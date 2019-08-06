Разруха и красота: Google и Яндекс по-разному показывают Россию

Поисковые компании Google и Яндекс (одна американская, другая российская) по-разному показывают Россию. На это обратили внимание пользователи в соцсетях.

«Меня вчера спросили: „А какая разница Гугл или Яндекс?“ Я показываю на примере, — пишет пользователь Берендея 007 . — Поиск: „Россия, весна“ — выдача картинок. Слева Гугл, справа — Яндекс. И так по всем запросам. Расскажите детям».

«Давно об этом знаю, а вы попробуйте набрать ту же фразу в Гугле, но на английском spring of russia. Результаты вас приятно удивят, Гугл только русскоязычным тлен показывает», — пишет Макс Петров.

Впрочем, другие участники эксперимента также признали, что Google «пессимизирует» все, что связано с Россией и русскими. Но вот в отношении Украины, например, другая картина. Точно так же, как и в отношении стран Западной Европы и, конечно, США.

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Источник: http://voicesevas.ru/46378-razruha-i-krasota-google-i-yandeks-po-raznomu-pokazyvayut-rossiyu.html