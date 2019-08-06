Короткометражный фильм «Язык жизни»: Суть современного кинематографа за 10 минут
В новом фильме под названием «Язык жизни», выпущенном студией «Земляне», на примере истории начинающего сценариста показана типичная проблема, с которой сталкивается любой творческий человек, решивший снять созидательное кино с положительным примером для зрителя.
Почему продюсер предлагает наделить главного героя истории некоторыми «слабостями»? Кто оплачивает появление незапланированных сцен в сюжете? Как поступить в этой ситуации?
Творческое объединение «Земляне» создано как логическое развитие Череповецкого Кинокружка в рамках Общественного движения «Трезвая Вологодская Область» для формирования полезного контента под единым узнаваемым брендом.
Группа авторов фильма в ВК: https://vk.com/zemkino
Канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT1pNJRDzANOQnZu-QAaWeQ
В фильме использованы композиции исполнителя «Троян» – «Движение – жизнь» и «Укреплять дух».
Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/ZibGdsMIAsk/
Петров, почему вы не подготовились ?
А вы знаете, марья Ивановна, чем отличается мат от диамата ?
Мат знают все, но все говорят, что его не знают.
А ваш диамат, Марья Ивановна, не знает ни кто, но все говорят, что его знают.
А на самом деле Наташка на экзамене так задрала юбку, чтобы списать,
что я стеснялся выйти отвечать. Вот и весь язык жизни.