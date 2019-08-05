Как «борцы за свободу» на митинге «против полицейского произвола» слова не дают
Есть такое выражение, появление которого приписывается Юлию Цезарю: пришел, увидел, победил. В случае с либеральным митингом ситуация несколько иная: пришли – и все увидели.
Придя на митинг тех, кто хочет приватизировать слово «оппозиция» и «независимые кандидаты», мы с коллегами по ПВО показали их истинное лицо.
Теперь это очевидно всем. Даже тем, кто в этом сомневался…
Подробно это «мероприятие» мы разберем в одном из ближайших выпусков моего видеоблога.
Сейчас просто коротко и ясно, что там произошло.
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107332
Такой простой. Обиделся.
В России все больше понимают то, что это не оппозиция а заговорщики. Честные оппозиционеры дали бы сказать человеку свое слово, нечестные ни разу не оппозиция, ибо благими намерениями прикрывают истинную суть своего действа, которое едва ли направлено на что то лучшее и светлое.
Предположим, что Вы организовали митинг, то есть понесли определённые затраты! И вот появился я – ваш противник, желающий на халяву заполучить микрофон. Если вы дадите мне микрофон, то наверняка, вам намнут бока ваши же друзья, а я, про себя, назову вас глупцом. Пока.