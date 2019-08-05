Как «борцы за свободу» на митинге «против полицейского произвола» слова не дают

Есть такое выражение, появление которого приписывается Юлию Цезарю: пришел, увидел, победил. В случае с либеральным митингом ситуация несколько иная: пришли – и все увидели.

Придя на митинг тех, кто хочет приватизировать слово «оппозиция» и «независимые кандидаты», мы с коллегами по ПВО показали их истинное лицо.

Теперь это очевидно всем. Даже тем, кто в этом сомневался…

Подробно это «мероприятие» мы разберем в одном из ближайших выпусков моего видеоблога.

Сейчас просто коротко и ясно, что там произошло.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107332