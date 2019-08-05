Конституция для Гитлера

Когда нам рассказывают о создании Третьего рейха, нацистского государства, то «забывают» сказать одну важную вещь. Весь этот процесс проходил… по закону. Гитлера назначили канцлером по закону, дали полномочия по закону, расширили их по закону и фюрером объявили тоже по закону.

Конституция Веймарской Германии не менялась – по сути от либеральной демократии до самой страшной диктатуры было всего несколько шагов. Гитлеровская Германия стала плодом либеральной демократии и была ею порождена при упорном и активном вмешательстве внешних сил.

Которым была нужна большая война в Европе и уничтожение СССР…

Об этом статья постоянно автора ресурса Влад Терпигин Влада Терпигина.

Крах Веймарского режима или почему «демократическая» Конституция Германии стала трамплином для Третьего рейха

Ровно 85 лет назад 2 августа 1934 года первая попытка немцев перейти к демократии потерпела оглушительный крах. Именно в этот день скончался последний президент Веймарской Германии Пауль фон Гинденбург, что и позволило Адольфу Гитлеру, занимавшему пост рейхсканцлера, взять всю власть в стране в свои руки. Поставив тем самым точку в формировании диктатуры в Германии.

Последствия этого хорошо известны. Созданный германским фюрером Третий рейх развяжет самую ужасную войну в истории и через 11 лет уйдет в небытие, унеся за собой несколько десятков миллионов человеческих жизней.

Самым интригующим в этой истории, однако, является вопрос о том, как такое вообще стало возможном, ведь вопреки расхожему мнению Гитлер и его партия вовсе не узурпировали власть. Монопольную концентрацию всей власти в Германии нацисты получили абсолютно законным путем! Но, обо всем по порядку.

Ноябрьская революция 1918 года в Германии привела к свержению монархии. Правительство, пришедшее на смену бежавшему из страны кайзеру Вильгельму, состоявшее в большинстве своём из социал-демократов почти сразу прекратило войну, пойдя на перемирие с Антантой. Германия признавала себя побежденной и окончательно её дальнейшая судьба должна была решиться на мирных конференциях подводящих черту под Первой мировой войной.

На начавшейся в январе 1919 года Парижской конференции были определены основные германские потери в связи с поражением в войне, закрепленные в конце июня 1919 года подписанием Версальского мира. Лишившись своих заморских колоний, Германия изрядно скукожилась и относительно своих предвоенных европейских границ. Так, по условиям мирного договора, Германия лишалась двух важных промышленных регионов Эльзаса и Лотарингии, находившихся в её составе почти полвека со времён франко-прусской войны 1871 г. Выкраивание победителями вновь воссозданного польского государства привело к потере Познани, большей части Западной Пруссии и Верхней Силезии. Помимо территориальных потерь, Германия была вынуждена выплачивать репарации победителям, однако, сумму их предстояло обсудить позже. Не маловажным условием Версальского мира стал и запрет немцам иметь сильную, боеспособную армию.

Не отказали себе в удовольствии победители Первой мировой взять под контроль и внутреннюю жизнь сильно ослабленной Германии. Спустя месяц после Версальского договора была принята конституция обновленного германского государства, вошедшая в историю как Веймарская.

Новая немецкая конституция, столетний юбилей которой на днях помпезно отметили в современной Германии, названа так в честь небольшого немецкого городка Веймар, в театре которого, 31 июля 1919 года, собравшееся Национальное собрание Германии и приняло новый основной закон страны. Отсюда же пошло и историографическое наименование немецкого государства.

Убедится, что победители Первой мировой приложили руку и к написанию новой немецкой конституции совсем не сложно, достаточно прочитать 4 статью принятого в Веймаре документа: «Общепризнанные положения международного права имеют значение обязательных составных частей права германского рейха». Знакомая формулировка, не правда ли?

Веймарская конституция провозглашала демократические права граждан, свободу слова, печати, собраний, союзов, а так же вводила всеобщие выборы. Обычно, Веймарскую республику по типу правления относят к президентско-парламентская. Президент, избираемый народным голосованием, был наделен как глава исполнительной власти большими правами, был верховным главнокомандующим немецкой армии. Веймарская конституция учреждала и новый национальный законодательный орган, который все так же по традиции именовался Рейхстагом. Существенные полномочия концентрировались так же в руках руководителя правительства – канцлера, назначаемого президентом страны с одобрения Рейхстага.

Сохранив федеративную структуру кайзеровского рейха, обновленная Германия, по сути, осталась союзным государством, состоящим из федеральных земель и вольных городов, в ведение которых находилась юстиция, правоохранительная система, здравоохранение и образование. Заседавшему в Берлине центральному правительству отводилось заниматься внешней политикой, военными делами, таможенным и налоговым законодательством. Центральное берлинское правительство справлялось с поставленными задачами из рук вон плохо, что не удивительно. Бремя пораженной в войне страны, к тому же лишенной значительного потенциала больно ударило по немецкой экономике. Инфляция марки к 1924 исчислялась миллионами процентов.

Создав на территории Германии зону контролируемого хаоса, страны Антанты, тем не менее, быстро осознали свою ошибку. Изменившиеся реалии мировой политики вновь требовали сильное и мощное немецкое государство, без которого была бы не мыслима новая мировая война в Европе. Потому уже в том же 1924 году немецкой экономике пришлось провести реанимационные мероприятия. Англо-американский капитал, влитый в экономику Германии по плану Дауэса, сделал свое дело и для Веймарской республики настали её «золотые годы». Однако на повестке дня все ещё стоял привод к власти в Германии сил, способных эту новую мировую войну развязать. Эту проблему и предстояло решить в кротчайшие сроки.

