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Поле битвы Эль-Пасо

01:54. 5 августа 2019 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал:


Фото со страницы стрелка в Эль-Пасо. Кроме того Патрик Крузиус размещал на своей странице в Facebook лозунги в стиле "Сделаем Америку Великой Снова" и "Построим Стену!"
Также Крузиус наваял манифест, где поведал, что хочет убить как можно больше мексиканцев, потому что считает, что существует тайный заговор, чтобы заменить всех белых жителей США мексиканцами, поэтому надо с оружием в руках противостоять мексиканскому вторжению в Техас, ибо Эль-Пасо стал "полем битвы".
Трампа уже напрямую обвиняют в том, что он "своим расизмом" и "риторикой ненависти" довел США до волны убийств цветных граждан.
Для демократической партии данная тема просто находка.




Патрик Крузиус. 21 год.
Сверстники считали его замкнутым ботаником, который вел замкнутый образ жизни.


Задержан живым без единой царапины.


Задержание темнокожего нарушителя vs задержание массового убийцы.
Фото стало очень популярно на страницах посвященных полицейскому беспределу.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5184391.html

Метки: выборы, криминал, Мексика, США, Трамп

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