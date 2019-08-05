Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 августа 2019

Девятнадцать человек погибло, ещё тридцать получили ранения в результате мощного взрыва рядом с Национальным институтом рака в столице Египта.

Как сообщает полиция Каира, причиной взрыва стало ДТП: один из автомобилей на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами. После столкновения прогремел мощный взрыв и начался пожар.

Инцидент произошел на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части Каира. От взрыва пострадал фасад института онкологии, пациенты были экстренно эвакуированы из здания.

В настоящий момент египетские силовики продолжают выяснять причины произошедшего, в том числе рассматривается версия теракта.

Читайте также:Сербская активистка накинулась на российского посла, обвиняя Россию