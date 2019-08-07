Профессор МПГУ В.Ж.Цветков в программе “Радиоуниверситет. Город в призме столыпинских реформ”

#МПГУ #Цветков #СМИ #ЭкспертыМПГУ #РадиоРоссии
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kn97nFYNWs8
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Весь мой жизненный опыт убеждает, что Рай и ад расположены по соседству. Рай надо искать внутри себя, а на земле ближе всего к Раю – сад, посаженный твоими руками.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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