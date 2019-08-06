Проблемы в обслуживании F-22
13:34. 6 августа 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Проблемы в обслуживании F-22
Во время авиашоу в Ошкоше, где принимают участия американские стелс-истребителей, засняли состояние радиопоглощающей панели перед фонарем кабины F-22. Ремонт такого покрытия – отдельная попаболь американских ВВС: покрытие разрушается от действия воздушного напора, от роста температуры из-за сжимаемости воздуха, от перегрузок, от погодных условия. Именно из-за ремонта покрытия час налета на F-22 и стоит 60 тыс вечнозеленных. Регулярно (раз в неделю) истребители проходят проверку на свою радиолокационную сигнатуру, и если она возрастает, то самолет отправляют во Флориду для проведения ремонтных работ в специальных камерах с климат-контролем. Всего требуется провести до 150 различных видов работ на 30 радиопоглощающих панелях. Из-за этого парк боеспособных "стелсов" редко превышает 50% от наличного состава. Это касается не всех F-22 – примерно треть "репторов" официально не являются боеспособными (учебные, опытные, первых серий). Собственно такой "некандит" и можно послать на авиашоу.
На поврежденной панели видно, что стелс-покрытие представляет собой вспененную, легко деформируемую массу:
Вероятно, такое покрытие рассчитано на гашения волны РЛ-излучения при отражении от двух поверхностей со сдвигом на пол длины волны…
Общий вид "сифилитика"
https://afirsov.livejournal.com/464947.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5187818.html