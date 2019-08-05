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8 признаков современного рабства

16:02. 5 августа 2019 Просмотров - 520 9 коммент. Опубликовал:

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Тем, кто считает себя свободным гражданином свободной страны, следует ознакомиться с тем, как работают механизмы принуждения в современном рабовладельческом государстве

1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти.

Пенсия также является большой фикцией, т.к.

Раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег.

2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать.

3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм «ссудного процента». С каждым днем современный раб должен все больше и больше, т.к. современный раб для того чтобы рассчитаться с процентным кредитом, берет новый кредит, не отдав старый, создавая пирамиду долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо стимулирует современного раба к работе даже за мизерную плату.

4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. деньги раба поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными? И почему рабы не имеют доли прибыли? И кому конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов?

5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции или периодически искусственно устраиваемых дефолтов, которые не позволяют гражданам экономически развиваться, разорившись заново начиная своё дело с нуля.. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба, обеспечивает скрытое незаметное ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше.

6. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать: лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии и «терпеть» кабальные условия, т.к. других условий у рабов просто нет и убежать рабам не на что и некуда.

7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб. И доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе.

8. Для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д. замалчиваются факты разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории.

Вы все ещё считаете, что вы свободны?

 

Источник: https://ss69100.livejournal.com/2649933.html

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 253 213
    Goodworld 5 августа 2019 в 16:46

    Рабство носит всеобщий характер: эксплуататоры и эксплуатируемые взаимозависимы, связаны друг с другом. Кто-то этим тяготится и ищет выход, кто-то чувствует себя беспомощным – просит, ждёт, обвиняет, а кого-то всё устраивает – до поры.
    Насколько освободился хоть кто-то – душой, образом мысли и где-то телом, образом жизни – настолько он освободил от себя остальных, ослабил общие путы, подал пример, как тот волк, прыгнувший за флажки привычной «очевидности»?
    Все мы – единое целое. В какой-то степени рабское, но чем свободнее душа – тем свободнее в своей необходимости, естественнее кажется ей ход вещей.
    Следование 8-му пункту – возможность испытать себя, прозреть: требующий своей доли с позиции «крутизны» – тоже раб, подельник? Если же силы для входа в долю, передела, отъёма недостаточно – злобный слепой неадекват?
    Насколько тружусь по душе и из Любви, даю от души и беру из добрых рук – настолько и свободен?

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    1
  • 1483 1367
    Хан_Уман 5 августа 2019 в 16:53

    Тюрьма в которой нет стен,
    Оковы которые нельзя потрогать…

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    1
  • 2243 1113
    Бабур 5 августа 2019 в 18:16

    Пункт 2 не про рабов, а идиотов.

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    2
    • 38 34
      АнтонБабур 5 августа 2019 в 18:23

      И таких идиотов сейчас процентов 80.

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      1
    • 253 213
      GoodworldБабур 5 августа 2019 в 18:40

      Увы, под его действие попадают практически все дети и большинство женщин, под которыми так или иначе состоит большинство мужчин? Даже у абсолютно одиноких есть определённая степень внушаемости, само же внушение происходит в обход сознания, особенно в моменты его отвлечения или отключения. Результат – появление новых «собственных» желаний. Правда, иногда думаю: и зачем я это купил?!
      Микромоменты такой отключки происходят постоянно, множество раз за день. Затрудняюсь сказать, чаще я «отключён» или осознан. Если на Вас это никак не действует, не отражается через других «идиотов» – это феномен!

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      • 30832 18250
        СерыйGoodworld 5 августа 2019 в 19:25

        В продовольственный магазин за покупками надо ходить сытым.
        Когда голодный , вполне естественная реакция , накупить побольше.
        Те, кто пережил блокаду . Я видел, как люди хранят в подсобке или гараже коробку хозяйственного мыла и ящик спичек. Во время голода это можно было обменять на хлеб.
        Все в той или иной мере поддаются убеждению. Когда из каждого угла несётся – тебе это необходимо, ты без этого жить не сможешь, это будет не жизнь , а прозябание … Каждый день, каждый год, уже не одно десятилетие …
        Информационный фон в стране создаёт Трамп ? Да, скорее всего он. У Кремля вроде нет возможности управлять этим … Ну да , действительно Трамп. Это раньше героями были космонавты, врачи, люди , строившие БАМ … Теперь Бузова …
        Ну и сука этот Обама …
        В стране, у которой нет ни идеологии , ни цели … разум людей практически опустошён . И в эту пустоту льётся реклама. Если у человека есть дело , хрен что ты ему впаришь . Создание общества потребления – это как раз и есть , лишить людей дела, истории, убеждений . После этого , уже пустую голову заполняют ценностями общества потребления. Дабы не дай бог туда вновь невзначай не забралось что-нибудь светлое. Нужно пустоту срочно чем то заполнить. Паразиты прекрасно знают, что делают. Эти рептилойды, да Обама с Трампом , ну сил уже никаких нет, все наши СМИ заполонили , и в образовании провозгласили, что будут строить не творца, а потребителя .
        Или это был не Обама ???
        Увеличение числа салонов красоты прямо коррелирует с числом самоубийств среди молодых женщин. Ничего дурного , это просто бизнес.

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        1
  • 4933 843
    ХОХОЛ 5 августа 2019 в 19:12

    Серый-серый,невзрачный но толстенный с животярой и опухшей мордой это РАБ.

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