Сводки от ополчения Новороссии 06 августа 2019

Очередное почти перемирие всегда сопровождается жаркими сражениями на информационном фронте.

Читаю комментарии на украинских форумах и сайтах — скорблю: пять лет войны «свидомых» граждан Украины не научили ничему, нет даже робких попыток понять, что и почему происходит с их исчезающим государством, увы.

Сознание большинства украинцев уже непоправимо раскурочено траками-копытами «Т-90» и «Армат», на коих под прикрытием «выдрессированных в тайных лабораториях Лаврентия Берия боевых медведей», размахивая дубинами «Калибров», скачут дикие «пархатые казаки, путинские монголо-буряты», жаждущие изнасиловать и съесть живьём (вместе с кружевными трусами, разумеется) активисток «Femen», забить насмерть нагайками «повсталих проти московсько-ординської агресії захисників європейських цінностей», продолжателей «безсмертної справи бандеры-шухевича» перетопить в клозетах мордовский лагерей, а на дымящихся руинах Киева сплясать победную лезгинку под гимн Советского Союза…

Нет ничего более безнадёжного, чем пытаться что-то объяснить таким украинцам.

Слава Богу, несмотря на ежедневно в массовое сознание жителей сопредельной территории вливаемые мегатонны освидомляющей смирдяковки, есть ещё другие украинцы, но даже они, сочувствующие нам, порой выражают сомнение:

«Трудно поверить, что усиленную нацбатальонами регулярную (далеко не худшую в Европе) армию расколошматят необученные малочисленные ополченцы без помощи российских войск…»

Вам объясняю, сомневающиеся нормальные украинцы. Всмотритесь внимательно в прилагаемое фото. Как вы думаете, о чём беседуют эти ветераны ополчения?

Нет, не о «злобных пиндосах», не об осточертевших «банделогах», не о самих себя неоднократно перехитривших олиграхёнышах-«коломойских-ахметовых-пинчуках» и их шестерке-клоуне Зеленском.

Нет. Они беседуют о китайских стратагемах, о статьях Дугина и Четвёртой политической теории, особенностях тактики Эрвина Роммеля в первом сражении при Эль-Аламейне, о русских поэтах-воинах — Давыдове, Лермонтове, Гумилёве, Симонове, Анчарове и многих других. И ещё они говорят о том, что Россия земная и Россия Небесная для них неразделимы.

Никакая регулярная армия не способна сокрушить таких ополченцев. Им не нужно объяснять, что побеждает тот, кто не боится умереть. Они не боятся. Им есть за что умирать.

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Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны»