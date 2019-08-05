РШРЯ – Русская Школа Русского Языка. Урок 27: тень и сень

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Потрясён таким количеством открытий для себя смыслов многих слов. Исконных смыслов.Тем не менее червячок сомнения гложет: откуда это известно лектору? Какие источники? Но в целом смысл и логика явно присутствуют. Например, мы действительно говорим „укрыться в тени”, а не НА тени. А с Тузиком так вообще потрясающе!В любом случае, т.е. независимо от источника, польза от подобного внимательного прослушивания есть и немалая.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4591597.html