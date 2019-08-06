Список соучастников. Кто помогал США во Вьетнамской войне?

55 лет назад произошел так называемый Тонкинский инцидент, ставший для США поводом для полномасштабного вмешательства в войну во Вьетнаме.

2 августа 1964 года эсминец ВМС США «Мэддокс», находившийся в водах Тонкинского залива был атакован торпедными катерами Северного Вьетнама. По версии американской стороны, эсминец находился в международных водах, по мнению вьетнамцев, он вторгся в территориальные воды страны.

Двумя днями позже американцы объявили о новой атаке на их суда, хотя в данном случае никаких подтверждений, что она действительно имела место, не было. Несмотря на это, президент США Линдон Джонсон отдал приказ о нанесении бомбовых ударов по территорию Северного Вьетнама.

«Тонкинский инцидент» стал поводом для вступления Соединенных Штатов в войну во Вьетнаме в полном объеме. В действительности, США к этому моменту уже были самой активной стороной конфликта.

Затяжная борьба

Фактически конфликт во Вьетнаме полыхал с 1945 года, когда местные силы, во главе которых стояли коммунисты, начали борьбу за независимость против французских колонизаторов.

Начиная с 1950 года, США стали оказывать военную помощь французским войскам во Вьетнаме. Спустя четыре года Вашингтон оплачивал уже 80 процентов расходов Франции на продолжение боевых действий.

К 1954 году война прекратилась. Согласно Женевским соглашениям, Северный Вьетнам в главе с лидером коммунистов Хо Ши Мином обрел независимость. В Южном Вьетнаме, согласно договоренностям, должны были состояться свободные выборы. Однако при поддержке США в Южном Вьетнаме укрепился антикоммунистический режим, отказавшийся выполнять Женевские соглашения.

Вооруженную борьбу против американских ставленников начал Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, объединивший большинство оппозиционных группировок.

После нескольких лет бесплодных попыток подавить сопротивление руками вооруженных сил Южного Вьетнама, Вашингтон решил вмешаться в конфликт напрямую, ударив также и по поддерживавшему партизан Северному Вьетнаму.

«Больше флагов на помощь»

Известно, что Северный Вьетнам пользовался поддержкой стран социалистического блока. Особенно активно помощь Ханою оказывали СССР и КНР. При этом, в отличие от Корейской войны, непосредственно в боевых действиях советские и китайские военные специалисты принимали участие весьма ограниченно. В первую очередь, военные специалисты были сосредоточены на обучении вьетнамских кадров. За все годы конфликта потери во Вьетнаме погибли около полутора десятков советских военнослужащих. Потери КНР были выше – около 1000 человек. Причем большинство китайцев стали жертвами американских бомбардировок, а не боестолкновений.

Согласно официальным данным, за время войны во Вьетнаме погибли более 58 000 военнослужащих армии США, ещё более 303 000 получили ранения.

Но на стороне Южного Вьетнама воевали ещё несколько стран. В 1964 году американский президент Линдон Джонсон в публичном выступлении призвал к тому, чтобы «больше флагов пришло на помощь» Южному Вьетнаму. Речь, в первую очередь, шла о государствах азиатско-тихоокеанского региона. «Международная коалиция» должна была выглядеть оправданием действий США на мировой арене – Вашингтон принимал на себя роль лидера коалиции, сражающегося с «коммунистической заразой».

Верные корейцы

Союзник, готовый послать своих солдат во Вьетнам сразу и без дальнейших рассуждений, у США был. Ещё в начале 1954 года президент Южной Кореи Ли Сын Ман предлагал направить войска во Вьетнам, но его предложение было отклонено Госдепартаментом.

Спустя десять лет ситуация изменилась. Первоначально во Вьетнам прибыли корейские специалисты: десять инструкторов тхэквондо, тридцать четыре офицера и девяносто шесть армейских медиков.

Начиная с 1965 года, Южная Корея приступила к переброске в Южный Вьетнам крупных соединений. В октябре-ноябре 1965 года прибыли 2-я отдельная бригада морской пехоты «Голубой дракон» и дивизия «Белая лошадь» общей численностью свыше 20 000 человек

Правительство Южной Кореи согласилось на отправку войск с условием, что США возьмут на себя их тыловое обеспечение и содержание, а также обеспечат современным оружием.

