“Гражданин Поэт” и гражданин полицейский
12:33. 5 августа 2019 Просмотров - 345 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Пьяный в хламину актер Ефремов поучает полицейских правильной общественной позиции по поводу московских протестов.
Отечественная "интеллигенция" никогда не подводит.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5184687.html
Позорит своего отца.
Тот тоже накатить любил.
Так это наследственное? Но Олег Батькович вроде бы на людях так не позорился.
КрасавчеГ.
Богема.
Вот кого надо выбрать как Зеленского.