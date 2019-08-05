Лучше Брежнев

Граждане предпочитают советскую власть современной

Постоянное обращение к прошлому говорит о недовольстве настоящим, отмечают эксперты

Соотечественники позитивнее воспринимают советскую власть конца 70-х-начала 80-х, чем действующий политический режим. Об этом сообщают социологи «Левада-центра».

29% респондентов назвали власть периода «застоя» близкой к народу, четверть опрошенных считают её сильной и прочной, 22% оценивают социалистическую систему как справедливую. Современный режим 41% опрошенных характеризует как коррумпированный, 31% - как чуждый народу, 24% называют его чрезмерно бюрократизированным.

Брежневский период с разным перевесом, но всегда выигрывал в гонке предпочтений россиян. В 1998 году 36% граждан называли советскую власть близкой к народу. А современный им ельцинский период 63% россиян считали криминальным и коррумпированным. 22% респондентов оценивали власть конца 90-х как бюрократизированную, а 41% - как далёкую от народа.

Похожая расстановка приоритетов отмечалась даже в пик экономического подъёма и патриотического накала из-за войны с Грузией летом 2008-го. Советская власть «побеждала» и в кризисные 2015-2016 годы, когда вовсю работал эффект от присоединения Крыма к РФ и значительная часть общества верила в мифический проект «Новороссия». Устойчивость таких установок говорит «о глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений», отмечал директор «Левада-центра» Лев Гудков. При этом избранные учёными методы опроса не позволяют его участникам пасть жертвами «правильного мнения». Респондент должен выбрать из предложенных определений подходящие, подчеркнул глава центра.

Стоит признать: восторгов к советской власти стало меньше за прошедшие годы. Суммарно позитивные оценки упали с 57% до 54%. Но чиновникам в высоких кабинетах рано расслабляться: главными характеристиками постсоветского строя стали криминал, коррупция, отчуждённость от народа, непоследовательность, недальновидность, слабость, паразитичность.

Верят в действующий строй и его первых лиц преимущественно люди с низким доходом, пожилые, селяне, малообразованные граждане. Образованные и обеспеченные россияне в возрасте от 27 до 50 лет, а также москвичи в своей массе критически оценивают власть.

Степень позитивности восприятия прошлого напрямую зависит от удовлетворённости настоящим, сказал порталу TRUD.RU экономист Юрий Болдырев. «Исследование говорит о том, как люди видят это настоящее. А настоящее несправедливо и жестоко к ним, и совсем не сулит ясных перспектив», - сказал эксперт.

В марте этого года «Левада-центр» зафиксировал рекордное одобрение деятельности Иосифа Сталина на посту руководителя СССР. Восхищались или высказывали уважение к генсеку 51% опрошенных. Негативное отношение обозначили только 14%. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14%. Всё больше людей оправдывают человеческие жертвы во имя сталинских проектов развития страны. В 2008 году 60% респондентов называли такие жертвы излишними, в 2017-м их было уже 49%, а в 2019-м – 45%. Ожесточению нравов много причин. Здесь и бойня на востоке Украины: по ТВ и в Сети обыватель сталкивался с потоком чудовищной информации. Попутно официальная пропаганда становилась всё топорнее и агрессивнее. Не обошлось и без пенсионной реформы: Владимир Путин шёл на очередной президентский срок с социальной повесткой, на улучшение качества жизни надеялись многие избиратели. В итоге росчерком пера родилось повышение пенсионного возраста: можно сколько угодно рассуждать о пользе реформы, но подавляющее большинство россиян её не поддержало. В том же 2018-м власть подняла налог на добавленную стоимость, что уменьшило и без того низкую платёжеспособность населения. А доходы граждан продолжают падать с 2014 года, и оснований к лучшей жизни не просматривается.

«Мечты об отце суровом, но справедливом просыпаются, когда растёт недовольство окружающим, - продолжает Юрий Болдырев. – Но ностальгия общества по «застою» куда более грозный симптом для властей, чем тоска по вождю. Последняя была и в пост-сталинские годы: шофёры автобусов вывешивали на лобовое стекло портрет генсека».

«С одной стороны, советское время – это период воспоминаний, где плохое забывается. С другой: для значительной части населения это реальный опыт. А он основан на предсказуемости жизни, - сказал нашему порталу первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. – Даже если ты не стал космонавтом, государство тебя не бросит. Гарантированное рабочее место обеспечено». Сейчас привилегии партийного руководства в виде дорогих ваз и ковров вызывают улыбку на фоне миллиардов какого-нибудь полковника Захарченко, говорит политолог. Народ хочет справедливости, а в советские годы пропасть между богатыми и бедными была всё-таки меньше.

Даже лояльный Кремлю ВЦИОМ фиксировал запрос на перемены. Но перемены к лучшему все категории россиян понимают по-своему, рассуждает Макаркин. Для молодых это равные возможности. Для людей постарше – условное «равенство» в распределении благ. Проблема нынешнего режима в том, что он не в силах адекватно удовлетворить потребности ни молодых, ни пожилых. Власть может столкнуться с «дегажизмом»: явлением, когда общество уже не верит элитам, говорит эксперт. Подобная тенденция запустила в Тунисе «арабскую весну». В России «дегажизм» в облике ностальгии по СССР отразится на голосовании, полагает Макаркин. «В Усть-Илимске власть предельно зачистила поляну: допустили к выборам прокремлёвские силы да статистов, двух домохозяек. Народ возьми и проголосуй за одну из них. Кто угодно – только не власть, - сказал эксперт. - Кремлю придётся понервничать во время выборов в Москве, в Ставрополе, Вологде и многих других регионах».

Отметим, по данным 2018 года, о распаде СССР жалеют 58% респондентов «Левада-центра». Это максимум с 2009 года. В основном люди переживают крах единой экономической системы. 36% заявили об утрате чувства принадлежности к великой державе.

Источник: http://www.trud.ru/article/05-08-2019/1378776_luchshe_brezhnev_grazhdane_predpochitajut_sovetskuju_vlast_sovremennoj.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com