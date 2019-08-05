Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 августа 2019
- 14:53 Турецкие угрозы.
- 12:07 Жуткие кадры: мощный взрыв в центре Каира, десятки погибших и раненых (ФОТО, ВИДЕО).
- 10:11 Турция начинает новую операцию против курдов на территории Сирии.
Турецкие угрозы
О турецких угрозах начать операцию в Рожаве.
1. Турция снова активизировала публичные угрозы связанные с подготовкой начала войсковой операции в провинции Хасаке против формирований SDF. Часть заграждений на границе с Сирией в районе Таль-Абъяда были сняты еще в первой половине лета, а группировка турецкой армии у границы существенно возросла за счет переброшенных сюда подразделений и техники (в первом эшелоне Турция развернула 4 полноценных бригады и средства усиления + в треугольнике Азаз-Аль-Баб-Джараблус Турция может использовать до 15 тыс. боевиков из подконтрольных группировок). Эрдоган публично заявляет, что на Аль-Бабе, Африне и Джараблусе не остановится, а Россию и США Турция уже уведомила, что хочет начать операцию против "курдских террористов" в ближайшее время. Центральные и националистические турецкие медиа как обычно вовсю поддерживают идею операции, подавая ее под соусом "полной и окончательной победы над курдским терроризмом", представляя ее как полный аналог тех операций, которые Турция сейчас проводит в северо-западном Ираке против Рабочей Партии Курдистана. Данный алармизм подпитывается тем, что правящая партия Эрдогана не так давно потерпела относительное поражение на местных выборах и ее поддержка в обществе несколько ослабла. "Маленькая победоносная война" в Рожаве выглядит логичным способом укрепить поддержку в обществе.
2. Как мы знаем, это уже не первая такая угроза со стороны Эрдогана – в схожих выражениях он угрожал начать вторжение в Рожаву еще в прошлом году, но вопрос был с одной стороны купирован американцами через переговоры по линии министерства иностранных дел, а с другой стороны Россией, которая настаивала на том, чтобы Турция отказалась от полноценной операции и ограничилась занятием приграничной полосы в рамках еще довоенного договора между Сирией и Турцией по борьбе с терроризмом, чтобы соблюсти некие внешние формальности. Но тут важно помнить, что предлагаемые ограничения предлагались Турции в период, когда шла активная фаза переговоров политического крыла YPG/SDF с представителями правительства Асада. К текущему моменту эти переговоры зашли в тупик, так как курды хотят слишком много, а Асад уже ясно дал понять, что готов пойти лишь на ограниченные уступки, отметая курдские хотелки связанные с автономией.
3. На текущем этапе Госдеп также предупредил Турцию, что вторжение в Рожаву будет иметь "серьезные последствия для безопасности". Кроме того, в районе Таль-Абьяда была развернута дополнительная полевая база американских рейнджеров, а часть курдских сил вывели из города, чтобы не провоцировать турок. При этом без лишнего шума США нарастили численность ЧВК на территории Рожавы (согласно недавней отчетности, в Сирии и Ираке сейчас развернуто 5500 частных подрядчиков https://injuredoverseas.com/dod-u-s-contractors-syria/). Кроме того, США руками курдов и ЧВК частично перехватили контроль над контрабандой сырой нефти из Рожавы в Турцию и территорию, которую контролирует Асад, оказывая давление на племеных вождей и полевых командиров, которые крышевали торговлю нефтью еще во времена ИГИЛ. Курды в свою очередь продолжают придерживать существенную часть своих сил недалеко от границы с Турцией, даже в период проведения очередной кампании по борьбе с ячейками ИГИЛ в юго-восточной части Рожавы, где наблюдается рост активности "черных".
4. Асад в свою очередь продолжает придерживаться линии, что Рожава так или иначе вернется под контроль Дамаска – либо путем переговоров, либо путем войсковой операции. Эту позицию периодически подтверждают сирийские военные и гражданские чиновники. Но пока что основные силы САА заняты операциями в Идлибе (ударные части сейчас сосредоточены в Северной Хаме, Латакии и к юго-западу от Алеппо) и зачисткой пустыни в Восточном Хомсе и к югу от Дейр-эз-Зора, признаков подготовки такой операции нет. С другой стороны, переговоры в рамках сочинско-астанинского формата фактически развиваются без курдов, так как с одной стороны у курдов нет договоренностей с Асадом, а с другой стороны Турция препятствует участию курдских военно-политических структур в переговорах, называя их "террористическими" (что конечно иронично, так как Турция сама выступает покровителем суннитских террористических организаций). В результате, на осень намечено формирование Конституционного Комитета (по заявлениям сторон, он уже более чем на 90% согласован), который начнет работу по формированию новой Конституции Сирии и сыграет большую роль в определении ее послевоенного устройства. Курды оказываются за бортом этого процесса. То, что получится в итоге этой работы, будет учитывать интересы курдского населения лишь в малой степени или же не учитывать их вовсе.
