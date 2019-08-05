Путин, попытка госпереворота, посла США выгонят, ВДНХ, план Медведчука
Концептуальные итоги недели. Сорок первый выпуск
- Президент России Владимир Путин не выражал официальной поддержки плану мирного урегулирования Виктора Медведчука.
- 3 августа в Москве продолжились несанкционированные митинги сторонников Алексея Навального.
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил о возможной отставке посла США в России из-за её вмешательства во внутренние дела РФ.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-popytka-gosperevorota-posla-ssha-vygonyat-vdnh-plan-medvedchuka