Главная » Мировоззрение, Политика

Путин, попытка госпереворота, посла США выгонят, ВДНХ, план Медведчука

20:08. 5 августа 2019 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Сорок первый выпуск

- Президент России Владимир Путин не выражал официальной поддержки плану мирного урегулирования Виктора Медведчука. 

- 3 августа в Москве продолжились несанкционированные митинги сторонников Алексея Навального.

- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил о возможной отставке посла США в России из-за её вмешательства во внутренние дела РФ.

- Новости культуры.

Рекомендуем:

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

ГОСПЛАН. Вчера. Сегодня. Завтра, Антипов Валерий Иванович

Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-popytka-gosperevorota-posla-ssha-vygonyat-vdnh-plan-medvedchuka

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Провалившийся госпереворот в Венесуэле, Первомай и военные бюджеты
... текстовая версия от РИАФАН: Попытка госпереворота в Венесуэле. Почему она ... дел с американцами. Поэтому США лишь разыгрывают некий опереточный ...мысль. К примеру, Владимир Путин издал указ, к которому .... И зачем кому-то после этого становиться гражданином РФ?...
Интервью Путина руководителям СМИ
... людей, которые не признали госпереворот в Киеве. И судьба...которую мы наблюдаем сегодня. После урегулирования ситуации в Донбассе ... Турцией и Ираном. Это попытка разрушить эти отношения. Мы это...выборы в США – полная чушьСпросили Путина и об обвинениях США во ...
Путин "поразил" участников ПМЭФ откровенностью.
... не доказательства. Это попытка переложить с больной головы... – пошутил Владимир Путин. - Вы говорите о США, России, Трампе, ... это вся Европа — после публичного признания Меркель, что... внимания. Запад поддержал госпереворот, спровоцировал там гражданскую войну...
Либералы-сектанты ведут Россию к госперевороту по заказу Запада
...ждет попытка госпереворота. Тем более если либералы, находящиеся сейчас у власти, после президентских..., что США вышли на финальную позицию в деле подготовки госпереворота, потому...возвращают в Россию. Когда там Путин сказал, что замучаются пыль глотать...
Какого цвета революцию приготовили США для России
...будет упаковывать госпереворот в этикетки общественного протеста Назначение Джона Теффта послом США в... то их радикальный характер (например, попытки цветных революций в Белоруссии в...обвинениями России и лично Владимира Путина задолго до каких-либо ...
Сирия, Турция, ИГИЛ, последние новости 16 июля 2016
... после визита госсекретаря США Джона Керри в Москву. Похоже, американцы сделали Путину...что турецкая армия самая мощная после США в странах НАТО, более ... Эрдоган обвинил в попытке госпереворота сторонников проживающего в США оппозиционного проповедника Гюлена...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)