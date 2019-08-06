Сводки от ополчения Новороссии 06 августа 2019
- 09:02 Специалисты ЛНР обезвредили 50 мин возле КПВВ “Станица Луганская”.
- 05:30 Как казаки на «Арматах» и Т-90 громят ВСУ на Донбассе, или Памятка нормальным украинцам (ФОТО).
- 03:30 Борец с Московией и партнёр Вятровича: Что известно о новом командующем оккупационной операцией на Донбассе (ФОТО).
- 03:00 Ситуация критическая: в подразделения ВСУ на передовой направляются группы специалистов (ВИДЕО).
- 02:30 Донбасс: Как война превратила в призрак курортный посёлок (ФОТО).
- Вчера 23:41 Зеленский сменил командующего ВСУ на Донбассе.
- Вчера 22:21 ВСУ обстреляли школу в Горловке (ФОТО).
Специалисты ЛНР обезвредили 50 мин возле КПВВ “Станица Луганская”
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Как казаки на «Арматах» и Т-90 громят ВСУ на Донбассе, или Памятка нормальным украинцам (ФОТО)
Очередное почти перемирие всегда сопровождается жаркими сражениями на информационном фронте.
Читаю комментарии на украинских форумах и сайтах — скорблю: пять лет войны «свидомых» граждан Украины не научили ничему, нет даже робких попыток понять, что и почему происходит с их исчезающим государством, увы.
Сознание большинства украинцев уже непоправимо раскурочено траками-копытами «Т-90» и «Армат», на коих под прикрытием «выдрессированных в тайных лабораториях Лаврентия Берия боевых медведей», размахивая дубинами «Калибров», скачут дикие «пархатые казаки, путинские монголо-буряты», жаждущие изнасиловать и съесть живьём (вместе с кружевными трусами, разумеется) активисток «Femen», забить насмерть нагайками «повсталих проти московсько-ординської агресії захисників європейських цінностей», продолжателей «безсмертної справи бандеры-шухевича» перетопить в клозетах мордовский лагерей, а на дымящихся руинах Киева сплясать победную лезгинку под гимн Советского Союза…
Нет ничего более безнадёжного, чем пытаться что-то объяснить таким украинцам.
Слава Богу, несмотря на ежедневно в массовое сознание жителей сопредельной территории вливаемые мегатонны освидомляющей смирдяковки, есть ещё другие украинцы, но даже они, сочувствующие нам, порой выражают сомнение:
«Трудно поверить, что усиленную нацбатальонами регулярную (далеко не худшую в Европе) армию расколошматят необученные малочисленные ополченцы без помощи российских войск…»
Вам объясняю, сомневающиеся нормальные украинцы. Всмотритесь внимательно в прилагаемое фото. Как вы думаете, о чём беседуют эти ветераны ополчения?
Нет, не о «злобных пиндосах», не об осточертевших «банделогах», не о самих себя неоднократно перехитривших олиграхёнышах-«коломойских-ахметовых-пинчуках» и их шестерке-клоуне Зеленском.
Нет. Они беседуют о китайских стратагемах, о статьях Дугина и Четвёртой политической теории, особенностях тактики Эрвина Роммеля в первом сражении при Эль-Аламейне, о русских поэтах-воинах — Давыдове, Лермонтове, Гумилёве, Симонове, Анчарове и многих других. И ещё они говорят о том, что Россия земная и Россия Небесная для них неразделимы.
Никакая регулярная армия не способна сокрушить таких ополченцев. Им не нужно объяснять, что побеждает тот, кто не боится умереть. Они не боятся. Им есть за что умирать.
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Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны»
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Борец с Московией и партнёр Вятровича: Что известно о новом командующем оккупационной операцией на Донбассе (ФОТО)
Президент Украины 5 августа поменял командующего оккупационой операцией на Донбассе. Вместо Александра Сырского, назначенного еще Петром Порошенко, «ООС» возглавил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
Украинское издание «Страна» разбиралось, что о нем известно.
Кредиты и гектар земли
Владимир Анатольевич Кравченко — начальник оперативного командования «Север», которое расположено в Чернигове. Был назначен командиром в 2017 году. До этого трудился замначальника штаба в том же ОК.
Генеральское звание получил в декабре 2014 года указом Петра Порошенко. Данных о том, что Кравченко покидал Чернигов и служил на Донбассе, пока не обнаружено.
О новом командующем почти нет данных в интернете — у генерал-лейтенанта нет страницы в Википедии, в отличие от всех его предшественников на этой должности. Также его нет в соцсетях.
В декларации у Кравченко записана супруга Любовь Васильевна — работает в этой же воинской части. В 2018 году она обзавелась 72-метровой квартирой в Чернигове. А ее муж — почти гектаром земли в селе Вознесенское годом ранее (та же область).
