 20%, подчитала газета Financial Times.

А специалисты Французского исследовательского центра в сфере международной экономики (CEPII) выяснили, что 76,7% убытков от российского продуктового эмбарго понесли именно страны Евросоюза.

Польша

Наибольшие потери от российских санкций претерпели страны, которые были основными поставщиками сельхозпродукции в РФ. Первое место у Польши, обычно безоговорочно поддерживающей антироссийские ограничения и даже призывающей западных партнеров усилить давление на Москву. Убытки Варшавы от продуктового эмбарго СЕРП оценивает в 1,1 миллиарда евро в год.

Для понимания: в 2013 году Польша экспортировала в Россию более 800 тонн одних только фруктов и овощей на сумму 336 миллионов евро, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства республики.

Австрия

А вот Австрия, в отличие от Польши, к санкциям против России всегда относилась скептически и то и дело призывала коллег по Евросоюзу отменить их. Тем не менее, Вена – вторая после Варшавы по объему потерь из-за эмбарго. 852 миллиона евро, по данным СЕРП.

Австрийские бизнесмены не скрывают, что санкции наносят огромный урон промышленности и национальной экономике. Некоторые предприятия даже вынуждены переносить производства на территории третьих стран, не попавших под ограничения, чтобы иметь возможность экспортировать свою продукцию в РФ.

Нидерланды

После введения Россией продуктовых санкций Центральное статистическое бюро Нидерландов подсчитало, что местные производители могут недосчитаться прибыли как минимум в 300 миллионов евро. В реальности потери составили в два с лишним раза больше – 794 миллиона евро, по данным СЕРП.

Голландия была одним из ключевых поставщиков продовольствия на российский рынок – на РФ приходилось 2% всего экспорта страны. В 2013 году она экспортировала в РФ фруктов, овощей, молочных продуктов на 500 миллионов евро. Поставки продуктов в нашу страну обеспечивали 5 тысяч голландцев рабочими местами.

Италия

Десятки тысяч рабочих мест из-за санкционного режима потеряла и Италия. По данным президента Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло, за три года экономика его страны недосчиталась 11 миллиардов евро.

А сенатор Роберто Мура заявляет, что из-за санкций его страна каждый день теряет по 7 миллионов евро. «Санкции очень сильно повредили нашей экономике. Те данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Италия каждый день несет убытки в семь миллионов евро. Мы потеряли уже десять тысяч рабочих мест. Поэтому санкции – это проблема не только России, но и огромная проблема для Италии», –утверждает он.

Германия

В зависимости от методики подсчетов статус самого пострадавшего от санкций государства может отличаться. Например, по данным Института мировой экономики (IfW) наибольшие убытки от антироссийских санкций понесла Германия – на ее экономику приходится порядка 40% всего ущерба. Потери ФРГ они оценивают в 727 миллионов долларов.

Как пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, немецкой экономике придется ещё долго восстанавливаться. Оно приводит следующую статистику: в 2012 году Германия экспортировала в РФ товаров на 38 миллиардов евро, в 2017 году – на 25,8 миллиарда.

Если бы не санкции, месячный экспорт немецких товаров в РФ был бы на 618 миллионов евро больше, замечают в Институте мировой экономики.

В своем докладе о влиянии санкций Восточный комитет германской экономики отрицательный эффект от эмбарго оценивает в «десятки, если не сотни миллиардов евро». За время действия санкционного режима немецкая экономика потеряла 60 тысяч рабочих мест.

Франция

Потери Франции, по данным Института мировой экономики, несопоставимы с немецкими, – на долю Парижа приходится в десять раз меньше убытков от санкций (4,1%).

Тем не менее, нанесенный эмбарго ущерб французы оценивают в 8,1 миллиарда долларов. Сильнее всего пострадали производители молочных продуктов, овощей, фруктов и свинины.

«Несмотря на то, что Франция никогда не была в числе основных поставщиков сельхозпродукции в России – её опережают Германия, Голландия и Польша, – возврат этой продукции на европейские рынки привел к падению цен», – говорил в интервью Le Figaro профессор экономики университета Пари-Долфин Филипп Шалмен.

Венгрия

Особо не поддерживали санкции в отношении России и в Венгрии. По словам министра иностранных дел республики Петера Сийярто, его страна потеряла порядка 7 миллиардов долларов из-за антироссийских и ответных санкций. «Европейские санкции перечеркнули наши ожидания. Нам нужно было предпринять очень серьезные усилия, чтобы удержать наш товарооборот на текущем уровне», – цитирует Сийярто РИА Новости. Будапешт рассчитывал на увеличение товарооборота с Москвой до 10 миллиардов долларов, признался он.

Литва

Наиболее пострадавшей от санкций страной называлась и Литва – по версии председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и литовского премьера Линаса Линкявичюса.

Больше всего досталось производителям молочной продукции – на долю России приходилась четверть экспорта молока, сыров и т. п. Общие потери республики оценивались в 300 миллионов евро в год.

Эстония

Сотни миллионов евро на санкциях потеряла Эстония, заявил посол России в Таллинне Александр Петров. «Лишний раз можно убедиться, сколь негативную роль играют навязанные Европе извне искусственные ограничители, обернувшиеся для Эстонии потерями в сотни миллионов евро», – цитирует дипломата РИА Новости.

В 2013 году на долю России приходилось 39,5% всего экспорта за пределы ЕС. После введения санкций этот показатель снизился до 12,7%, говорится в докладе Женевского института исследований международных отношений и развития. Наиболее ощутимый удар пришелся по животноводческому комплексу: на российский рынок поставлялось около 24% от всего экспорта произведенных в республике молочных продуктов и 5,5% мясных продуктов.

Латвия

Пять лет назад латвийские политики называли российское эмбарго незначительным, ведь на рынок РФ приходится всего 0,7% латвийского экспорта.

Спустя время Министерство земледелия республики забило тревогу – по факту из-за российских санкций страна теряет более 250 миллионов евро.