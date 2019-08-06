Новости Украины и Новороссии 06 августа 2019

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что половина населения страны может уехать жить за границу уже в ближайшие несколько лет. Подобные слова от представителя МИД показывают, как на самом деле все плохо внутри Украины.

Анонсируя масштабную миграцию из Незалежной, Климкин отметил, что украинцы строят свои общины и диаспоры в других странах. Сказал он это с гордостью, однако всем понятно, что вызвано это неспособностью к социализации. Украинцы хотят приехать «на готовенькое» и не желают учиться.

При этом уже сейчас очевидно, что любой украинец способный покинуть страну, старается сделать это при первой возможности. Доходит до того, что внутренние подразделения страны путаются в числах.

Климкин от лица МИД говорит о том, что за рубежом будут жить 20 миллионов украинцев. Министерство социальной политики Украины заявляет, что в отдельный период из страны уезжают «на заработки» 7-9 миллионов. Государственная служба статистики в это же время говорит о 1,3 миллионах трудовых мигрантов в возрасте 15-70 лет.

Цифры явно взяты с потолка. Откуда ведомства берут «призрачных» жителей зарубежья, остается только гадать. «Патріоти» же называют это «глобальной украинизацией», что вызывает приступы истерического смеха.

Вечно толкуя о западных ценностях, правительство страны готово отдать всех жителей как дешевую рабочую силу, чтобы рассказать о близости к ЕС. «Це Европа», добавить нечего.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»