5. В результате, с одной стороны ситуация с угрозами Эрдогана уже достаточно стандартна, но военно-политический контекст за прошедшие месяцы существенно поменялся. Переговоры курдов с Асадом зашли в тупик, переговорный процесс в сочинско-астанинском формате развивается без курдов, отношения Турциии и США успешно деградируют (особенно после реализации сделки по закупке С-400 и исключения Турции из программы F-35), отношения США с Ираном также деградируют уже не первый месяц. Соответственно, для ряда игроков, в первую очередь для самой Турции, военная операция в Рожаве выглядит достаточно симпатичным вариантом решения ряда сложных проблем. России выгодно, чтобы Турция еще сильнее схлестнулась с США, дабы усугубить проблемы США на Ближнем Востоке и трение внутри НАТО. По этой же причине, такое развитие событий выгодно Ирану, так как такой конфликт ослабит давление на Тегеран и отвлечет внимание США на Эрдогана. Асад хоть на словах и будет против очередной турецкой интервенции, на деле, может рассматривать эту операции как способ сделать курдов более сговорчивыми в дальнейших переговорах.
6. США разумеется выгоднее сохранять статус-кво, чтобы иметь возможность сохранять определенное влияние на процессы в Сирии и продолжать разыгрывать курдскую разменную монету. Ну и разумеется, сами курды явно не хотят повторения историй с Киркуком, Африном и Синджаром, так как прекрасно понимают, что ничего хорошего от турок им ожидать не приходится, поэтому курдское руководство "осуждает безответственные турецкие угрозы" и грозится оказать "упорное сопротивление турецкому агрессору". Но Анкаре разумеется безразлично, что заявляют в Рожаве, ключевыми факторами начала или отсутствия операции являются позиции США и РФ, в которым Турция так или иначе вынуждена прислушиваться. Поэтому угрожая вторжением, Турция продолжает требовать от США практических шагов по прекращению поддержки SDF/YPG, что говорит о том, что несмотря на заявления о провале переговоров по "зоне безопасности" в Рожаве (США предлагали Турции 9-мильную зону), определенный торг все еще продолжается, так как еще на переговорах Турции с Россией было выявлено желание получить зону безопасности до 30 километров вглубь сирийской территории (хотя на словах Турция хочет "освободить" Ракку, Манбидж, Хасаке, Кобани, Таль-Абьяд).
Соответственно, развитие кризиса будет развиваться в русле этих многосторонних противоречий и закулисных переговоров, хотя нельзя конечно исключать варианта, когда Эрдоган в силу своего авантюрного характера захочет разрубить гордиев узел Рожавы одним ударом, поставив других внешних игроков перед фактом уже начавшейся войсковой операции.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Жуткие кадры: мощный взрыв в центре Каира, десятки погибших и раненых (ФОТО, ВИДЕО)
Девятнадцать человек погибло, ещё тридцать получили ранения в результате мощного взрыва рядом с Национальным институтом рака в столице Египта.
Как сообщает полиция Каира, причиной взрыва стало ДТП: один из автомобилей на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами. После столкновения прогремел мощный взрыв и начался пожар.
Инцидент произошел на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части Каира. От взрыва пострадал фасад института онкологии, пациенты были экстренно эвакуированы из здания.
В настоящий момент египетские силовики продолжают выяснять причины произошедшего, в том числе рассматривается версия теракта.
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Турция начинает новую операцию против курдов на территории Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о планах Анкары провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе в северной части Сирии.
«Мы войдем на восток от Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб.
Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну», — заявил Эрдоган в ходе выступления в г. Бурса.
Ранее президент Турции заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда.
Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в декабре прошлого года, по итогам которого американский лидер принял решение вывести войска из Сирии.
Напомним, в 2016–2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию «Щит Евфрата». В 2018 году Анкара начала в Сирии операцию «Оливковая ветвь», целью которой было занять сирийский Африн, находившийся на тот момент под контролем курдских вооруженных формирований.
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Дали бы Курдистану государство и все бы успокоились. А Эрдогану некому по шапке надавать.