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«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

01:34. 6 августа 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура | Русская весна

Ракета-носитель «Протон-М» с со спутником Минобороны РФ стартовала во вторник с космодрома «Байконур», сообщили в министерском департаменте информации и массовых коммуникаций.

«Во вторник, 6 августа, в 00:56 мск с космодрома „Байконур” (Республика Казахстан) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса „Протон-М” с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сообщили в департаменте.

По его данным, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Протон-М» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что 6 августа с космодрома «Байконур» пройдет пуск ракеты-носителя «Протон». В феврале 2019 года первый замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов сообщал, что Минобороны планирует в 2019 году запустить с космодрома «Байконур» военный спутник. По его словам, данный пуск станет последним пуском в интересах Минобороны, проведенным на «Байконуре».

«После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома «Плесецк», — сообщил Морозов.

Официально о типе и назначении спутника не сообщалось, однако в мае министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в 2019 году для военных планируется запустить два модернизированных спутника связи «Меридиан-М». Кроме этого, по его словам, в текущем году должно завершиться формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест» в составе четырёх космических аппаратов. По словам министра, «это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за её пределами, в том числе в арктической зоне».

10 июля с космодрома «Плесецк» были запущены космические аппараты «Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537» и «Космос-2538». В Минобороны сообщили, что спутники «Космос-2535» и «Космос-2536» предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания».

В министерстве также сообщали о том, что военные испытывают спутник-инспектор и спутник-регистратор.

Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях — внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях — для некоего воздействия на космические аппараты.

В СССР школа разработки и производства спутников-инспекторов была создана в «фирме» Челомея, ныне реутовское НПО машиностроения, входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1565044463

Метки: Новости

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