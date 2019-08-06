Новости Украины и Новороссии 06 августа 2019
- 04:30 «Патріоти» сидят на чемоданах: Климкин анонсировал массовый побег украинцев.
- 00:33 ЦИК Украины не смогла объявить в срок результаты выборов и нарушила закон.
- Вчера 22:42 В ДНР начал работать портал госуслуг (ВИДЕО).
- Вчера 18:13 Странные знаки мэра Филатова.
«Патріоти» сидят на чемоданах: Климкин анонсировал массовый побег украинцев
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что половина населения страны может уехать жить за границу уже в ближайшие несколько лет. Подобные слова от представителя МИД показывают, как на самом деле все плохо внутри Украины.
Анонсируя масштабную миграцию из Незалежной, Климкин отметил, что украинцы строят свои общины и диаспоры в других странах. Сказал он это с гордостью, однако всем понятно, что вызвано это неспособностью к социализации. Украинцы хотят приехать «на готовенькое» и не желают учиться.
При этом уже сейчас очевидно, что любой украинец способный покинуть страну, старается сделать это при первой возможности. Доходит до того, что внутренние подразделения страны путаются в числах.
Климкин от лица МИД говорит о том, что за рубежом будут жить 20 миллионов украинцев. Министерство социальной политики Украины заявляет, что в отдельный период из страны уезжают «на заработки» 7-9 миллионов. Государственная служба статистики в это же время говорит о 1,3 миллионах трудовых мигрантов в возрасте 15-70 лет.
Цифры явно взяты с потолка. Откуда ведомства берут «призрачных» жителей зарубежья, остается только гадать. «Патріоти» же называют это «глобальной украинизацией», что вызывает приступы истерического смеха.
Вечно толкуя о западных ценностях, правительство страны готово отдать всех жителей как дешевую рабочую силу, чтобы рассказать о близости к ЕС. «Це Европа», добавить нечего.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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ЦИК Украины не смогла объявить в срок результаты выборов и нарушила закон
Центральная избирательная комиссия не смогла подвести окончательные итоги парламентских выборов в Украине, тем самым нарушив законодательство.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Центральная избирательная комиссия до 24:00 5 августа, как того требует законодательство, не смогла признать избранными оставшихся восемь народных депутатов по одномандатным округам. Этому помешали большое количество фактов фальсификаций и судебных разбирательств.
В работе ЦИК на данный момент объявлен перерыв. Ее следующее заседание состоится во вторник, 6 августа.
Как известно, по закону ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования.
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В ДНР начал работать портал госуслуг (ВИДЕО)
С 5 августа жители ДНР имеют возможность оформить талон в электронную очередь МС МВД ДНР без посещения отделений связи ГП «Почта Донбасса», об этом сообщил генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин.
«Мы представляем портал госуслуги-днр.рус, созданный нашими специалистами, который уже с сегодняшнего дня позволит упростить процедуру получения талона в электронную очередь МС МВД ДНР. Нововведение касается граждан, оформивших электронно-цифровую подпись (ЭЦП) в наших Единых Центрах Связи», — уточнил руководитель почтового ведомства.
Портал госуслуг будет обеспечивать удаленное взаимодействие граждан с государственными и прочими информационными системами.
На сегодняшний день доступна только одна услуга — оформление талонов в Миграционную службу Республики для подачи документов на получение паспортов ДНР и РФ. В дальнейшем, как заверяют разработчики, предполагается расширение спектра предоставляемых услуг.
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Странные знаки мэра Филатова
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