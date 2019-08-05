Синицу арестовали на 2 месяца
20:11. 5 августа 2019 Просмотров - 142 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
К вчерашней истории про персонажа https://colonelcassad.livejournal.com/5183600.html угрожавшего снафф-видео с детьми полицейских.
Сегодня состоялся суд и Синица был арестован на два месяца.
Синица признал, что размещал подобные угрозы в соц.сетях, но виновным себя не признал, заявив, что не видит общественной опасности в "публикации картинок в интернете".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5186097.html
Посмотрим смогут ли власти проявить волю и засунуть эту “Синицу” в клетку,если вдруг эту “синицу” возьмут под защиту ребятишки с Запада.Уж очень все на провокацию смахивает.
Первая Ласточка!
Какой сладкий ))
Да ему понравится он попросит продлить ))
Если система воспримет по серьёзному – поц влип.