На пике конфликта группировка войск Южной Кореи во Вьетнаме насчитывала около 50 тысяч человек.

За эту миссию Вашингтон вознаграждал Сеул финансовыми преференциями. Вливания в южнокорейскую экономику производили и европейские партнеры США по НАТО.

Американские генералы характеризовали своих союзников как исполнительных и смелых воинов, однако склонных к жестокости и насилию.

Специальное расследование, проведенное самими американцами, показало, что корейцы проводили карательные операции во вьетнамских деревнях, расправляясь с мирным населением. Командующий контингентом Южной Кореи генерал Чхэ Мён Син пытался доказывать, что мирных жителей уничтожают партизаны, однако факты указывали на вину корейских солдат.

Правда, какого-либо наказания они не понесли. По данным Министерства культуры и коммуникаций Вьетнама, от рук корейцев погибли более 41 000 вьетнамских солдат, а также более 5000 мирных жителей.

В 2001 году президент Республики Корея Ким Дэ Чжун выразил соболезнования вьетнамскому народу за действия корейских военнослужащих во время войны.

Всего за время конфликта через Вьетнам прошли более 300 000 корейских военнослужащих. Потери южнокорейских войск составили 5099 человек убитыми и более 11 000 ранеными.

Австралия и примкнувшая к ней Новая Зеландия

Австралия как член военных соглашений АНЗЮС и СЕАТО с начала 1960-х годов оказывала техническую помощь армии Южного Вьетнама. В 1962 году Сайгон прибыли 30 австралийских военных советников.

С расширением военного присутствия США происходило и расширение контингентов стран-союзников. В июне 1965 года Австралия перебросила во Вьетнам батальон солдат Королевского Австралийского полка для ведения антипартизанской борьбы. В 1966 году правительство Австралии приняло решение о значительном увеличении сил задействованных в конфликте. Был даже начат набор 20-летних призывников, которым предстояло проходить двухлетнюю военную службу.

К 1969 году австралийский контингент составлял почти 7700 солдат и офицеров. Помимо сухопутных сил, во Вьетнаме действовали и австралийские вертолетчики и другие подразделения.

Всего войне приняли участие около 60 000 австралийцев. Потери Австралии составили более 500 человек убитыми и более 3000 ранеными.

Вместе с подразделениями Австралии в конфликте принимали участие и военнослужащие Новой Зеландии. На пике конфликта их численность не превышала 552 человек, в число которых входили, пехотный батальон, артиллерийская батарея и подразделение спецназа.

За годы войны через Вьетнам прошли около 3900 новозеландцев, 37 из них погибли, 187 получили ранения.

Тайцы и другие

В 1964 году Таиланд отправил в Южный Вьетнам группу ВВС, а затем и около 200 военных моряков. Это было лишь началом участия тайцев в войне. В 1967 году в страну было переброшено подразделение «Королевская кобра», в которое входили более 2000 военнослужащих. К 1970 году количество солдат Таиланда, набиравшихся на добровольной основе, было увеличено в Южном Вьетнаме до 11 500 человек. Всего за время конфликта во Вьетнаме были убиты более 300 тайских военнослужащих.

Помимо вышеперечисленных, были и страны, чьи военнослужащие находились во Вьетнаме, однако не принимали непосредственного участия в боевых действиях. Так, контингент Тайваня отвечал за ведение «психологической войны». Воинский контингент Филиппин состоял в основном из вспомогательных подразделений, задействованных в различных программах по оказанию помощи южновьетнамскому населению и на строительстве различных объектов.

Иностранные военные контингенты стали покидать Вьетнам после того, как решение об уходе приняли инициаторы масштабного военного вмешательства американцы.

Несмотря на широкую коалицию, навязать Вьетнаму путь, который казался Вашингтону верным, не удалось.

Практически во всех странах, которые входили в американскую коалицию, Вьетнамская война вызывала широкие протесты общественности. Вспоминают о ней сегодня с сожалением, хотя нельзя сказать, что из этого конфликта были извлечены серьезные уроки.

Тех, кто готов в XXI веке ввязаться в любую военную авантюру, возглавляемую США, стало больше, а не меньше.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107366