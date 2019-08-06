Как в Германии отмечают праздник Купала. Алексей Орлов и Вячеслав Сейвальд

Как праздновать Купала.



Алексей Орлов и Вячеслав Сейвальд



Вячеслав Сейвальд принимал участие в празднике «Купало» вместе с германскими родноверами, и готов поделиться с нами своими впечатлениями, а также рассказать, как этот важный день отмечают в Европе.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l9ClzvbuLHk