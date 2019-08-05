В Росгвардии отреагировали на призывы в интернете к расправам над детьми силовиков
В Росгвардии считают провокацией призывы в интернете вычислять личности сотрудников правоохранительных органов и угрожать членам их семей, возбужденное Следственным комитетом уголовное дело в отношении автора призыва «станет уроком» для остальных, заявил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Ранее пользователь Twitter Макс Стеклов призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей.
«Наши сотрудники и военнослужащие — люди далеко не робкого десятка, многие участвовали в проведении специальных операций в отношении членов организованных преступных группировок, террористов и сейчас делают все возможное, чтобы защитить граждан от опасности. Поэтому вдвойне удивительно, что в интернете, прикрываясь ником, гражданин России призывал „вычислять” сотрудников и угрожать членам семей и детям. По сути, он вел себя как провокатор», — заявил Грибакин.
Кроме этого, уголовное дело станет уроком для тех людей, кто не понимает, где проходит грань между «шуткой» и реальными угрозами, считает официальный представитель Росгвардии.
«Возбужденное сейчас уголовное дело станет уроком для всех „шутников” и провокаторов, которые не понимают, где проходит грань между шуткой и реальными угрозами. Кроме этого, многие считают, что слова в социальных сетях и тем более реальные угрозы от того, что они высказаны в интернете, теряют свою силу в реальности, но это не так», — рассказал Грибакин.
Также он напомнил, что в Росгвардии «с особенным вниманием» относятся к угрозам сотрудникам, поступающим по всем каналам информации.
«Подчеркну, что в Росгвардии, как и в других правоохранительных органах, всегда с особенным вниманием относятся к подобным угрозам, это связанно с самой спецификой работы, деятельности — борьбой с преступностью, терроризмом и экстремизмом. Мы всегда внимательно изучаем публикации в интернете, связанные с деятельностью Росгвардии и в том числе с подобными угрозами, и принимаем соответствующие меры реагирования», — заключил Грибакин.
В субботу пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Ранее несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали на выборы из-за наличия в подписных листах имен умерших и несуществующих людей. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Читайте также: В Москве задержан «проукраинский» блогер, призывавший убивать детей силовиков (ФОТО, ВИДЕО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1564951655
“Уважаемые” подпиндосники! я, конечно, понимаю, что вам очень хочется, чтобы в России всё было плохо, и вы дико беситесь, что это не так. От бессильной злобы вы поносите всё и вся, особенно Путина, который действительно “виноват” в том, что в России всё не так плохо, как вам бы хотелось, и даже подстрекаете читателей его свергнуть, но имейте ввиду, что ваш понос всем уже изрядно надоел. Если раньше вы звенели мудями совершенно безнаказанно, то теперь вам придётся учитывать, что мудозвонство, может так случиться, придётся обосновывать в суде. А попасть туда вполне реально, стОит только какому-нибудь (любому) гражданину написать заяву в правоохранительные органы по факту “оскорбления власти”, и это заявление обязательно проверят, можете не сомневаться. И непременно найдут, кто именно звенел мудями. В этом случае мудозвону надо бы иметь на руках доказательства, что звенел он обоснованно. Даю вам подсказку: заявления о том, что вы пересказали чьи-то слова или перепостили чьи-то статьи из интернета, в суде в качестве доказательств не принимаются. В суде рассматриваются ФАКТЫ, то есть, обстоятельства, которые на самом деле имеют место быть, и какое отношение к этому имеют люди, которых в с этими обстоятельствами связываете. Если вы таких фактов не имеете или не уверены в их происхождении, то лучше воздержитесь от высказываний в этом ключе. Ну, чесслово, придержите свою дурацкую хотелку, разве оно стоит того, чтобы, если даже и не загреметь на нары, то официально получить статус “клеветника” и ходить с ним по жизни? ..
Наверное, не боятся, потому что находятся не в России, потому что недоступны действию законов?
Да я про наших дебилов.. по глупости наделают или наболтают фигни от провокаторов, потом у них проблемы. Мошт, этот случай с тридцатилетним дебилом шевельнёт у них извилину, а если нет, так хоть напугает…