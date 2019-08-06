Разруха и красота: Google и Яндекс по-разному показывают Россию
Поисковые компании Google и Яндекс (одна американская, другая российская) по-разному показывают Россию. На это обратили внимание пользователи в соцсетях.
«Меня вчера спросили: „А какая разница Гугл или Яндекс?“ Я показываю на примере, — пишет пользователь Берендея007. — Поиск: „Россия, весна“ — выдача картинок. Слева Гугл, справа — Яндекс. И так по всем запросам. Расскажите детям».
«Давно об этом знаю, а вы попробуйте набрать ту же фразу в Гугле, но на английском spring of russia. Результаты вас приятно удивят, Гугл только русскоязычным тлен показывает», — пишет Макс Петров.
Впрочем, другие участники эксперимента также признали, что Google «пессимизирует» все, что связано с Россией и русскими. Но вот в отношении Украины, например, другая картина. Точно так же, как и в отношении стран Западной Европы и, конечно, США.
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Источник: http://voicesevas.ru/46378-razruha-i-krasota-google-i-yandeks-po-raznomu-pokazyvayut-rossiyu.html
Пескоразы.
Печальная реальность, но информационная война продолжается…
Наверное, Серый гуглит, а ХОХОЛ яндексирует.
Серый Ютуб смотрит, а ХОХОЛ первый канал цт.
Одна айва дочек воспитывает.
Остальные на рыбалке про баб, а с бабами про рыбалку.
Как Путин тушит пожары.
Вертолёты в Богучанах (река Ангара) бкрут воду в реке и сбрасываюи в реку. Видно ставят себе часы налёта, а пожары не тушат.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=Chq3tmoJnbg
У меня через Ecosia и те и другие картинки в перемешку. Самый объективный поисковик )
Кто-то ведь это фотографирует, специально выискивают грязь. Можно подумать, что у них там все в шоколаде. А сейчас с мигрантами просто образцовая картинка в Париже и ЛондОне.
Ник Антон – не склонять.