Всполохи победы

Грядет наш самый священный праздник — годовщина Победы над фашистской Германией. В июле 1944-го она была уже близка. Война катилась к западным границам отчизны, а на истерзанную врагом землю возвращалась мирная жизнь. Попробуем воссоздать войну и мир того летнего месяца с помощью репортажей корреспондентов «Известий».

Итак, июль 1944-го, разгар мощной наступательной операции под кодовым названием «Багратион», по имени героя другой Отечественной войны — 1812 года. Два месяца кровопролитных и всё же победных для нашей армии боев… 4 июля «Известия» вышли с шапкой на первой полосе: «Слава доблестной Красной Армии, освободившей от немецких захватчиков столицу Советской Белоруссии Минск!». Этой победе посвящены вся третья полоса «Известий» и репортаж из действующей армии «На полях великой битвы» военкоров газеты Н. Баранова и Евгения Долматовского, известного советского поэта.

Цитаты из этого репортажа, передающие трагический фон событий: «На Советской улице… пересекающей город из конца в конец, ни одного здания. Руины. Пепелища. Горы битого кирпича…», « Гитлеровская оборона треснула, как ореховая скорлупа. Полторы тысячи трупов гитлеровцев остались на поле боя».

В первом июльском номере газеты опубликован очерк, одним своим названием побуждавший радость возрождения, — «Новый дом». Анатолий Софронов, драматург и поэт с удостоверением известинского военкора, рассказывал о судьбе солдата из белорусского села Семиполки Семена Богдановича. Инвалидом вернулся он в свои Семиполки, дотла сожженные немцами. Семья, жена и два сына-малолетки, чудом выжила, спасались в утлой землянке. И Семен, фактически однорукий плотник, начал стройку. Последний абзац очерка: «Новый дом отливал розовыми красками восхода. Под крышей два аиста вили гнездо». Символ возрождения.

В первой декаде июля были освобождены белорусские города Молодечно, Ковель, Барановичи. О боях воинов Рокоссовского за Барановичи — одноименный репортаж М. Рузова (№ 162 от 9 июля). В этом же номере сообщение: «Наши войска ворвались в город Вильнюс и завязали уличные бои». И в этом же номере на первой полосе мирный и, можно сказать, жизнеутверждающий указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». Подвиг материнства в условиях смертельной схватки с врагом приравнивался к военному.

По горячим следам указа «Известия» опубликовали рассказ о Прасковье Емельяновне Чертушиной из села Херсоновка Чкаловской (ныне Оренбургской) области, одной из первых в стране получившей звание «Мать-героиня». Колхозная доярка, похоронив во время войны мужа, одна продолжала воспитывать 11 детей. Так и шли по газетным полосам военные сводки и репортажи вперемежку с хроникой и подробностями возвращения к мирной жизни.

13 июля взят Вильнюс. Освободителям предстала ужасающая картина. «На одной из улиц мы встретили старого еврея, — писал в репортаже для «Известий» корреспондент «Красной звезды» подполковник Л. Высокоостровский. — Он шел, протянув вперед руки, как бы ощупывая воздух. За ним еле-еле брела женщина. Она вела за руку мальчика. Лицо мальчика было покрыто язвами… Эти три человека было всё, что осталось от еврейского гетто».

А передовая статья предыдущего номера называлась «Новому урожаю достойную встречу», и вся третья полоса была посвящена главной заботе мирной жизни «Хлеб урожая 1944 года». В регулярной информационной подборке «По советской стране» — россыпь самых разнообразных сообщений. Возвращаются в строй угольные шахты в Донбассе (в одном из номеров статья замнаркома угольной промышленности К. Поченкова «Донбасс идет к прежнему величию»). Принято решение о создании Академии медицинских наук СССР. На курортной линии Минводы–Кисловодск прошел первый электропоезд. В Новосибирске открыт Театр музыкальной комедии…

17 июля произошло событие, когда эхо войны громко пронеслось уже в мирном небе Москвы: состоялся знаменитый «марш побежденных». В репортаже Н. Козева под сдержанным заголовком «Проконвоирование немецких военнопленных через Москву» сообщалось, что по столичным улицам прошли две колонны немцев общим количеством 57 600 человек. Во главе шествия шли 19 генералов, за ними офицеры и солдаты.

Наша семья жила на Коровьем Валу, недалеко от Крымского моста, где проходила уже объединенная колонна. Мы с отчимом успели увидеть её хвост, но и этого было достаточно. В моей памяти, тогда первоклашки, осталось это жуткое зрелище: мрачная серая толпа, изнуренная трехчасовым маршем, людские тени в изношенных мундирах и обмотках, шагавшие под тусклый перезвон оставленных им орденов и медалей… В 1941-м они рвались в Москву. Через три года они её получили — с позором и унижением.

В номере от 19 июля «Известия» напечатали заявление бывшего командующего 41-м германским танковым корпусом генерал-лейтенанта Гофмайстера «Командованию Красной Армии». Вверенный ему корпус был разбит, и теперь генерал, доставленный в Москву, пытался анализировать причины поражения немцев на белорусской земле. «Эта катастрофа, — писал он, — явилась результатом не только превосходства силы русских, но и следствием допущенных грубых ошибок германской стратегии». И дальше: «Недовольные таким положением генералы вынуждены молчать, так как генерал-фельдмаршал Кейтель заявил, что любая критика германского руководства будет караться смертной казнью». Прозрение генералу досталось дорогой ценой.

По заголовкам известинских репортажей можно проследить победный маршрут наших войск в последнюю декаду июля: «Победа на Западном Буге», «Четыре дня боев за Остров» (город в Псковской области), «Котел» под Бобруйском», «Нарва, 26 июля», «На окраине Львова». В этом месяце Москва оглохла от победных салютов. 27 июля их было сразу пять — в честь освобождения Белостока, Станислава, Львова, Даугавпилса и Резекне (один на два города), Шауляя.

Наконец советский солдат пришел туда, где для нашей страны началась война, — на берега Буга. Военкор М. Рузов в репортаже «Так был взят Брест» передал сложные настроения тех дней: «По грудь в болотной тине, с пушками на лямках, через лесные завалы и вплавь через реки наши войска шли вперед к Бресту».

В предпоследнем в июле номере «Известий» — яркий всполох грядущей большой Победы. На первой полосе — указы о награждении военного руководства страны. Так триумфально закончилась первая стадия операции «Багратион». Первый августовский номер начинался сообщением о взятии нашими войсками латвийского города Митава и форсировании Немана. После этих побед открывалась дорога в Восточную Пруссию, советские войска вступали на немецкую землю.

Автор — ведущий Исторического клуба «Известий»