Живут супруги Кравченко в основном на зарплату. Правда, на обоих «висит» более 300 тысяч гривень кредитов в разных банках.
Генерал-лейтенант задекларировал представительский «Мерседес» — правда, уже довольно немолодой, 1998 года выпуска. У Владимира Кравченко двое сыновей — Игорь и Александр.
Служба на «Севере»
Новый начальник «ООС» — личность максимально непубличная. Его даже назначили простым указом — без официального представления президентом и поездки на Донбасс вкупе с пресс-конференцией.
Нет о Кравченко пока ни слова и на официальной странице операции. На сайте же оперативного командования «Север» осталось несколько следов пребывания Кравченко в должности.
Это в основном дежурные построения-награждения или привечания высоких гостей — министра обороны Полторака или президента Порошенко. Но есть и ряд довольно характерных эпизодов. По ним заметно, что Владимир Кравченко — любитель истории. Причем в ее новомодном, порошенковском понимании.
Так, под эгидой генерал-лейтенанта в конце июня с помпой отмечалась годовщина Конотопской битвы.
Со времен президента Виктора Ющенко — это официальные торжества. На сайте «Севера» празднество обозначили как «360-летие победы над Московией». Главную роль в нем сыграл генерал Кравченко.
«Изюминкой праздника стала батально-историческая реконструкция фрагментов разгрома московского войска. Реконструкция событий 1659 началась действом под названием „Удар по осадным укреплениям московских войск“ и продолжилась вечером спектаклем „Разгром московского войска“», — говорится на сайте ОК «Север».
Также Владимир Кравченко лично подписал соглашение о партнерстве с Владимиром Вятровичем — главой института национальной памяти.
«После подписания документа генерал-лейтенант Кравченко поблагодарил за совместное и действительно полезное сотрудничество и выразил надежду на дальнейшую не менее плодотворную работу. В свою очередь, Владимир Вятрович отметил, что невозможно победить в войне, если не верить в ее существование. Поэтому со стороны института будут активизированы усилия к еще большему распространению героических поступков военных в вооруженном противостоянии Украины с Российской Федерацией», — говорится на сайте «Севера».
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Ситуация критическая: в подразделения ВСУ на передовой направляются группы специалистов (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой. За прошедшие сутки противник в очередной раз нарушил взятые на себя обязательства о выполнении условий перемирия, обстреляв из стрелкового оружия район населённого пункта Золотое-5.
В результате обстрела противника разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Потерь среди мирного населения нет. Защитники Республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня.
Согласно договоренностям, достигнутым 31 июля 2019 г. в Минске, с 1 августа силами и средствами МЧС Республики ведутся работы по очистке местности от взрывоопасных предметов у моста в районе участка разведения сил и средств № 1 «Станица Луганская».
С начала работ обнаружено и обезврежено 54 взрывоопасных предмета. Представители СММ ОБСЕ осуществляют постоянный мониторинг хода разминирования местности.
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Несмотря на мирные устремления руководства Республики и Народной милиции, украинская сторона не торопится выполнять свою часть договора, ссылаясь на мнимую угрозу для специалистов по разминированию.
Народная милиция в полном объёме выполняет условия перемирия, что в свою очередь было отмечено первым заместителем Главы СММ ОБСЕ Этерингтоном, а все заявления об отсутствии гарантий безопасности с нашей стороны являются жалкой попыткой оправдать невыполнение лживых обещаний украинской стороны по ремонту моста через р. Северский Донец.
Нам по-прежнему продолжает поступать информация о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих ВСУ в зоне проведения карательной операции.
Так, в связи с регулярными случаями нарушения воинской дисциплины и преступлениями в отношении мирного населения в подразделения 14 бригады ВСУ прибыла комиссия штаба «ООС».
В ходе работы комиссии было установлено, что основными причинами правонарушений является употребления спиртных напитков, в связи с чем принято решение о направлении в соединение групп психологов и наркологов для проведения профилактической работы среди военнослужащих относительно вреда употребления спиртных напитков и наркотических веществ.
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Высокий уровень употребления спиртных напитков отмечается и в других соединениях ВСУ.
Так, по данным наших источников, отмечается массовое употребление спиртных напитков военнослужащими 54 бригады ВСУ в преддверии предстоящего вывода из зоны так называемой «ООС». Боевики саботируют приказы командиров и круглосуточно пребывают в состоянии алкогольного опьянения, мотивируя это скорым убытием в ППД.
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Донбасс: Как война превратила в призрак курортный посёлок (ФОТО)
Самый разрушенный населенный пункт на Донбассе находится в 15 километрах от Мариуполя — это поселок Широкино.
До начала боевых действий сюда, на побережье Азовского моря, приезжали отдыхать туристы. В поселке был собственный пивзавод и мебельный цех.
Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей.
