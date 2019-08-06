Интервью с психологами о влиянии современных мультфильмов на детей

Несмотря на то, что мультфильмы сегодня занимают значительную часть досуга детей, информации об их влиянии на психику и мировоззрение ребёнка в широком доступе крайне мало. И эта ситуация выглядит, мягко говоря, странно, так как в производстве современной мультипликации задействовано огромное количество людей и финансов, но при этом грамотные и профессиональные оценки экспертов о пользе или вреде просмотра того или иного мультика озвучиваются крайне редко.

Но разве не этот вопрос должен стоять на первом месте по важности и волновать как производителей анимации для детей, так и родителей, которые доверяют психику своего ребёнка экранным образам? А если он так важен, то почему обходится молчанием?

Нам удалось найти в Интернете несколько интервью специалистов в этой сфере, и высказанные ими мнения и оценки свидетельствую о том, что представленная тема нуждается в пристальном внимании со стороны, как простых родителей, так и экспертов, работающих непосредственно с детьми. Призываем наших читателей распространять представленные видеоматериалы, а также делиться своими мыслями и наработками в этой области.

Интервью с доктором психологических наук Еленой Смирновой

Своим огромным опытом по теме влияния мультфильмов делится Елена Олеговна Смирнова, доктор психологических наук, руководитель Центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек МГППУ.

00:10 О Центре психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек МГППУ

02:10 Современные дети обычно начинают смотреть мультфильмы в 2 года

02:50 Физиологические аспекты влияния мультфильмов на мозг ребёнка

05:00 Мнимая безопасность ребёнка при просмотре мультиков

06:00 Эмоциональные переживания и модели поведения героев

07:50 Первичное требование к мультфильму: сюжет должен быть понятен ребёнку

09:10 Поучительные модели поведения

09:50 Мультфильмы, которые можно показывать детям в возрасте 3-4-х лет

11:20 Надо ли показывать дошкольникам один и тот же мультфильм несколько раз

12:00 Мультфильмы с драками и агрессией – их влияние на детей

13:40 «Лунтик» – положительные и отрицательные стороны

15:25 «Смешарики»: образы – детские, содержание – взрослое

16:55 Мультсериал «Маша и медведь»: близкий ребёнку, но разрушительный образ главной героини

17:50 Нарушение полоролевых моделей в мультпродукции и в жизни

19:50 Что показывать ребёнку

20:40 Чем привлекают детей современные мультфильмы

21:18 Чем активнее, быстрее, клиповее видеоряд – тем сильнее парализуется воля и сознание зрителя

23:05 Паралич активности ребёнка, привыкшего смотреть мультфильмы

23:40 Последствия экранной зависимости: гиперактивность, задержка речевого развития, аутизация, нарушение навыков общения и т.д.

24:50 Гламуризация чудовищ и образов смерти в продукции для детей

27:50 Развенчание народного фольклора в серии мультиков про трёх богатырей

28:45 Состояние отечественной мультипликации

Интервью с доктором психологических наук Галиной Филипповой

Филиппова Галина Григорьевна. Доктор психологических наук, профессор, Ректор Института перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы.

00:00 Насколько сильно мультфильмы влияют на детей

02:20 Современная мультипликация с точки зрения психолога

03:10 Коммерциализация вместо воспитания

03:55 Как родители выбирают мультфильмы

05:20 Внешний вид героев мультиков и связь с их поведением

07:35 Допустимо ли праведное насилие со стороны положительных персонажей

09:35 Насилие в сказках и насилие в современных мультфильмах. В чём разница?

12:30 Какая грань между красотой и сексуальностью женских персонажей

15:50 Модель отношений мужа и жены в мультфильме «Шрек»

17:35 Искажение физических пропорций тела у персонажей

20:45 Всегда ли мультфильмы должны заканчиваться Хэппи-Эндом

23:22 Образ родителей в русской и западной культуре

25:40 Можно ли доверить ребёнку самостоятельно выбирать мультики для просмотра

28:01 Как должен выглядеть главный герой для детей разных возрастов

29:40 Родителям надо делать выбор

Интервью с детским психологом Валентиной Паевской

Разговор о телевизоре и в частности о мультфильмах: когда можно уже включать мультфильмы ребенку, на какое время можно включать, нужно ли это делать вообще и вредны ли мультфильмы.

00:30 С какого возраста показывать ребёнку мультфильмы?

00:55 Роль телевизора в проблемах с психикой детей

02:45 Мультики, которые воздействуют на непроизвольное внимание

03:10 Смотрят, но ничего не понимают

04:05 Формат подачи информации детям

05:05 Откуда возникают проблемы в школе

05:55 Увеличение количество событий и смены планов на минуту времени

06:30 Видео и телевидение в раннем возрасте

07:25 Какие мультфильмы показывать детям

Мнение Валентины Паевской: «К сожалению, тенденция по моим наблюдениям такова, что детей с искусственной задержкой развития становится все больше, поэтому сейчас я выступаю категорически против телевизора вообще. Особенно детям гиперактивным, детям с дефицитом внимания телевизор противопоказан.

Но я также знаю, что в реальности многие родители не могут отказаться от этой привычки. Поэтому обобщу правила, которые стоит выполнять:

1. Мультфильмы только после 3 лет.

2. В день не более 20-30 минут. Старайтесь выбирать советские мультфильмы, где нет такого «мелькания» и форсирования сюжета, как в современных мультфильмах.

3. На каждый мультфильм приходится 1 документальный фильм (например, о животных). Таким образом мозг учится обрабатывать разную информацию.

Пожалуйста, отнеситесь серьезно к рекомендации не включать мультфильмы детям до 3 лет. Все современные мультики воздействуют на непроизвольное внимание и искусственно заставляют ребенка смотреть их. Это негативно влияет на эмоционально-волевую сферу и на когнитивные способности ребенка. Все негативные последствия вы заметите в школе!»

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/BPEV6Fc0_IQ/