Парадокс пенсионной реформы

Даже кризисная Греция тратит на пенсии больше, чем «стабильная» Россия 50 тысяч руб. пособие у них и 14 тысяч у нас — почувствуйте разницу

Известный экономический обозреватель Дэвид Бордвелл опубликовал на страницах ведущего таблоида Гонконга South China Morning Post статью «Мировой пенсионный кризис только усугубится». Он пишет: «Чтобы избежать массовой нищеты в пожилом возрасте, мы должны сильно экономить, дольше работать и получать небольшую пенсию».

Проблема в том, что вот уже одиннадцать лет (после кризиса 2008 года — авт.) рекордно низкие процентные ставки, в основном практически бесплатные заимствования ФРС США и ЕЦБ, не смогли запустить мировой экономический рост, какой был в конце прошлого века. Напомним, тогда ВВП увеличивался на 4 и более процентов в развитых странах и на 10% и свыше — в Китае, а также у других азиатских «драконов».

Взять для сравнения Америку в 1999 и 2012 годах. В США при темпах прироста инвестиций в основной капитал на уровне 8,8% и 9,8% соответственно, валовой продукт в первом случае увеличился на 4,5%, а во втором — на 2,2%. То есть эффективность капиталовложений явно падает из-за жесткой глобальной конкуренции, приводящей к существенной снижению рентабельности.

В итоге практически десятилетие доходность по глобальным пенсионным накоплениям, составляющим основу «длинных» денег, держится на беспрецедентных низких уровнях. Так, крупнейший в США ПФ CalSTRS (считается одним из самых эффективных в мире) сообщил в 2018 году о низкой доходности 5,1%. Другие фонды «плавают» на уровне 2−3%, а то и вовсе уходят в убытки. Между тем, по данным агентства Moody’s, для замещений пенсий на нынешнем уровне минимальная годовая доходность (в долларах) должна быть около 8%.

Что интересно: сетуя на никую доходность, зарубежные СМИ предпочитают уходить от первопричины. Сказав «А», забывают о «Б». По сути, идет промывка мозгов о неизбежной короткой бедной старости и долгой трудовой жизни. Но, как известно, если откуда-то убыло, значит, где-то прибыло. И в самом деле, в мире наблюдается концентрация богатства в руках очень небольшого числа людей. Так, к примеру, в 2016, в общем-то, типовом году суммарное состояние олигархов выросло на 17%.

Фактически произошло и наблюдается сегодня хитрое перераспределение денег ПФ в пользу списка Forbes. Ясное дело, средства откачивают и с рабочих, но пенсионные накопления тоже обдираются по максимуму. Причем, это настолько очевидно, что за океаном сенатор Элизабет Уоррен -наиболее вероятный кандидат от Демпартии на предстоящих президентских выборах в 2020 году — объявила о планах по налогу на богатство.

Согласно Washington Post, (если Уоррен станет президентом) в казну США будет собираться 2-процентный ежегодный налог на активы физических лиц с чистой стоимостью более $ 50 млн. и 3-процентный — для миллиардеров. Эту подать в 1990 году ввели 12 стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Сегодня соблюдают соглашения лишь четыре государства. Именно они являются лидерами по социальной защите, сохраняя, однако, ключевые места в экономической иерархии государств.

Теперь самое время перейти к словам нашего президента Путина о необходимости пенсионной реформы: «Дорогие друзья… откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжёлым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно все равно придется это сделать».

По словам Владимира Владимировича, «если предположить, что мы хотим достичь поставленной цели, выйти на среднюю пенсию в 20 тыс. руб., ничего при этом не меняя, то дефицит Пенсионного фонда увеличился бы в полтора раза, до 5 трлн. руб.». То есть госрасходы по этой статье достигли бы 13% ВВП. Для сведения: на 2019 год бюджет ПФР сформирован в сумме 8,6 трлн. рублей, что составляет примерно 8,2% ВВП.

В этой связи любопытно узнать, какой размер государственных расходов на пенсионное обеспечение имеется в других странах. Для этого заглянем в справочник ОЭСР.

Греция — 16,9% ВВП (данные 2015 года).

Италия — 16,2% ВВП.

Франция — 13,9% ВВП.

