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Короткометражный фильм «Язык жизни»: Суть современного кинематографа за 10 минут

15:36. 6 августа 2019 Просмотров - 113 Один комментарий Опубликовал:

В новом фильме под названием «Язык жизни», выпущенном студией «Земляне», на примере истории начинающего сценариста показана типичная проблема, с которой сталкивается любой творческий человек, решивший снять созидательное кино с положительным примером для зрителя.

Почему продюсер предлагает наделить главного героя истории некоторыми «слабостями»? Кто оплачивает появление незапланированных сцен в сюжете? Как поступить в этой ситуации?

Творческое объединение «Земляне» создано как логическое развитие Череповецкого Кинокружка в рамках Общественного движения «Трезвая Вологодская Область» для формирования полезного контента под единым узнаваемым брендом.

Группа авторов фильма в ВК: https://vk.com/zemkino

Канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT1pNJRDzANOQnZu-QAaWeQ

В фильме использованы композиции исполнителя «Троян» – «Движение – жизнь» и «Укреплять дух».

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/ZibGdsMIAsk/

Метки: российские, фильмы, хорошие фильмы

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1108 688
    чужой 6 августа 2019 в 15:57

    Петров, почему вы не подготовились ?
    А вы знаете, марья Ивановна, чем отличается мат от диамата ?
    Мат знают все, но все говорят, что его не знают.
    А ваш диамат, Марья Ивановна, не знает ни кто, но все говорят, что его знают.
    А на самом деле Наташка на экзамене так задрала юбку, чтобы списать,
    что я стеснялся выйти отвечать. Вот и весь язык жизни.

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