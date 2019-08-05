Самообеспечение или спекуляция. Кому мы нужны? Алексей Орлов и Александр Соколов

Самообеспечение что это.



Алексей Орлов и Александр Соколов



Что такое самообеспечение с точки зрения достатка, благополучия?

Как и зачем сохранять свою экономическую, энергетическую, технологическую, экологическую, державную безопасность?

Об этом пойдёт речь в этой передаче.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cakoBBKlow4