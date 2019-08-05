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РШРЯ – Русская Школа Русского Языка. Урок 27: тень и сень

10:00. 5 августа 2019 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:
Потрясён таким количеством открытий для себя смыслов многих слов. Исконных смыслов.

Тем не менее червячок сомнения гложет: откуда это известно лектору? Какие источники? Но в целом смысл и логика явно присутствуют. Например, мы действительно говорим „укрыться в тени”, а не НА тени. А с Тузиком так вообще потрясающе!

В любом случае, т.е. независимо от источника, польза от подобного внимательного прослушивания есть и немалая.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4591597.html

Метки: русский, ршря, смысл, сундаков, школа, этимология, язык

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