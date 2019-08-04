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Военная приемка.ВДВ + ВТА = рекорд

17:39. 4 августа 2019 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:

Крым. Южное побережье. Район Феодосии. Это живописное место на несколько часов превратится в район масштабных учений воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации. Главной сенсацией станет десантирование 2400 парашютистов. Впервые оно будет происходить с минимально возможным интервалом для летящих самолетов Ил-76. Ради эксклюзивных кадров программа #ВоеннаяПриемка будет параллельно работать и на земле, и на борту самолета. Покажет подготовку десантников, пилотов и само событие – невероятное по размаху и красоте. О том, как происходят подобные учения об их важности, и о том, почему это #десантирование можно считать рекордным – смотрите в очередном выпуске программы.

Подробности на https://tvzvezda.ru

#ВДВ #ВТА #Рекорд #ТелеканалЗвезда #Эксклюзив #Премьера

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H9K8PzLTvDY

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