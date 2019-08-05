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Как «борцы за свободу» на митинге «против полицейского произвола» слова не дают

15:49. 5 августа 2019 Просмотров - 214 3 коммент. Опубликовал:

Есть такое выражение, появление которого приписывается Юлию Цезарю: пришел, увидел, победил. В случае с либеральным митингом ситуация несколько иная: пришли – и все увидели.

Придя на митинг тех, кто хочет приватизировать слово «оппозиция» и «независимые кандидаты», мы с коллегами по ПВО показали их истинное лицо.

Теперь это очевидно всем. Даже тем, кто в этом сомневался…

Подробно это «мероприятие» мы разберем в одном из ближайших выпусков моего видеоблога.

Сейчас просто коротко и ясно, что там произошло.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107332

Метки: блог, Видео

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 3145 2485
    Айва 5 августа 2019 в 17:06

    Такой простой. Обиделся.

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    1
  • 177 89
    BlackCat 5 августа 2019 в 17:45

    В России все больше понимают то, что это не оппозиция а заговорщики. Честные оппозиционеры дали бы сказать человеку свое слово, нечестные ни разу не оппозиция, ибо благими намерениями прикрывают истинную суть своего действа, которое едва ли направлено на что то лучшее и светлое.

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    2
    • 40 36
      ФЕДОР ЗИМИНBlackCat 5 августа 2019 в 19:46

      Предположим, что Вы организовали митинг, то есть понесли определённые затраты! И вот появился я – ваш противник, желающий на халяву заполучить микрофон. Если вы дадите мне микрофон, то наверняка, вам намнут бока ваши же друзья, а я, про себя, назову вас глупцом. Пока.

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