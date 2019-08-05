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“Гражданин Поэт” и гражданин полицейский

12:33. 5 августа 2019 Просмотров - 345 4 коммент. Опубликовал:


Пьяный в хламину актер Ефремов поучает полицейских правильной общественной позиции по поводу московских протестов.



Отечественная "интеллигенция" никогда не подводит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5184687.html

Метки: алкоголь, интеллигенция, Москва, омон, творцы, юмор

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