Борьба с очковтирательством
17:30. 5 августа 2019 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Генпрокуратура сообщает, что в результате проверок регионов, где наблюдаются сильные лесные пожары, были выявлены масштабные факты очковтирательства, когда наверх отправляли искаженную статистику, "мол, все в порядке", что затрудняло реагирование федерального центра на проблему (включая предоставление техники) и мешало своевременному реагированию на наиболее проблемные возгорания. Особенно, по данным Генпрокуратуры, отличились власти в Иркутской области. По ряду регионов сверка того, что посылали в Москву с тем, что происходило на самом деле – продолжается.
Немного актуальных советских плакатов на тему.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5185771.html
Есть нездоровое ощущение, что и сейчас картинки актуальны!