С 2016 года поселок находится под контролем ВСУ, которые заняли его, захватив «серую зону».
Украинские оккупанты показали, как Широкино выглядит сейчас.
Все без исключения дома лежат в руинах и непригодны к жизни, разрушены многочисленные санатории, детские лагеря, сельский совет, школа, дом культуры и другие важные объекты инфраструктуры.
Все заросло травой и кустарниками, в гаражах и на улицах стоят, сгоревшие дотла автомобили, вблизи домов лежат детские игрушки и повсюду осколки от снарядов.
Кроме того, поселок полностью заминирован.
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Зеленский сменил командующего ВСУ на Донбассе
Зеленский поменял командующего ВСУ на Донбассе, отправив Сирского руководить сухопутными войсками.
Новый командующий ВСУ на Донбассе Владимир Кравченко.
Генерал-лейтенант
В 2015 году координировал мероприятия связанные с выводов украинских войск из Дебальцевского котла.
C 3 января 2016 – врио командующего оперативного командования «Север».
В августе 2017 – командующий ОТГ «Мариуполь» после – начальник штаба оперативного командования «Север».
С сентября 2017 – командующий ОК «Север».
С мая 2018 по ноябрь 2018 – командующий ОТГ "Север".
Жена – Кравченко Любовь Васильевна (военнослужащая 134 батальона охраны и обслуживания ОК «Север»).
Сын – Кравченко Игорь Владимирович.
Карьерный рост Кравченко произошел при Порошенко.
На ряде донецко-луганских сайтов проходит как военный преступник.
Как пишет "Страна.юа" https://strana.ua/news/215374-vladimir-kravchenko-komandujushchij-oos-chto-o-nem-izvestno-biohrafija.html – отметился в совместных мероприятиях с Вятровичем и реконструкции "перемоги над москалями".
В общем, отличный кадр, из порошенковского призыва (именно при Порошенко его карьера пошла в гору).
Прочее.
1. Боевые действия на Донбассе разумеется не прекратились и "тотальное перемирие" тотально осталось на бумаге http://asd.news/articles/monitoring/svodka-novostey-s-linii-fronta-5-avgusta-22-00/. За июлю у ВСУ по их официальным данным 14 200х в ходе боевых действий + энное кол-во погибших по небоевым причинам – по ним сводную статистику как правило не даю. У ЛНР и ДНР называется цифра – 21 погибший. С одной стороны, кто-то скажет, что по сирийским меркам это немного за месяц, в Сирии за иной поселок за день может больше погибнуть, но соль позиционной мясорубки на Донбассе как раз в ее медленной, но неотвратимой непрерывности, а не в пиковых цифрах потерь.
2. Из-за российских санкций, экспорт угля на Украину из России сократился на 85%. Надо понимать, что значительная часть из экспортируемого на Украину угля являлась углем из ДНР и ЛНР, который после блокады имени Семена Семенченко завозился в России и потом уже под видом российского продавался на Украину. Сокращение экспорта говорит о том, что для этого угля найдены другие пути реализации – еще с 2015 года донбасский уголь начал всплывать в Европе и Турции, куда его вывозили ушлые дельцы в погоне за прибылью.
Разумеется, полностью экспорт угля из ЛДНР через Россию на Украину не прекратится – как максимум, он просто перейдет на другие серые схемы, возможно, через третьи страны, например Белоруссию. Украине нужен этот уголь, так как если покупать его где-то еще, то переплата за тонну угля получается слишком большой. Донбассу эти схемы также нужны, так как доход от продажи угля позволяет хоть как-то наполнять бюджет, висящий на российских дотациях.
3. В ДНР заработал портал "Госуслуги" https://xn—-etbafsqscydaxc.xn--p1acf/. По сути, клон российского сайта "Госуслуг". Пока что главной услугой сайта является получение талонов на подачу документов на получение российского паспорта. Осенью предполагается еще и расширение инфраструктуры выдачи российских паспортов. Вполне резонные шаги вызванные критикой слишком медленных темпов выдачи паспортов. Текущие темпы очевидно неудовлетворительны, поэтому предпринимаются определенные шаги, чтобы несколько ускорить процесс. Насколько все эти меры будут эффективны, станет понятно ближайшей осенью. Кроме того, стоит отметить появление сайта с учетом кол-ва выдачи паспортов. В новостях пишут, что выдано 13 тыс. паспортов, но на сайте https://passport.indnr.ru/ указано 8200. Возможно, 13000 это общая цифра с ДНР и ЛНР.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ обстреляли школу в Горловке (ФОТО)
Украинские войска сегодня вечером открыли огонь по школе в северной части Горловки.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Иван Приходько.
«ВСУ обстреляли 30-ю школу на Бессарабке из крупнокалиберного пулемёта», — рассказал мэр.
По словам Приходько, в результате обстрела пострадало остекление здания.
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