Без долгих лет ненужных отсрочек
09:54. 6 августа 2019 Просмотров - 176 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Новости смертной казни.
Агент Дональд потребовал ввести обязательную смертную казнь по ускоренной процедуре для массовых убийц.
"Сегодня я даю указание Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек" (с) Дональд Трамп
Касательно наброса (в том числе и от Трампа) на тему того, что всему виной "плохие видеоигры", то:
Проблема разумеется не в видеоиграх.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5187539.html
У агента Дональда, подозреваю, нихрена не выйдет: если посмотреть внимательно на морды массовых убийц, то там, скорее всего, особенно выделяются шнобеля. А если посмотреть на лица ими убиенных, то евреев там, скорее всего, нету. Жыд Брейвик с подельником 100 гоев замочил, а власти спрятали его от разъярённых родителей и весь хрен. И в пиндостане так же, и никто ничего менять не будет. Дональд либо тему не сечёт, либо ваньку валяет, что вероятнее…