Против чего стоит Росгвардия

Как это было? Толпа отморозков, возглавляемая криминальным «авторитетом» Юсупом Сосламбековым, врывается в Верховный Совет в здании Дома политпросвещения.

В 1991 году отморозки-дудаевцы, бандиты и убийцы, сбились в толпу в г. Грозном. Эта толпа пошла в Горсовет города, не встречая сопротивления (ибо в стране объявили «демократию»).

Нет, мы всё это уже «проходили», в крови и смраде…

Чего хотели «протестующие» в Москве? В чём им препятствовала Росгвардия и полиция? Всё содержание «цветного путча» можно выразить одной фразой: «беспрепятственный доступ толпы на охраняемый объект» . Неважно, какой: важен сам принцип: объект охраняется, но охрана должна перед толпой расступиться. Толпа заходит, куда она хочет, и делает там, что ей вздумается. Если толпу не пускают – то это «деспотия». А толпа – это народ. Воля толпы – это воля народа, так они предлагают считать. И если власть примет эти бредовые правила игры, то тогда остаётся только собрать толпу…



Депутаты, пытавшиеся сопротивляться, были жестоко избиты. Криками, угрозами бандиты заставили их замолчать. Затем каждому из них выдали по листу бумаги, шариковой авторучке и заставили написать заявление о том, что они добровольно выходят из состава Верховного Совета Чечено Ингушской Республики. Под нажимом толпы все, за исключением председателя горсовета Грозного Виталия Куценко, написали такие заявления.

– А ты почему не пишешь? – грубо спросил у него Сосламбеков.– Писать не буду, – твердо сказал Куценко. – То, что вы делаете – это незаконно, это – государственный переворот.

Тогда громадный, как медведь, Сосламбеков сгреб шестидесятилетнего Куценко, и выбросил его в окно. И не просто выбросил – там был витраж, который нужно было пробить телом Куценко. При падении тот сломал шейный позвонок. Подбежавшая толпа, вместо того чтобы оказать помощь еще живому человеку, стала глумиться над ним, добивать его ногами. Виталий Куценко принял мучительную смерть…

Очевидно, что дело Куценко требует самого серьезного уголовного расследования. Однако Александр Пушкин – не поэт, а бывший прокурор Чечено- Ингушской Республики – имел иную точку зрения. В 1995 году на заседании Парламентской комиссии он заявил:

– Завгаева уже увезли, он отрекся, и произошло так… Куценко, председатель Горсовета, в это время решил… выпрыгнуть в окно, хоть это и первый этаж, но еще под ним цокольный этаж… в общем, довольно высоко…. Люди, которые непосредственно это все видели, были допрошены по этому делу. Он спускался ногами вниз, хотел спрыгнуть, но, как говорится, руки не вовремя отпустил и ногой зацепился за что то…



Был он человеком грузным и уже в возрасте, – практически 60 лет. Не сгруппировался, упал и ударился головой. И несколько дней пролежал в бессознательном состоянии. Дело уголовное мы возбудили, допросили всех на этот счет, но решение принять по делу не могли. Выбрасывания из окна не было, это точно…

Вы так себе представляете «демократию»? Озверелая толпа делает, чего вздумается, а органы защиты правопорядка потом её покрывают?

Ничего не напоминает? 2019 год, толпа неизвестно кого (половина – привезённые из других городов) движется к мэрии г.Москвы. Хочет войти – а Росгвардия её не пускает. А должна была? Как в Грозном, в 1991?!

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В учреждение пускают по пропускам, в штат любой конторы берут, проверяя человека в отделе кадров. А толпа формируется свободно. Где собралась толпа, из кого, кто в неё влился – разве скажешь? Если бесплатно раздавать на углу наркотики – соберётся толпа наркоманов.

Если раздавать деньги – соберётся толпа побирушек. Бывают толпы случайные и сводные. «Оранжевые» толпы формируются заранее, туда свозят участников из разных городов. Их сперва комплектуют в отстойниках, а потом выпускают на площади.

И вот теперь нам предлагают принять как закон и даже как Конституцию – что толпа равна народу, а всякий охраняемый объект должен устраивать для любой толпы «день открытых дверей». Скажете, я преувеличиваю?

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Никакое общество, претендующее хотя бы на минимум цивилизованности и государственности, не может себе позволить

ЗАКОНА СВОБОДНОГО ДОСТУПА ТОЛПЫ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ!

Этого просто не может быть, те, кто призывают к такому – сумасшедшие или провокаторы.

Почему случилась трагедия 1991 года?

- Потому что силовые структуры, от милиции до КГБ – бездействовали.

Почему они бездействовали?

- Потому что были парализованы идеологией, уравнивающей агрессивную толпу и народ.

Им внушили, что народу препятствовать нельзя.

Потом им внушили, что толпа – и есть народ.

Далее – распад и геноцид.

Террор и торжествующий криминал.

Одичание и беспредел.

ТОЛПА НЕ ВПРАВЕ ЛОМИТСЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ.

Это – аксиома, основа основ любой государственности и самое базовое положение правовой системы.

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Конечно, майдауны хотели бы взять власть без боя – так, чтобы, как в 1991 году, перед ними все почтительно расступились.

Но, как доказывает история, именно «бескровные» перевороты, связанные с параличом законности и государства, в итоге оказываются самыми кровавыми и чудовищными.

А те, кто пытаются в составе толпы ворваться на охраняемый объект – должны понимать, что они преступники, которых в старину расстреливали картечью, резали пулемётами, рубили шашками… А теперь вот бережно носят на руках…

Ибо власть не хочет крови.

В отличие от кровожадной толпы.

Н. Выхин



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