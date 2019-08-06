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Без долгих лет ненужных отсрочек

09:54. 6 августа 2019 Просмотров - 176 Один комментарий Опубликовал:


Новости смертной казни.
Агент Дональд потребовал ввести обязательную смертную казнь по ускоренной процедуре для массовых убийц.

"Сегодня я даю указание Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек" (с) Дональд Трамп


Касательно наброса (в том числе и от Трампа) на тему того, что всему виной "плохие видеоигры", то:



Проблема разумеется не в видеоиграх.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5187539.html

Метки: дональд трамп, смертная казнь, США

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10771 6345
    Maleos 6 августа 2019 в 11:29

    У агента Дональда, подозреваю, нихрена не выйдет: если посмотреть внимательно на морды массовых убийц, то там, скорее всего, особенно выделяются шнобеля. А если посмотреть на лица ими убиенных, то евреев там, скорее всего, нету. Жыд Брейвик с подельником 100 гоев замочил, а власти спрятали его от разъярённых родителей и весь хрен. И в пиндостане так же, и никто ничего менять не будет. Дональд либо тему не сечёт, либо ваньку валяет, что вероятнее…

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