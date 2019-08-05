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Самообеспечение или спекуляция. Кому мы нужны? Алексей Орлов и Александр Соколов

18:28. 5 августа 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Самообеспечение что это.

Алексей Орлов и Александр Соколов

Что такое самообеспечение с точки зрения достатка, благополучия?
Как и зачем сохранять свою экономическую, энергетическую, технологическую, экологическую, державную безопасность?
Об этом пойдёт речь в этой передаче.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cakoBBKlow4

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