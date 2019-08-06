Короткометражный фильм «Язык жизни»: Суть современного кинематографа за 10 минут

В новом фильме под названием «Язык жизни», выпущенном студией «Земляне», на примере истории начинающего сценариста показана типичная проблема, с которой сталкивается любой творческий человек, решивший снять созидательное кино с положительным примером для зрителя.

Почему продюсер предлагает наделить главного героя истории некоторыми «слабостями»? Кто оплачивает появление незапланированных сцен в сюжете? Как поступить в этой ситуации?

Творческое объединение «Земляне» создано как логическое развитие Череповецкого Кинокружка в рамках Общественного движения «Трезвая Вологодская Область» для формирования полезного контента под единым узнаваемым брендом.

Группа авторов фильма в ВК: https://vk.com/zemkino

Канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT1pNJRDzANOQnZu-QAaWeQ

В фильме использованы композиции исполнителя «Троян» – «Движение – жизнь» и «Укреплять дух».

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/ZibGdsMIAsk/