Политическую систему Германии изрядно лихорадило все послевоенные годы. За своё не продолжительное существование Веймарская республика сменила целых тринадцать канцлеров. Подобная чехарда творилась и в Рейхстаге, формировавшемся на основе нескончаемых выборов. Так, только в период с 1924 по 1932 годы, немцы шесть раз приходили на избирательные участки. Вот в такой непростой обстановке, на политическую сцену Германии и выходит, подающий «большие надежды», Адольф Гитлер − лидер тогда ещё мелкой и никому не известной национал-социалистической немецкой рабочей партии. Вскоре, финансовый дождь, пролившийся на НСДАП на рубеже 20-х −30-х годов, исправил это «недоразумение».

В 1932 году гитлеровская партия уже подбиралась к вершинам властного Олимпа, однако, здравомыслие немцев было велико и Гитлер, вопреки активно тиражируемым историческим мифам, так и не смог выиграть ни президентские, ни парламентские выборы. Так на выборах в Рейхстаг 31 июля 1932 года НСДАП заручилась поддержкой лишь 37.3% немцев, что конечно не является даже простым большинством.

Итоги выборов, однако, поставили кабинет действовавшего тогда Франца фон Папена в сложное положение. Нацистская фракция ставила крест на практически любой инициативе правительства. В итоге в сентябре 1932 года фон Папен не придумал ничего лучшего, как распустить парламент и назначить новые выборы. Роспуск Рейхстага и назначение новых выборов нацисты встретили с большим энтузиазмом, полагая, что до взятия власти было рукой подать. Но результаты выборов, полученные 6 ноября 1932 года, были неутешительны. НСДАП потерпела крах, утратив поддержку 2 миллионов избирателей, получив уже 33.1% голосов. Надежды Гитлера на канцлерство таяли на глазах. И казалось бы, сложившаяся ситуация открывает возможность и вовсе отдалить нацистов от власти.

Вместо этого Франц фон Папен вносит ещё большую сумятицу в политические расклады и уходит в отставку. 2 декабря 1932 года на пост канцлера был назначен бывший военный министр Курт фон Шляйхер. Задержаться в канцлерском кресле ему удалось ненадолго, через 57 дней его сменит…Адольф Гитлер. Стало это возможным благодаря отмененному ещё в марте 1930 года принципу назначения канцлера из числа парламентского большинства. Престарелый президент Гинденбург, ранее упорно отвергавший возможность гитлеровского канцлерства, резко поменяет свое мнение после завершения начавшихся в январе 1933 года кулуарных переговоров с Гитлером.

Официальное назначение Адольфа Гитлера на пост канцлера состоится 30 января. Уже на следующий Гитлер потребует роспуска Рейхстага и проведения новых выборов. Гинденбург покорно согласится и с этим.

Превращение Германии в тоталитарное государство развивалось стремительно. Накануне новых выборов в парламент, назначенных на 5 марта 1933 года, Гитлеру удалось избавить свою партию от совершенно не уместной политической палитры Веймарской республики, причем, совершенно законным способом! Дело в том, что 48 статья Веймарской конституции предоставляла Рейхспрезиденту право, если общественная безопасность и порядок серьезно нарушены или подвергаются опасности, вводить осадное положение, отменять все демократические права и свободы, издавать чрезвычайные декреты. Именно этим положением немецкой конституции Гинденбург и воспользовался, подписав 28 февраля 1933 года «Указ о защите народа и государства». Поводом к столь радикальным действиям послужил сгоревший Рейхстаг, тот самый, который немцам и предстояло избрать через несколько дней. Чрезвычайные полномочия по изданию государственных законов дали возможность Гитлеру ввести в стране цензуру и запретить коммунистическую партию. Но даже такой «предвыборный ход» не позволил НСДАП одержать победу. Нацисты на тех выборах получили чуть более 43% голосов!

Дальнейшие законодательные инициативы Гитлера по установлению диктатуры в Германии последовали пугающими темпами. Вслед за коммунистами в длительное забвение были отправлены остальные политические партии. Указом Гитлера так же были распущены профсоюзы, а их лидеры были арестованы и отправлены в только что открытый концентрационный лагерь Дахау. Ликвидировалась свобода печати, свобода собраний и т.д. Чуть позже было ликвидировано местное самоуправление, а руководство на местах назначалось по прямому указу Гитлера.

Вишенкой на торте стал закон, изданный Гитлером 1 августа 1934 года, по которому в случае смерти Рейхспрезидента Гинденбурга его должность объединялась с должностью канцлера. Утром 2 августа 1934 года, когда 86- летний Гинденбург умер, Гитлер заявил об упразднении должности президента и согласно принятому накануне закону объявил себя фюрером и рейхсканцлером Германии. Вечером того же дня, армия, верховным главнокомандующим которой теперь стал Гитлер присягнула ему на верность.

На следующий день Уильям Шире, автор легендарного «Взлета и падения Третьего рейха» записал в своем дневнике: «Гитлер сделал то, чего никто не ожидал. Он назначил себя и президентом, и канцлером».

Ошибался уважаемый американский журналист, очень ошибался. Силы, способствующие приходу Гитлера к власти и сделавшие на него ставку, именно этого и ожидали. Но ещё больше они ожидали поскорее получить от новоявленного немецкого фюрера дивиденды за свои старания.

Но это уже совсем другая история…

Влад Терпигин