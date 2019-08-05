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О методике образования Жохова В.И. Ольга Орлова и Наталья Атономова

20:09. 5 августа 2019 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

Методика Жохова что это.

Ольга Орлова и Наталья Атономова

В России сейчас существует несколько образовательных школьных программ, по которым дети обучаются в школе. Одна из них – методика обучения Владимира Ивановича Жохова.
В передаче Наталья Евгеньевна Автономова раскроет некоторые ее методики и особенности.
Главным же девизом программы обучения В.И, Жохова звучит так: «Надо идти за природой, а не против нее»…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rm2_gq67OK8

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