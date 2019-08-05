Борьба с очковтирательством

Человек часто думает не о Боге, а о себе, и возвышается мыслью о Боге: мол, вот я какой – о Боге думаю! И свинья, верно, о высоком подумывает, но всё больше о себе, потому только жиром растёт, а свинство в себе одолеть не может.

— Фёдор Филиппович Конюхов