К слову, по данным афинской Единой системы управления и пенсионных выплат «Гелиос», в 2018 году средняя пенсия греков достигла 723 евро (50600 рублей). В России, как известно, она чуть больше 14 тысяч рублей (200 евро).

При этом в Греции средняя пенсия составляет — 54% предпенсионной зарплаты, в Италии — 93%, во Франции — 75%, в Финляндии — 65%, в Венгрии — 90%. В России же, для информации, пособия по старости не превышают трети зарплаты. 35% кажутся пределом мечтаний.

То есть, если бы наша «родная» власть взяла да и увеличила разом средние пенсии до 20 тысяч рублей, сохранив прежний пенсионный возраст, то и тогда бы казенные расходы на стариков были бы все равно меньше, чем во Франции или Италии.

А вот еще одна цитата главы государства, которая имеет прямое отношение к субсидированию ПФР за счет богатых: «Ну, посмотрите, вроде бы эффективная, кажущаяся справедливой мера — введение прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20 процентов к высоким доходам, может дать, и то не наверняка, порядка 75−120 млрд руб. в год. Этих средств, в лучшем случае, хватит на шесть дней. Потому что ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 млрд руб.».

Правда, почему-то глава РФ забыл о налоге на богатство и других сборах на тщеславие, включая, например, 150-процентный налог на регистрацию престижных авто, как это принято в некоторых странах ЕС. Если бы в Москве ставили на учет роскошные автомобили Lamborghini Huracan по нормам Дании, то владельцам пришлось заплатить за «крутую тачку» в казну около 16 млн. рублей. Можно не сомневаться, покупки все равно не упали бы.

Во Франции налоги с толстосумов достигают 48,8% ВВП, тогда как в России — только 19,5% ВВП. Причем у нас собирают по одинаковой шкале, как у нищих учителей, так и у нефтяных королей. Если же сравнивать с Америкой, со страной, весьма благоприятной для бизнеса, то и там налоги достигают 27% ВВП. Даже в Польше, далеко не богатой ресурсами, этот показатель равен 33,8%.

Чтобы картина была более понятной, обратимся к докладу Bloomberg Billionaires. Оказывается, высокие налоги на богатых не приводят к бегству капитала при условии, если фискальные органы сосредотачивается именно на этой категории налогоплательщиков. Во Франции, которую, к слову, называют «налоговым адом» для богатых, 14 миллиардеров прибавили за последний год к своим активам $ 78 млрд. Но предприниматели, тем не менее, не выводят свои предприятия и деньги в другие страны, чем нас пугают власти.

Это вопрос взаимоотношения бизнеса и власти.

В целом, в ОЭСР налоговые поступления в процентах от ВВП продолжают расти. Так, в 2016 году они составили в среднем 34,3%, что является самым высоким показателем с начала 1965 года. Как пишет Forbes, сбор налогов, прежде всего, с богатых, рассматривается в качестве ключевого показателя эффективности правительства, которое с одной стороны обязано обеспечить рост национального валового продукта и с другой — контролировать ресурсы страны.

А у нас — ни того, ни другого: и экономика стагнирует, и миллиардеры под покровительством власти буквально с жиру бесятся на ярмарке тщеславия. При этом президент и премьер-министр на голубом глазу убеждают своих граждан о пользе повышения пенсионного возраста практически до уровня продолжительности жизни. Дескать, «абсолютно искренне доложил вам», что «денег нет».

Вот такая у нас получилась пенсионная реформа. Неслучайно ее назвали людоедской. В том, что она закончится провалом, многочисленные экономисты предупреждали еще на стадии обсуждения пенсионной реформы. Теперь, спустя всего 7 месяцев после старта, пенсионную реформу признала провальной даже Счетная палата.

Тем не менее, теперь, после повышения пенсионного возраста, правительство планирует пенсионную реформу-2. Речь идет о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Суть этой новации в том, что мы будем в «добровольно-принудительном» порядке платить негосударственным пенсионным фондам еще 6% из зарплаты.

Перед осенними выборами в регионах этот законопроект притормозили, но можно не сомневаться — к нему вернутся довольно скоро.

По факту это означает следующее: предпенсионеры, которых не выкинут с работы из-за возраста, станут получать еще меньше, громко разрекламированный правительством рост пенсий съест инфляция, а бедность населения станет повальной.

Зато несколько сотня-другая российских олигархов станет еще богаче.