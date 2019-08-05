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Синицу арестовали на 2 месяца

20:11. 5 августа 2019 Просмотров - 142 4 коммент. Опубликовал:


К вчерашней истории про персонажа https://colonelcassad.livejournal.com/5183600.html угрожавшего снафф-видео с детьми полицейских.
Сегодня состоялся суд и Синица был арестован на два месяца.
Синица признал, что размещал подобные угрозы в соц.сетях, но виновным себя не признал, заявив, что не видит общественной опасности в "публикации картинок в интернете".





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5186097.html

Метки: криминал, полиция, протесты, социальные сети, юмор

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