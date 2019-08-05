О методике образования Жохова В.И. Ольга Орлова и Наталья Атономова

Методика Жохова что это.



Ольга Орлова и Наталья Атономова



В России сейчас существует несколько образовательных школьных программ, по которым дети обучаются в школе. Одна из них – методика обучения Владимира Ивановича Жохова.

В передаче Наталья Евгеньевна Автономова раскроет некоторые ее методики и особенности.

Главным же девизом программы обучения В.И, Жохова звучит так: «Надо идти за природой, а не против нее»…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rm2_gq67OK8