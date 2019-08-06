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Как в Германии отмечают праздник Купала. Алексей Орлов и Вячеслав Сейвальд

19:25. 6 августа 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:

Как праздновать Купала.

Алексей Орлов и Вячеслав Сейвальд

Вячеслав Сейвальд принимал участие в празднике «Купало» вместе с германскими родноверами, и готов поделиться с нами своими впечатлениями, а также рассказать, как этот важный день отмечают в Европе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l9ClzvbuLHk

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