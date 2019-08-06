Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Проблемы в обслуживании F-22

13:34. 6 августа 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:


Проблемы в обслуживании F-22

Во время авиашоу в Ошкоше, где принимают участия американские стелс-истребителей, засняли состояние радиопоглощающей панели перед фонарем кабины F-22. Ремонт такого покрытия – отдельная попаболь американских ВВС: покрытие разрушается от действия воздушного напора, от роста температуры из-за сжимаемости воздуха, от перегрузок, от погодных условия. Именно из-за ремонта покрытия час налета на F-22 и стоит 60 тыс вечнозеленных. Регулярно (раз в неделю) истребители проходят проверку на свою радиолокационную сигнатуру, и если она возрастает, то самолет отправляют во Флориду для проведения ремонтных работ в специальных камерах с климат-контролем. Всего требуется провести до 150 различных видов работ на 30 радиопоглощающих панелях. Из-за этого парк боеспособных "стелсов" редко превышает 50% от наличного состава. Это касается не всех F-22 – примерно треть "репторов" официально не являются боеспособными (учебные, опытные, первых серий). Собственно такой "некандит" и можно послать на авиашоу.

На поврежденной панели видно, что стелс-покрытие представляет собой вспененную, легко деформируемую массу:


Вероятно, такое покрытие рассчитано на гашения волны РЛ-излучения при отражении от двух поверхностей со сдвигом на пол длины волны…

Общий вид "сифилитика"





https://afirsov.livejournal.com/464947.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5187818.html

Метки: f-22, авиация, США, технологии, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Станислав Безгин. Проблема пирамиды долга, инфляция и [потенциальная] гиперинфляция в Америке
...долго и счастливо. Гиперинфляция и проблема "американского государственного долга" Прежде...созданной американцами системы нефтедоллара и обслуживание нефтедолларами глобальной торговли. По...Трамп, прекрасно понимают эти проблемы и никогда сознательно не ...
Проблемы электроэнергетики, как последствия реформы Чубайса
... «реформ») не понаслышке… О проблемах в электроэнергетике. В разгар избирательной... появилась банковская зависимость и необходимость обслуживания долга. В целях борьбы с...логике либерального правительства для решения проблемы новых долгов сетевых компаний ...
Полная стоимость юридического обслуживания
... для себя. Полная стоимость юридического обслуживания обойдется здесь значительно дешевле, нежели... с вами для решения вашей проблемы. У специалистов есть новейшая законодательная... не стоит беспокоится о такой проблеме Таким образом, если вы нуждаетесь...
Проблемы и тенденции развития Зеленых Поселений
...чистый общественный транспорт; решение проблемы мусора; максимальное озеленение; ...предполагает создание обособленного транспортного обслуживания в структуре муниципального ... экодома решаются три главные проблемы: строительные материалы, теплообеспечение...
Мера как социально-политическая и медицинская проблема
... гражданская позиция которых сводится к обслуживанию власти и реверансам в её..., которое является для них актуальной проблемой (период полового созревания всё - таки... кроликов после курения возникали различные проблемы, так эти данные нельзя экстраполировать...
Cлавянская Цивилизация - проблемы и перспективы
..., подчас завязанных на глобальных проблемах, вызванных скрытыми причинами, берущими...системы, понижение уровня медицинского обслуживания и других механизмов разрушения ... Международной академии наук по проблемам национальной безопасности, член Президиума...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)