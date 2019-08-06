“Черный лесоруб” на связи
20:36. 6 августа 2019 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Оспины на карте это незаконные вырубки.
Внезапно.
Пожары в Сибири были вызваны целенаправленными поджогами незаконных вырубок.
Правоохранители установили факты намеренного поджога лесов в Иркутской области — делалось это с целью скрыть незаконную вырубку деревьев. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», — пояснил он.
https://www.gazeta.ru/social/2019/08/06/12560779.shtml – цинк
На тему "черных лесорубов" как раз вчера появились откровения одного из участников процесса.
По ссылке https://sprosi.d3.ru/nedavnii-chernyi-lesorub-v-irkutskoi-oblasti-1824634/?sorting=rating#25533006, он делится мнением на тему организации незаконной вырубки леса.
Избранное:
Самый низший слой лесорубов, это вальщики, торцовщики, штабелевщики и прочие на бригаду получают 300 р. c кубометра. Потом начальник бригады он получает 50 с куба. А вот далее как получится договорится, у меня было с 1 кубометра стоимостью 5000 рублей, 2000 получали ребята которые закрывали глаза на вырубку, еще 1000 ребята которые закрывали глаза на незаконную перевозку и 1000 ребята которые сидели на приемке у китайцев (3 буквы сами знаете).
Мне как организатору оставалось за минусом бригады бригадира соляры запчастей и прочего 300 рублей с кубометра.
* * *
Сдача леса в Иркутске, на моей памяти 25 приемок каждая из которых принимает до 100 машин в час, каждая принадлежит китайцам. Все приемки с жд тупиками, работа идет КРУГЛОСУТОЧНО.
Если просто, то легально получает государство, а не легально василий петрович и кодла этого района.
Бывший потому что легально никак не получалось, а нелегально просто не мое (честно).
Раз накрыл омон, отбили маленько всем ливер, но после звонка уехали, ошиблись.
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Легально от государства можно купить лес для вырубки но говно (гнилой,хер доедешь до него, и просто не деловой а вагонстойку 18 см в диаметре.
Вам конечно тяжело будет понять в европейской части России, но у нас пилить лес выгоднее чем наркотиками торговать. Так надеюсь понятнее? И вовлечены в эту канитель ВСЕ АБСОЛЮТНО гос структуры от сраного егеря на сраном буране который сам имеет 3 камаза и пилит, а тебя за брошенную им же чурку от ствола отправленного в китай, потом оштрафует, до министра лесного хозяйства иркутской области который камазов не имеет но каждый черный куб знает и с него получает не забывая делиться на верх.
Жопа полная короче. Звонил сегодня домой, днем солнце как блюдце оранжевое.
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Валить лес всегда выгодно, потому что его ростить не надо и дыру в земле бурить не надо. В город Братск везут за 600 км с севера, сам видел. Если вы думаете что черные лесорубы это мужики в фуфайках на пердящих камазах, то вы сильно ошибаетесь, это автопоезда ман и вольво, бульдозера кат и коматсу, а так же специальные машины для валки и трелевки деревьев нью холанд стоимостью 30 миллионов.
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Я с пилой тоже бываю, Я тот кто вложил миллион купил камаз с манипулятором и трактор 5 пил и вагончик, нанял 5 деревенских мужиков и отваливая всем подряд на лапу, пытался законно купить деляну. Потом плюнул и просто пиля все подряд и раздавая взятки, вернул свои деньги назад, плюнул на все и забыл как страшный сон.
Skull, Сколько времени у тебя ушло чтоб понять, что законно никак? И сколько времени ушло, чтоб отбить свой миллион раздавая всем взятки?
evgeney, Понял примерно за 3 месяца. А отбил миллион примерно за 7 месяцев, за одну зиму так как основная заготовка идет зимой, когда грунт твердый.
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Вопросов много:
1) баланс–то есть у вас вообще? сколько в % соотношении?
2) каков общий объем месяц/год?
3) хоть как–то обрабатываете, или все кругляком продаете?
4) тот же ИЛИМ не только свою заготовку имеет, но и "дочки" есть… а у "черных" берет в ваших краях?
(кстати, удивительно, но в Европейской части Илим, говорят, гораздо чище ведет дела)
5) если есть экспорт, чего дают портофранко на Ханянь, например, от вас за доску?
1. Нет. Даже записи на 1–2 дня.
2. Никогда не считал. Это бесполезно.
3. Все кругляком.
4. ИЛИМ это САМЫЙ ГЛАВНЫЙ черный лесоруб области. У него есть даже зондер команды на подготовленных крузаках с поддержкой вертолетов. Они по закону не судят, просто пиздят всех и технику сжигают.
5. Этого не знаю, мы простые ребята спилили 50 кубов, отвезли ночью на приемку, получили бабки и все.
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Лес горит по одной простой причине. Нормальная вырубка предполагает выруб полностью деляны включая все мелкие деревья и кустарники, потом следует уборка всех остатков в кучи расстояние между кучами определенно законом. У нас рубят только деловой лес оставляя за собой бардак полный, что в случае пожара провоцирует не верховой, а низовой пожар что полностью исключает версию поджога ради древесины у которой только типа кора погорела. Версия одна жгут потому что масштабы хищений просто не поддаются пересчету.
Как тут не вспомнить актуальную картинку.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5188839.html